Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul csináltad: ezzel a trükkel újra hófehér lesz a fuga

A csempék közötti fuga állapota nemcsak esztétikai szempontból fontos: nagyban befolyásolja azt is, mennyire tűnik tisztának és rendezettnek az otthonunk. Idővel azonban a fugák könnyen elszíneződhetnek, a nedvesség és a szennyeződések hatására pedig sötétebbé válhatnak. A jó hír azonban az, hogy létezik néhány egyszerű és hatékony módszer, amellyel könnyedén visszaadhatjuk eredeti színüket és ragyogásukat. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legjobb praktikákat, amelyek segítségével akár a konyhai, akár a fürdőszobai fuga tisztítása gyorsan és hatékonyan elvégezhető.
Mielőtt azonban bármilyen nedves tisztításba kezdenénk, porszívózzuk végig a fugákat keskeny fejjel, vagy keféljük át száraz kefével. Ez eltávolítja a port, a hajszálakat, morzsákat. Közben figyeljük meg, van-e repedezett, hiányos rész – ezeket később javítani kell, különben a nedvesség bejut a burkolat alá és teljesen tönkreteszi.
Keverjünk sűrű, kenhető masszát szódabikarbónából és kevés vízből. Fogkefével vagy speciális fugakefével dolgozzuk be a résekbe, alaposan „bemasszírozva” az anyagot. Hagyjuk hatni legalább 20–30 percig. A szódabikarbóna enyhén lúgos kémhatású, így oldja a zsíros és szerves szennyeződéseket is.
Amennyiben a fuga vízköves is, permetezzünk rá 10%-os ecetet vagy citromsavas oldatot. A pezsgő reakció segít fellazítani a lerakódásokat. Mészkő- vagy márványburkolatnál azonban kerüljük a savas szereket, mert mattíthatják a felületet.
A hatóidő letelte után körkörös mozdulatokkal súroljuk át a fugát. Dolgozzunk szakaszonként, hogy ne száradjon rá a tisztítószer. Kerüljük a fémszálas eszközöket, mert azok felsérthetik, ami utána még gyorsabban szennyeződik és még csúnya is lesz.
Fekete foltoknál használjunk penészölő szert vagy hidrogén-peroxid tartalmú oldatot. Vigyük fel alaposan a fugára, hagyjuk hatni az előírt ideig, majd alaposan öblítsük le. Eközben végig szellőztessünk, és viseljünk kesztyűt.
Tiszta, nedves kendővel többször töröljük át a felületet, amíg minden vegyszer-maradvány eltűnik. Ezután száraz ruhával itassuk fel a nedvességet. A teljes száradás után alkalmazzunk fugaimpregnálót: ez vízlepergető réteget képez, amely megnehezíti a jövőbeni szennyeződések megtapadását.
Kerámia, porcelán, üvegmozaik vagy természetes kő a fürdőszobai vagy konyhai burkolatunk? A megfelelő tisztítószer kiválasztása kulcsfontosságú. A savas készítmények például kárt tehetnek a márványban és mészkőben. Mindig olvassuk el a címkén, hogy az adott vegyszer milyen felületen használható.
Langyos vízhez adjunk néhány csepp mosogatószert, majd mikroszálas kendővel töröljük át a csempét. Ez eltávolítja a friss szennyeződéseket, mielőtt tartósan lerakódnának. Hogy ne legyen kezelhetetlen a helyzet, ezt minden héten tegyük meg.
A főzőlap környékén használjunk zsíroldó spray-t. Permetezzük fel, hagyjuk hatni pár percig, majd puha szivaccsal töröljük át. Végül tiszta vízzel öblítsük le, hogy ne maradjon rajta ragacsos réteg. Ezt a műveletet is csak gumikesztyűben végezzük.
A zuhanyzó falán és a mosdó körül gyakori a vízkő. A vízkő ellen ecetes vagy citromsavas oldattal permetezzük be a csempét, hagyjuk hatni, majd alaposan öblítsük le. A csíkmentesség érdekében töröljük szárazra.
A gőztisztító magas hőmérsékleten, vegyszer nélkül oldja a koszt. Különösen praktikus texturált vagy strukturált csempénél, ahol a szivacs nehezebben fér hozzá a mélyedésekhez. Ráadásul a gőz kiírtja a baktériumokat is, vegyszer nélkül.
Rozsdafolt vagy elszíneződés esetén használjunk speciális, burkolattípusnak megfelelő folttisztítót. Mindig végezzünk próbát egy kevésbé látható helyen, nehogy helyrehozhatatlan kárt okozzunk a felületen.
Nemcsak a vízkő eltávolítása, hanem a megelőzése is fontos. A csempe öblítése után puha, száraz kendővel töröljük át a felületet. Zuhanyzás után gumilehúzóval távolítsuk el a vízcseppeket – ezzel jelentősen csökkenthetjük a vízkő kialakulásának esélyét.
A megfelelő és állandó légcsere alapvető. Fürdés, a konyhában pedig a főzés után hagyjuk nyitva az ablakot vagy működtessük az elszívót. A száraz környezet ugyanis kevésbé kedvez a penésznek és a baktériumoknak.
