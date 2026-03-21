BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul csináltad: ezzel a trükkel újra hófehér lesz a fuga

Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul csináltad: ezzel a trükkel újra hófehér lesz a fuga

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 14:05
A fürdőszoba és a konyha tisztaságának valódi fokmérője nem csupán a csillogó csaptelep vagy az illatos levegő. A burkolat árulkodik igazán: a megszürkült részletek, a vízköves csempe, a sarkokban megbúvó penész mind rontják az összképet. A fuga tisztítása házilag sem lehetetlen, már néhány egyszerű lépéssel látványos változást érhetünk el. Mutatjuk hogyan!
Bors
A szerző cikkei

A csempék közötti fuga állapota nemcsak esztétikai szempontból fontos: nagyban befolyásolja azt is, mennyire tűnik tisztának és rendezettnek az otthonunk. Idővel azonban a fugák könnyen elszíneződhetnek, a nedvesség és a szennyeződések hatására pedig sötétebbé válhatnak. A jó hír azonban az, hogy létezik néhány egyszerű és hatékony módszer, amellyel könnyedén visszaadhatjuk eredeti színüket és ragyogásukat. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legjobb praktikákat, amelyek segítségével akár a konyhai, akár a fürdőszobai fuga tisztítása gyorsan és hatékonyan elvégezhető.

A fürdőszobai fuga tisztítása esztétikai szempont
Fuga tisztítása egyszerűen: házi praktikákkal lesz újra ragyogó a csempe.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • Hatékony, otthon is elvégezhető módszerek a fuga tisztítására.
  • A fuga fehérítésére akár házi praktikák is elegendőek.
  • A csempék vízkőtlenítése segít fehéren tartani a fugákat.
  • Nem csak a kezelés, hanem a megelőzés is fontos.

Fuga tisztítása házilag: hogyan lehet megtisztítani a fugákat?

Mielőtt azonban bármilyen nedves tisztításba kezdenénk, porszívózzuk végig a fugákat keskeny fejjel, vagy keféljük át száraz kefével. Ez eltávolítja a port, a hajszálakat, morzsákat. Közben figyeljük meg, van-e repedezett, hiányos rész – ezeket később javítani kell, különben a nedvesség bejut a burkolat alá és teljesen tönkreteszi.

1. Mi a legegyszerűbb megoldás?

Keverjünk sűrű, kenhető masszát szódabikarbónából és kevés vízből. Fogkefével vagy speciális fugakefével dolgozzuk be a résekbe, alaposan „bemasszírozva” az anyagot. Hagyjuk hatni legalább 20–30 percig. A szódabikarbóna enyhén lúgos kémhatású, így oldja a zsíros és szerves szennyeződéseket is.

2. Vízköves a fuga?

Amennyiben a fuga vízköves is, permetezzünk rá 10%-os ecetet vagy citromsavas oldatot. A pezsgő reakció segít fellazítani a lerakódásokat. Mészkő- vagy márványburkolatnál azonban kerüljük a savas szereket, mert mattíthatják a felületet.

3. Alapos, de kíméletes súrolás

A hatóidő letelte után körkörös mozdulatokkal súroljuk át a fugát. Dolgozzunk szakaszonként, hogy ne száradjon rá a tisztítószer. Kerüljük a fémszálas eszközöket, mert azok felsérthetik, ami utána még gyorsabban szennyeződik és még csúnya is lesz.

4. Célzott kezelés a penész ellen

Fekete foltoknál használjunk penészölő szert vagy hidrogén-peroxid tartalmú oldatot. Vigyük fel alaposan a fugára, hagyjuk hatni az előírt ideig, majd alaposan öblítsük le. Eközben végig szellőztessünk, és viseljünk kesztyűt.

5. Öblítés, szárítás, impregnálás

Tiszta, nedves kendővel többször töröljük át a felületet, amíg minden vegyszer-maradvány eltűnik. Ezután száraz ruhával itassuk fel a nedvességet. A teljes száradás után alkalmazzunk fugaimpregnálót: ez vízlepergető réteget képez, amely megnehezíti a jövőbeni szennyeződések megtapadását.

Vízkőtlenítés, a fehér fuga csatlósa

6. Mi a ragyogó csempe titka?

Kerámia, porcelán, üvegmozaik vagy természetes kő a fürdőszobai vagy konyhai burkolatunk? A megfelelő tisztítószer kiválasztása kulcsfontosságú. A savas készítmények például kárt tehetnek a márványban és mészkőben. Mindig olvassuk el a címkén, hogy az adott vegyszer milyen felületen használható.

7. Rendszeres áttörlés

Langyos vízhez adjunk néhány csepp mosogatószert, majd mikroszálas kendővel töröljük át a csempét. Ez eltávolítja a friss szennyeződéseket, mielőtt tartósan lerakódnának. Hogy ne legyen kezelhetetlen a helyzet, ezt minden héten tegyük meg.

8. Zsíros szennyeződés eltávolítása - hogyan?

A főzőlap környékén használjunk zsíroldó spray-t. Permetezzük fel, hagyjuk hatni pár percig, majd puha szivaccsal töröljük át. Végül tiszta vízzel öblítsük le, hogy ne maradjon rajta ragacsos réteg. Ezt a műveletet is csak gumikesztyűben végezzük.

9. A csempe tisztítása kulcsfontosságú

A zuhanyzó falán és a mosdó körül gyakori a vízkő. A vízkő ellen ecetes vagy citromsavas oldattal permetezzük be a csempét, hagyjuk hatni, majd alaposan öblítsük le. A csíkmentesség érdekében töröljük szárazra.

10. Tisztítás gőzzel

A gőztisztító magas hőmérsékleten, vegyszer nélkül oldja a koszt. Különösen praktikus texturált vagy strukturált csempénél, ahol a szivacs nehezebben fér hozzá a mélyedésekhez. Ráadásul a gőz kiírtja a baktériumokat is, vegyszer nélkül.

11. Makacs foltok eltávolítása

Rozsdafolt vagy elszíneződés esetén használjunk speciális, burkolattípusnak megfelelő folttisztítót. Mindig végezzünk próbát egy kevésbé látható helyen, nehogy helyrehozhatatlan kárt okozzunk a felületen.

12. Hogyan előzzük meg a vízkövesedést?

Nemcsak a vízkő eltávolítása, hanem a megelőzése is fontos. A csempe öblítése után puha, száraz kendővel töröljük át a felületet. Zuhanyzás után gumilehúzóval távolítsuk el a vízcseppeket – ezzel jelentősen csökkenthetjük a vízkő kialakulásának esélyét.

13. Vízkő megelőzése szellőztetéssel

A megfelelő és állandó légcsere alapvető. Fürdés, a konyhában pedig a főzés után hagyjuk nyitva az ablakot vagy működtessük az elszívót. A száraz környezet ugyanis kevésbé kedvez a penésznek és a baktériumoknak.

Ebben a videóban további hatékony tippeket is megismerhetsz a fuga tisztításához:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu