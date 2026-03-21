Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul csináltad: ezzel a trükkel újra hófehér lesz a fuga

A csempék közötti fuga állapota nemcsak esztétikai szempontból fontos: nagyban befolyásolja azt is, mennyire tűnik tisztának és rendezettnek az otthonunk. Idővel azonban a fugák könnyen elszíneződhetnek, a nedvesség és a szennyeződések hatására pedig sötétebbé válhatnak. A jó hír azonban az, hogy létezik néhány egyszerű és hatékony módszer, amellyel könnyedén visszaadhatjuk eredeti színüket és ragyogásukat. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legjobb praktikákat, amelyek segítségével akár a konyhai, akár a fürdőszobai fuga tisztítása gyorsan és hatékonyan elvégezhető.

Fuga tisztítása egyszerűen: házi praktikákkal lesz újra ragyogó a csempe.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Hatékony, otthon is elvégezhető módszerek a fuga tisztítására.

A fuga fehérítésére akár házi praktikák is elegendőek.

A csempék vízkőtlenítése segít fehéren tartani a fugákat.

Nem csak a kezelés, hanem a megelőzés is fontos.

Fuga tisztítása házilag: hogyan lehet megtisztítani a fugákat?

Mielőtt azonban bármilyen nedves tisztításba kezdenénk, porszívózzuk végig a fugákat keskeny fejjel, vagy keféljük át száraz kefével. Ez eltávolítja a port, a hajszálakat, morzsákat. Közben figyeljük meg, van-e repedezett, hiányos rész – ezeket később javítani kell, különben a nedvesség bejut a burkolat alá és teljesen tönkreteszi.

1. Mi a legegyszerűbb megoldás?

Keverjünk sűrű, kenhető masszát szódabikarbónából és kevés vízből. Fogkefével vagy speciális fugakefével dolgozzuk be a résekbe, alaposan „bemasszírozva” az anyagot. Hagyjuk hatni legalább 20–30 percig. A szódabikarbóna enyhén lúgos kémhatású, így oldja a zsíros és szerves szennyeződéseket is.

2. Vízköves a fuga?

Amennyiben a fuga vízköves is, permetezzünk rá 10%-os ecetet vagy citromsavas oldatot. A pezsgő reakció segít fellazítani a lerakódásokat. Mészkő- vagy márványburkolatnál azonban kerüljük a savas szereket, mert mattíthatják a felületet.

3. Alapos, de kíméletes súrolás

A hatóidő letelte után körkörös mozdulatokkal súroljuk át a fugát. Dolgozzunk szakaszonként, hogy ne száradjon rá a tisztítószer. Kerüljük a fémszálas eszközöket, mert azok felsérthetik, ami utána még gyorsabban szennyeződik és még csúnya is lesz.