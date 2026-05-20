Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Borostyán metszése és Németh Benjámin tájépítész

Elszabadult a borostyán a kertedben? A tájépítész szerint csak így irthatod ki

kertészkedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 13:45
toptippekborostyántájépítészmetszés
A kertészek réme tavasszal újult erővel hajt ki, és ahol beindul, ott kő kövön nem marad. A borostyán kiirtása nem könnyű feladat, ám egy magyar tájépítész szerint nem is lehetetlen. Mutatjuk a biztos módszert!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A borostyán tavasszal burjánzani kezd, és a ház falán futva a gyökerek tönkreteszik az épület szigetelését.
  • Agresszív kerti túlélőművész, amelyet csak egy módon fékezhetünk meg. 
  • Ha ellenben szeretjük, muszáj megzaboláznunk. Ehhez egy tájépítész adott tanácsot.

Ha nem vagy elég figyelmes, a borostyán olyan gyorsan nőni kezd, hogy tavasszal nem győzöd levagdosni az új hajtásokat. Noha gyönyörű, hosszú távon, kezeletlenül iszonyatos károkat tud tenni az otthonodban. Németh Benjámin tájépítész szerint a növényirtó szer a lehető legrosszabb megoldás, természetes módon azonban többféleképpen tehetünk ellene.

Borostyán irtása egy falusi ház kerítésén
A borostyán tavasszal kezd új hajtásokat növeszteni.
 Illusztráció: Katerina Dalemans / Shutterstock

Hogyan zajlik a borostyán irtása házilag?

A tavaszi kertészkedés könnyen rémálommá válhat a borostyán miatt, ha ugyanis nem zabolázod meg azt, elképesztő károkat tehet az otthonod körül. Van, hogy tíz évig is cseperedik, ez idő alatt pedig úgy megvastagodik, hogy lerombolja a ház burkolatát és szigetelését, a végén pedig te fizeted meg az árát a méregdrága újravakolásnak.

A növényvilágban is kíméletlen: a fákat támasztékként használja, a nedvességüket pedig kiszívja a gyökereivel. Ezenkívül olyan dús lombozattal takarja be őket, hogy idővel nem kapnak fényt és elpusztulnak. A talajon a törpecserjéket, kisebb évelőket pár év alatt ellehetetleníti és lenyomja.

– Biztos lennének rá vegyszerek és mérgek, de én azokat egyáltalán nem ajánlom – kezdte lapunknak Németh Benjámin tájépítész, kiemelve: a természetben minden összefügg egymással. – A növényeknek kapcsolatban lehet a gyökérrendszere, így a borostyáné is a többi növényével. Ha méreggel bánunk el vele, lehet, hogy a legszebb kerti virág is bánni fogja – húzta alá.

A tuti módszer nem a lusták fegyvere: nem elég a levelek letépése és a metszés, Benjámin szerint a gyökerénél kell kezelni a problémát.

Nem hatol olyan mélyre, mint a bambuszé, egy dús, 8-10 centis rétegben fekszik. Én azt javaslom, hogy ássuk ki abban a mélységben, és utána nem lesz vele gondunk

– tanácsolta.

A borostyán alattomosan tör előre a kertben, de Benjámin szerint van ellene hatásos fegyver. Ásót elő! 
Fotó: A kertművész vlogol/Facebook

Mit tegyek, ha meg akarom tartani?

Sokan vannak, akik rajonganak a borostyánért, így nem szívesen ássák ki azt, és dobják el. A tájépítész szerint számukra is van megoldás, a növény helyes metszése

A borostyán kordában tartása korlátok meghúzásával működik. Ott tudjuk elrontani, hogy nagyon finomkodunk vele. Május végén indul meg jobban a növekedése, olyankor metsszük vissza a felére vagy negyedére, másképp nagyon gyorsan visszanő és még dúsabb lesz, mint korábban volt

– mutatott rá. A borostyánról érdemes tudni, hogy haszna is van a kertben: mivel ősszel kevés virág van, abban az időszakban kiváló pollenforrás a beporzóknak, méheknek.

Neked sem hajtottak ki a tavasz eleji virághagymák a kertben? Benjámin arra is tudja a választ, hogy miért. Játszd le a következő videót a részletekért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu