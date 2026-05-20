Elszabadult a borostyán a kertedben? A tájépítész szerint csak így irthatod ki

A borostyán tavasszal burjánzani kezd, és a ház falán futva a gyökerek tönkreteszik az épület szigetelését.

Ha nem vagy elég figyelmes, a borostyán olyan gyorsan nőni kezd, hogy tavasszal nem győzöd levagdosni az új hajtásokat. Noha gyönyörű, hosszú távon, kezeletlenül iszonyatos károkat tud tenni az otthonodban. Németh Benjámin tájépítész szerint a növényirtó szer a lehető legrosszabb megoldás, természetes módon azonban többféleképpen tehetünk ellene.

Hogyan zajlik a borostyán irtása házilag?

A tavaszi kertészkedés könnyen rémálommá válhat a borostyán miatt, ha ugyanis nem zabolázod meg azt, elképesztő károkat tehet az otthonod körül. Van, hogy tíz évig is cseperedik, ez idő alatt pedig úgy megvastagodik, hogy lerombolja a ház burkolatát és szigetelését, a végén pedig te fizeted meg az árát a méregdrága újravakolásnak.

A növényvilágban is kíméletlen: a fákat támasztékként használja, a nedvességüket pedig kiszívja a gyökereivel. Ezenkívül olyan dús lombozattal takarja be őket, hogy idővel nem kapnak fényt és elpusztulnak. A talajon a törpecserjéket, kisebb évelőket pár év alatt ellehetetleníti és lenyomja.

– Biztos lennének rá vegyszerek és mérgek, de én azokat egyáltalán nem ajánlom – kezdte lapunknak Németh Benjámin tájépítész, kiemelve: a természetben minden összefügg egymással. – A növényeknek kapcsolatban lehet a gyökérrendszere, így a borostyáné is a többi növényével. Ha méreggel bánunk el vele, lehet, hogy a legszebb kerti virág is bánni fogja – húzta alá.

A tuti módszer nem a lusták fegyvere: nem elég a levelek letépése és a metszés, Benjámin szerint a gyökerénél kell kezelni a problémát.

Nem hatol olyan mélyre, mint a bambuszé, egy dús, 8-10 centis rétegben fekszik. Én azt javaslom, hogy ássuk ki abban a mélységben, és utána nem lesz vele gondunk

– tanácsolta.

A borostyán alattomosan tör előre a kertben, de Benjámin szerint van ellene hatásos fegyver. Ásót elő!

Mit tegyek, ha meg akarom tartani?

Sokan vannak, akik rajonganak a borostyánért, így nem szívesen ássák ki azt, és dobják el. A tájépítész szerint számukra is van megoldás, a növény helyes metszése.

A borostyán kordában tartása korlátok meghúzásával működik. Ott tudjuk elrontani, hogy nagyon finomkodunk vele. Május végén indul meg jobban a növekedése, olyankor metsszük vissza a felére vagy negyedére, másképp nagyon gyorsan visszanő és még dúsabb lesz, mint korábban volt

– mutatott rá. A borostyánról érdemes tudni, hogy haszna is van a kertben: mivel ősszel kevés virág van, abban az időszakban kiváló pollenforrás a beporzóknak, méheknek.