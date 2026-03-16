Vigyázz, ezek a növények kullancsokat csábíthatnak a kertedbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 10:45
Azt hiszed, hogy a kullancs csak az erdőkben vagy a réteken jelent veszélyt? Pedig a saját kertedben is megjelenhetnek ezek a betegségeket terjesztő vérszívók, főleg akkor, ha olyan növények és búvóhelyek vannak benne, amelyeket kedvel. Mutatjuk, hogyan csökkentsd a kullancsok megjelenésének esélyét a kertedben.
Porosz Viktória
  • A kullancs a kertünkben is megjelenhet, főleg a sűrű, árnyékos növényzet alatt bújik meg.
  • A magas fű, a páfrány, a borostyán és a gondozatlan bokrok kedvezhetnek a kullancs megtelepedésének.
  • A rendszeres kertgondozás és néhány tudatos növényválasztás segíthet csökkenteni a kullancs jelenlétét.

A kullancs számára az árnyékos, nedves, sűrű növényzettel borított területek a legvonzóbbak. Ha a kertben sok az elhanyagolt rész, a magasra nőtt fű vagy a sűrű aljnövényzet, könnyebben találhat magának megfelelő rejtekhelyet. De hogy pontosan mely növények és kerti zugok jelentenek számára ideális rejtekhelyet, azt érdemes külön is megnézni. 

Kullancs a kertben, fűszálon mászik.
A kullancs számára a sűrű, árnyékos növényzet ideális búvóhely lehet a kertben
A kullancs ezeket a növényeket kedveli a kertben

A kullancs szívesen rejtőzik olyan helyeken, ahol védve van a napfénytől és a kiszáradástól. A magas fű kiváló búvóhely számára, ezért ha ritkán nyírjuk a gyepet, nagyobb eséllyel jelenik meg a kertben. A páfrányok sűrű levelei között is kedvező számára a mikroklíma. Itt a levegő párásabb, a talaj pedig tovább őrzi a nedvességet. Hasonló okból a talajtakaró növények, például a borostyán alatt is könnyen megtelepedhet, mert e növények alatt hűvösebb és párásabb marad a levegő. A tujasorok szintén kedvelt rejtekhelynek számítanak. A sűrű levelek között árnyékos, védett terület alakul ki, amely kedvez a kullancsoknak. 

Hogyan csökkentheted a kullancs megjelenésének esélyét?

A legfontosabb a megelőzés és a kert rendszeres karbantartása. A bokrok metszése, a gyep gyakori nyírása és a túl sűrű talajtakarók ritkítása sokat segíthet abban, hogy a kullancs kevésbé találjon ideális búvóhelyet. Érdemes rendszeresen eltávolítani a lehullott leveleket, gallyakat és a farakásokat is, mert ezek között is könnyen megbújhat. A rövidre vágott fű szintén csökkenti a jelenlétét, mert a napfény és a szárazabb környezet kevésbé kedvez neki.

Ha kertészkedsz vagy kirándulni indulsz, hasznos lehet kullancsriasztó készítményt használni. Egyes illóolajok, például a levendula, a kakukkfű, a citromfű, a szegfűszeg vagy a teafa illata is távol tarthatja a vérszívókat. Ezekből akár házi permet is készíthető: néhány csepp illóolajat vízzel és hordozóolajjal összekeverve a ruházatra vagy a bőrre permetezhetünk.

Fűnyírás a kertben
Rendszeres fűnyírással távol tarthatjuk a kullancsokat
Ezek a növények segíthetnek távol tartani a kullancsot

Vannak olyan növények is, amelyek illatuk vagy hatóanyagaik miatt kevésbé vonzóak a kullancs számára.

  • A levendula illatát például sok rovar nem bírja. A rozmaring szintén erős illatú növény, amelyet az élősködők messziről elkerülnek.
  • A körömvirág több rovarfajt távol tart, miközben mélyre hatoló gyökérzete a talajban is hatással lehet az ott élő kártevőkre. A citromfű jellegzetes illata szintén segíthet csökkenteni a kullancs jelenlétét.
  • A krizantém több rovar számára kellemetlen hatóanyagokat tartalmaz, ezért sok kártevőt távol tarthat a kertből. Arra azonban érdemes figyelni, hogy ez a növény a kutyákra és a macskákra mérgező lehet.

A kertünket nem lehet teljesen kullancsmentessé tenni, de a növényzet tudatos kialakításával és rendszeres gondozásával jelentősen csökkenthető az esélye annak, hogy a kullancs megjelenjen a környezetünkben.

Kullancs által terjesztett legismertebb betegségek

A kullancsok többféle kórokozót terjeszthetnek, de Magyarországon a legismertebb betegségek közé tartozik a Lyme-kór és a kullancs-encephalitis. A Lyme-kór bakteriális fertőzés, amelynek jellegzetes tünete lehet a csípés helye körül terjedő, kokárdaszerű bőrpír, emellett láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom is jelentkezhet. A kullancs-encephalitis vírusos eredetű, influenzaszerű panaszokkal indulhat, súlyosabb esetben pedig az idegrendszert is érintheti.

Szintén ismert fertőzés a babesiosis, amely elsősorban a kutyákra veszélyes, de az embereket is megbetegítheti. A betegség kórokozója a vörösvértesteket támadja meg, lázat, levertséget, vérszegénységet okozhat. Kutyáknál ezért különösen fontos a kullancsok elleni rendszeres védekezés.

Így távolítsd el a kullancsot a bőrödből:

