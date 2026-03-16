Vigyázz, ezek a növények kullancsokat csábíthatnak a kertedbe

A kullancs a kertünkben is megjelenhet, főleg a sűrű, árnyékos növényzet alatt bújik meg.

A magas fű, a páfrány, a borostyán és a gondozatlan bokrok kedvezhetnek a kullancs megtelepedésének.

A rendszeres kertgondozás és néhány tudatos növényválasztás segíthet csökkenteni a kullancs jelenlétét.

A kullancs számára az árnyékos, nedves, sűrű növényzettel borított területek a legvonzóbbak. Ha a kertben sok az elhanyagolt rész, a magasra nőtt fű vagy a sűrű aljnövényzet, könnyebben találhat magának megfelelő rejtekhelyet. De hogy pontosan mely növények és kerti zugok jelentenek számára ideális rejtekhelyet, azt érdemes külön is megnézni.

A kullancs számára a sűrű, árnyékos növényzet ideális búvóhely lehet a kertben

A kullancs ezeket a növényeket kedveli a kertben

A kullancs szívesen rejtőzik olyan helyeken, ahol védve van a napfénytől és a kiszáradástól. A magas fű kiváló búvóhely számára, ezért ha ritkán nyírjuk a gyepet, nagyobb eséllyel jelenik meg a kertben. A páfrányok sűrű levelei között is kedvező számára a mikroklíma. Itt a levegő párásabb, a talaj pedig tovább őrzi a nedvességet. Hasonló okból a talajtakaró növények, például a borostyán alatt is könnyen megtelepedhet, mert e növények alatt hűvösebb és párásabb marad a levegő. A tujasorok szintén kedvelt rejtekhelynek számítanak. A sűrű levelek között árnyékos, védett terület alakul ki, amely kedvez a kullancsoknak.

Hogyan csökkentheted a kullancs megjelenésének esélyét?

A legfontosabb a megelőzés és a kert rendszeres karbantartása. A bokrok metszése, a gyep gyakori nyírása és a túl sűrű talajtakarók ritkítása sokat segíthet abban, hogy a kullancs kevésbé találjon ideális búvóhelyet. Érdemes rendszeresen eltávolítani a lehullott leveleket, gallyakat és a farakásokat is, mert ezek között is könnyen megbújhat. A rövidre vágott fű szintén csökkenti a jelenlétét, mert a napfény és a szárazabb környezet kevésbé kedvez neki.

Ha kertészkedsz vagy kirándulni indulsz, hasznos lehet kullancsriasztó készítményt használni. Egyes illóolajok, például a levendula, a kakukkfű, a citromfű, a szegfűszeg vagy a teafa illata is távol tarthatja a vérszívókat. Ezekből akár házi permet is készíthető: néhány csepp illóolajat vízzel és hordozóolajjal összekeverve a ruházatra vagy a bőrre permetezhetünk.