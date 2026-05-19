Gyászol az ország: 64 évesen elhunyt Scherer Péter

A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. "Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében, Pepe! Álmodj szépet!" - írják.

Elhunyt Scherer Péter

Fotó: Matey István / MW archív

Váratlanul távozott Scherer Péter

Scherer Péter 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen – közben 1984–1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1995-től 1997-ig szabadfoglalkozású. 1997-től a Bárka Színház alapító tagja. 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja.

A színész hirtelen és megrendítő halálának okáról még nem lehet tudni.