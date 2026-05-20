"Bohóc filmes férjem, mindig váltunk..." – Scherer Péter és Balsai Móni mindig házaspárt alakítottak

Scherer Péter számos kollégájára és pályatársára nagy hatást gyakorolt, ezt bizonyítja a tegnap óta véget nem érő megemlékező posztok tömkelege is olyan színésztársaktól, mint Árpa Attila, Kamarás Iván, Ónodi Eszter és a kifelejthetetlen Mucsi Zoltán “Kapa”, akivel Jancsó Miklósnak köszönhetően életre szóló barátságot kötöttek közös filmjeik forgatása során. Van azonban egy színésznő, akivel a sors furcsa fintoraként folyton házaspárt alakítottak, és mindig el is váltak. Balsai Móni mind a Válótársak sorozatban, mind Scherer Péter utolsó filmjében, a Szenvedélyes nőkben válófélben volt a színésztől, erre emlékezett vissza megható posztjában a színésznő.

Scherer Péter és Balsai Móni Dávid és Tamara szerepét alakították a Válótársak sorozatban (Fotó: RTL)

Balsai Móni tegnap este osztotta meg megemlékezését Scherer Péter kollégájáról és barátjáról. Számos pályatárs hasonlóként cselekedett, de a színésznő sorai különösen szívbemarkolóan hatnak.

Bohóc filmes férjem, mindig váltunk...

Válótársak

A Válótársak sorozat 2015-ben indult az RTL Klub műsorán, a holland Divorce sorozat magyarra ültetett verziójaként. A főszerepekben Stohl András és Gubás Gabi, Scherer Péter és Balsai Móni, valamint Lengyel Tamás és Földes Eszter alakítottak egy párt, vagyis válófélben lévő párt. Scherer Péter és Balsai Móni a jószívű, erőn felül teljesítő papucsférj és a házasságát végtelenül unó jégkirálynő feleség párosát alakították. A széria kritikai fogadtatása vegyes volt. A színészi játékban nem találtak kivetnivalót, azonban a cselekményt sokszor unalmasnak és kiszámíthatónak írták le a kritikusok, valamint vitatták a magyar viszonylatra átültetett alaptörténet sikerességét is. Scherer Péter és Balsai Móni ugyan ellentmondásos házastársakat alakítottak, de a kémia közöttük még ennek ellenére is vitathatatlanul átjött.

Scherer Péter és Balsai Móni párosa volt a nézők kedvence a Válótársak sorozatban (Fotó: RTL )

Szenvedélyes nők

Herendi Gábor rendezése, a Szenvedélyes nők a Futni mentem gigantikus sikere után újabb babért tűzött a független rendező koszorújába. Balsai Móni, Básti Juli és Varga-Járó Sára főszereplésével egy igazán tüzes, humoros, ugyanakkor szívmelengető történet született egy család három generáción átívelő nőtagjainak életproblémáiról. Scherer Péter ezúttal is Balsai Móni férjét alakította, aki disznó módon megcsalja a párterapeutaként dolgozó nőt egy fiatal műkörmössel, majd el is hagyja őt. Scherer Péter remekül hozta a klasszikus kapuzárási pánikot megélő férj szerepét, aki látva volt felesége “újjászületését”, persze térden csúszva esedezik a bocsánatáért, de mindhiába. Balsai Móni karakterével is biztosan sok hasonló helyzeten keresztülment néző tudott azonosulni. Mi sem bizonyítja jobban a film sikerét, mint a fényes mozis nézőszámok, valamint a Netflixre felkerülve is sokáig dobogós volt a streaming top 10-es listáján.