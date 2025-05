Ezt tedd a virághagymáiddal, hogy évekig szépen nőjenek

Tavasszal káprázatos látvány a rengeteg színes virág. A hagymás tulipánok és nárciszok nagy része idénre már elvirágzott, de ne essünk kétségbe, hiszen jövőre is gyönyörűen pompázhatnak a kertünkben.

Zsolt kertjében szépen nőnek a virágok Fotó: TikTok/elmenykertesz

Mit csinálj az elvirágzott hagymákkal?

Perge Zsolt szenvedélyévé vált a kertje gondozása; egy erkély nélküli lakásból a koronavírus után kertes házba költözött a családjával, a Pest vármegyei Gyálra, ahol elkezdte a földjét művelni. Az eredetileg üres kert az évek alatt új életre kelt és pompáznak benne a virágok, illetve zöldségek-gyümölcsök termőhelyévé is vált. A közgazdász végzettségű férfi létrehozta kertészkedéssel foglalkozó TikTok-csatornáját is. Most elárulta, hogy mit kell tennünk, ahhoz, hogy jövőre is gyönyörűek legyenek a kerti, hagymás virágaink.

Nekem már vannak olyan nárcisz és tulipánhagymák, amik négy éve bent vannak a földben és minden évben újra hajtanak és virágoznak

– kezdte a TikTok kedvenc élménykertésze.

„Nem szedek ki egy tavaszi hagymás növényt sem, mert nem is tudnék ötszáz darabot kiásni, aztán ötszáz darabot visszaásni. Minden évben gyönyörű szépek. Egy dolgot csinálok velük ilyenkor; az elszáradt virágfejeket eltávolítom. Ugyanis a nárcisz és a tulipán is miután elvirágzott, el kezd magot érlelni, amit nekünk meg kell akadályozni. Energiát kell spórolnunk a növénynek. Az, hogy egy növény magot hoz rettentő sok energiájába kerül, viszont nekünk pont az a célunk, hogy a hagyma, amiről hajt a növényünk minél több energiát tudjon magába visszagyűjteni a tavasz vége folyamán.”

Elvirágoztak a tulipánok Fotó: TikTok/elmenykertesz

Zsolt hangsúlyozta, hogy a zöld részt rajta kell hagyni a növényen mindaddig, amíg magától vissza nem szárad.

Ahhoz, hogy energiát állítson elő a növény, fotoszintetizálnia kell, amit a zöld részén, a leveleken keresztül tesz.

„Május elején még nem vagyunk elkésve, simán meg tudjuk csinálni ezt a feladatot. Arra figyeljünk oda, hogy a nagy igyekezetben nehogy tövestől kihúzzuk a hagymát” – mondta az élménykertész, aki azt tanácsolja, hogy a levágott virágfejeket nyugodtan beletehetjük a komposztálónkba. Június vége - július eleje felé pedig már a visszaszáradt leveleket is tőből levághatjuk.