Berki Krisztián óriási vagyont hagyott elsőszülött lányára?

Berki Krisztián 2022. május 6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel, két kislányt maga mögött hagyva. A halálával kapcsolatban máig vannak megválaszolatlan kérdések, sőt, utólag még az is felmerült, hogy a híresség csak megjátszotta a luxuséletet.

A Ripost észrevette, hogy annak idején, mikor még Hódi Pamelával szerepelt az Édes Élet című reality műsorban, Berki Krisztián azt mondta elsőszülött lányával, Natasával a kezében, hogy 25 millió forintot készül lekötni a pici számára, hogy majd 18 éves korában megkaphassa – akkor még csak egy gyermeke volt a hírességnek, csak később született meg a második lánya Katona Mazsitól.

Velem bármi történhet, Hódi, akár holnap is, és akkor mit csinálsz egyedül? Anyagi biztonságra gondolok. Szeretnék Natasa Zselykének kötni egy befektetést. Egy olyan befektetést, amihez 18 éves korában hozzányúlhat. Lesz majd egy kedvezményezett, aki esetleg – ha velem bármi történik – hozzányúlhat. Ezt a pénzt – 25 millió forintot – a gyermekre szánom. Én gondoskodom róla anyagilag, úgyhogy megkötöm ezt a biztosítást

– mondta a műsorban Berki Krisztián.

Egyelőre kérdéses, hogy a terv megvalósult-e, de ha igen, akkor a kis Nati 2031-ben egy csapásra milliomos lehet.