Egyiptomi luxusúton szerzett fertőzés okozta egy 1 éves kislány halálát

Tragédia történt, miután egy TUI UK utazási iroda által szervezett ötcsillagos egyiptomi út után egy brit kisbaba életét vesztette, további két gyermek pedig súlyos egészségügyi problémákkal küzd E. Coli fertőzés miatt. Az egyéves Ariella Mann halála miatt a szülők ügyvédet fogadtak, perre készülnek. Ariella a kéthetes, 6 ezer fontba vagyis, kb. 2.5 millió forintba kerülő luxusnyaralás második hetén lett rosszul. Lázas volt, hányt, hasmenéssel küzdött és kiszáradt, ami miatt már a hotel orvosi rendelőjében is többször kezelték, mielőtt szülei úgy döntöttek, azonnal hazarepülnek, hogy egy otthoni kórházban kezeltessék gyermeküket.

Egyiptomi luxusút után történt a tragédia. Fotó: 123RF

Egyiptomi luxusút után történt a tragédia

Ariella tavaly december 21-én utazott Egyiptomba egyik első külföldi nyaralására édesanyjával, Jade Oakes-al, édesapjával Lee Mannnal, valamint hatéves nővérével, Summerrel. Január 7-én fektették be Angliában egy speciális gyermekkórházba, ahol rögtön mesterséges kómába helyezték, majd három nappal később sajnos életét is vesztette. Édesanyja, Jade így nyilatkozott a történtek után:

Teljesen tehetetlennek éreztük magunkat, miközben néztük, ahogy Ariella szenved. Nem tudom szavakba önteni, milyen fájdalom elveszíteni egy gyermeket. Ariella különleges, kíváncsi és szeretetteljes kislány volt, a legjobb lány és kishúg, akit csak kívánhatott volna magának bárki. Teljes szívünkből hiányozni fog és tudjuk, hogy már soha nem leszünk ugyanazok. Válaszokat érdemlünk. Tudni akarjuk, hogy mi történt a lányunkkal.

A másik két érintett gyermek egy kétéves, Chloe Crook és egy hatéves Arthur Broughton. Ők szintén ugyanabban betegedtek meg, mint Ariella miután a Jaz Makadi Aquaviva all inclusive üdülőhelyen tartózkodtak 2024 júliusa és 2026 januárja között. Ők mindketten túlélték a betegséget, de még mindig lábadoznak. Az utazási iroda vizsgálatot indított a tragédia miatt - írja a Mirror.