Csodával határos Palvin Barbara terhessége a szakértő szerint: „Barbara valóban egy nagyon szerencsés nő”

Palvin Barbara terhessége pillanatok alatt járta be a magyar és a nemzetközi sajtót is. Az örömhír szó szerint futótűzként terjedt, s azóta is sorra érkeznek a gyönyörű kismamához a gratulációk és a jókívánságok. A hír talán azért is váltott ki az emberekből ekkora örömöt, mert Pavin Barbara tavaly őszintén vallott arról, hogy endometriózissal küzdött, és 2025 augusztusában műtéten is átesett.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják - Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Palvin Barbara terhessége a hatodik-hetedik hónapba járhat

A világhírű modell tehát nemcsak a boldog bejelentéssel adott örömhírt, hanem azzal is, hogy korábban nyíltan beszélt nőgyógyászati problémáiról. A műtét előtt ugyanis fáradtság, erős fájdalmak, rendszertelen és erős vérzés, valamint álmatlan éjszakák kísérték a mindennapjait. A beavatkozás azonban sikeres volt, erre pedig nincs is szembetűnőbb bizonyíték, mint Palvin Barbara gömbölyödő pocakja.

Palvin Barbara azt nem osztotta meg a követőivel, hogy pontosan hányadik hétben van, de az bizonyos, hogy a beavatkozás után néhány hónappal sikerülhetett teherbe esnie – ez pedig szakértők szerint ritka, de korántsem példa nélküli helyzet.

Dr. Fülöp István endometriózis specialista és meddőségi szakorvos szerint Palvin Barbara esete különösen szerencsésnek számít.

Szerintem a 25–30. hét között lehet Barbara az általam látott képek alapján

– mondta a szakember Palvin Barbara várandóssága kapcsán.

„Az endometriózis egy összetett betegség, amelynek stádiuma nem mindig áll arányban a tünetek súlyosságával. Előfordulhat enyhébb eset súlyos panaszokkal, és előrehaladott állapot kevés tünettel is. Az endometriózis a termékenységet is jelentősen befolyásolhatja, a női eredetű meddőség akár 30%-ban is szerepet játszhat. Éppen ezért a műtétek célja a lehető legteljesebb eltávolítás, majd a pontos utánkövetés és a teherbeesési esélyek felmérése. A műtét utáni 1–3 hónapban indulhat el ideálisan a terhesség” – fogalmazott, hozzátéve: ha a beavatkozás sikeres, sok esetben 6–12 hónapon belül spontán várandósság is kialakulhat.