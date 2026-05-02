KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Zsigmond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így marad sokáig a vázában is szép az orgona

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 13:15
Egy nagy csokor a nappaliban is gyönyörű látvány, az egyetlen gond vele, hogy gyakran néhány nap alatt elhervad. Pedig az orgona gondozása a vázában is gyerekjáték! Szerencsére néhány praktikával tovább megőrizheted frissességét.

Az orgona illata és látványa pillanatok alatt tavaszi hangulatot teremt az otthonodban, ám a vágott virágok szépsége sajnos rövid életű. Szerencsére az orgona gondozása vázában sem nehéz feladat. A Fanny magazin összegyűjtött néhány egyszerű trükköt, amivel tovább élvezheted frissességét és varázsát.

Az orgona gondozása vázában sem bonyolult: a lényeg, hogy már kinyílt állapotban vágd le a szárát
Fotó: New Africa / shutterstock
  • Figyelj arra, hogy az orgona leszedése megfelelő időpontban történjen.
  • A virág tartósságát nagyban befolyásolja a víz minősége, hőmérséklete és rendszeres cseréje.
  • Lehetőség szerint hűvös helyen tartsd, és a szárát naponta frissítsd visszavágással.

 

Orgona gondozása vázában

 

Fontos az időzítés

Figyelj az orgona virágzására! A növényt kinyílt állapotban érdemes levágni egy metszőollóval, mert sok más virággal, például a tulipánnal és a rózsával ellentétben vágás után már nem nyílik tovább. Az orgona metszése során figyelj arra, hogy a legjobb pillanat erre korán reggel van, ugyanis ilyenkor található a legtöbb víz a növényben.

Tisztítsd meg az ágat

Távolítsd el a zöld leveleket és a kisebb oldalágakat, mivel azok is sok vizet vonnak el a növénytől. Figyelj arra, hogy ne maradjon levél a vízben, mert könnyen elrothad, és ezzel gyorsítja a baktériumok szaporodását.

Mire kell a kalapács?

Óvatosan verd szálasra az ágak végét egy kalapáccsal. Erre azért van szükség, mert fás szárú növény, így hatékonyabban tudja felvenni a vizet.

Hámozásra fel!

A szár végét körülbelül 5 cm-es szakaszon meg kell hámozni. A kérget egészen a kissé szivacsos belső részig távolítsd el. Használj éles, rövid pengéjű kést, hogy elkerüld a sérülést.

Szűk helyett széleset

Válassz egy széles, bő aljú vázát. Lényeges, hogy a nyaka tartsa meg a virágot, és a szára ne érjen le az aljáig. Ha nincs ilyen otthon, különféle tartóedényekből te magad is készíthetsz DIY vázákat. Minden vízcsere során alaposan öblítsd ki, a vízkő eltávolításához pedig érdemes ecetes vizet használni. 

Számít a víz hőmérséklete

Ha megoldható, inkább desztillált vízbe helyezd csapvíz helyett. A hőmérséklete is lényeges: hideg helyett inkább enyhén langyos legyen, és elengedhetetlen, hogy legalább kétnaponta lecseréld.

Költöztesd át hideg helyre

Az orgona vázában akkor marad tovább friss, ha a virágot hűvös, szellős, de nem huzatos helyre teszed. Ha ez nem megoldható, akkor legalább éjszakára költöztesd át egy hidegebb helyre. Rakd távol a gyümölcsöktől, mert azok felgyorsítják a hervadást.

Ferdén vágd le

Ha a virágcsokor vázában van, a szárat érdemes minden nap visszavágni, lehetőleg víz alatt. A vágást ferdén érdemes elvégezni, és a végét akár 4–5 cm mélyen is fel lehet hasítani, hogy hatékonyabban tudja felvenni a vizet.

Készítsd el otthon

Keverj házi tápoldatot: 1 liter friss, langyos vízhez tegyél 1 teáskanál cukrot és pár csepp ecetet. Ez segít a növény frissen tartásában, emellett lassítja a baktériumok elszaporodását.

Jó hatással van az egészségre

A színpompás orgonavirágok nemcsak gyönyörű látványt nyújtanak, hanem bódító illatukkal is elvarázsolnak. Az orgona ráadásul nem csupán dísznövény, hanem igazi csodaszer a betegségek ellen. Jótékony hatásai miatt régóta alkalmazzák, többek között gyulladások enyhítésére és a vércukorszint támogatására is.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
