Így marad sokáig a vázában is szép az orgona

Az orgona illata és látványa pillanatok alatt tavaszi hangulatot teremt az otthonodban, ám a vágott virágok szépsége sajnos rövid életű. Szerencsére az orgona gondozása vázában sem nehéz feladat. A Fanny magazin összegyűjtött néhány egyszerű trükköt, amivel tovább élvezheted frissességét és varázsát.

Az orgona gondozása vázában sem bonyolult: a lényeg, hogy már kinyílt állapotban vágd le a szárát

Figyelj arra, hogy az orgona leszedése megfelelő időpontban történjen.

A virág tartósságát nagyban befolyásolja a víz minősége, hőmérséklete és rendszeres cseréje.

Lehetőség szerint hűvös helyen tartsd, és a szárát naponta frissítsd visszavágással.

Orgona gondozása vázában

Fontos az időzítés

Figyelj az orgona virágzására! A növényt kinyílt állapotban érdemes levágni egy metszőollóval, mert sok más virággal, például a tulipánnal és a rózsával ellentétben vágás után már nem nyílik tovább. Az orgona metszése során figyelj arra, hogy a legjobb pillanat erre korán reggel van, ugyanis ilyenkor található a legtöbb víz a növényben.

Tisztítsd meg az ágat

Távolítsd el a zöld leveleket és a kisebb oldalágakat, mivel azok is sok vizet vonnak el a növénytől. Figyelj arra, hogy ne maradjon levél a vízben, mert könnyen elrothad, és ezzel gyorsítja a baktériumok szaporodását.

Mire kell a kalapács?

Óvatosan verd szálasra az ágak végét egy kalapáccsal. Erre azért van szükség, mert fás szárú növény, így hatékonyabban tudja felvenni a vizet.

Hámozásra fel!

A szár végét körülbelül 5 cm-es szakaszon meg kell hámozni. A kérget egészen a kissé szivacsos belső részig távolítsd el. Használj éles, rövid pengéjű kést, hogy elkerüld a sérülést.

Szűk helyett széleset

Válassz egy széles, bő aljú vázát. Lényeges, hogy a nyaka tartsa meg a virágot, és a szára ne érjen le az aljáig. Ha nincs ilyen otthon, különféle tartóedényekből te magad is készíthetsz DIY vázákat. Minden vízcsere során alaposan öblítsd ki, a vízkő eltávolításához pedig érdemes ecetes vizet használni.

Számít a víz hőmérséklete

Ha megoldható, inkább desztillált vízbe helyezd csapvíz helyett. A hőmérséklete is lényeges: hideg helyett inkább enyhén langyos legyen, és elengedhetetlen, hogy legalább kétnaponta lecseréld.