Akadályozta és megfélemlítette a mentősöket, szabadságvesztésre ítélték az ózdi férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 14:51
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év 2 hónap szabadságvesztésre ítélt az Ózdi Járásbíróság egy férfit, aki erőszakkal akadályozta jogszerű eljárásukban a mentősöket Ózdon - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

A tájékoztatás szerint a vádlott 2023-ban egy este többfős társasággal szórakozott Ózdon, ahonnan egy férfi artériás vérzéséről kapott bejelentést az Országos Mentőszolgálat. A segélyhívás után a sofőr és a mentőápolók a mentőautóval megkülönböztető fényjelzés használatával, lépésben haladva érkeztek meg a helyszínre.

Félelmet keltett a mentősökben / Illusztráció: Országos Mentőszolgálat

A vádlott és három másik ember elállta az útjukat, majd az ittas terhelt ököllel nagy erővel ráütött a mentőautó jobb oldali visszapillantó tükrének külső műanyag borítására. Abból a tükörlap kiesett, a tükör háza pedig befordult a jármű oldalához, a visszapillantó tükör használhatatlansága miatt a jármű alkalmatlanná vált a biztonságos közlekedésre - írták.

A közlemény szerint a vádlott cselekménye komoly félelmet keltett a mentőautóban tartózkodókban, akik veszélyben érezték a testi épségüket. A gépkocsivezető csak azután tudta megközelíteni a házat, miután a vádlottat a környéken lakók eltávolították a helyszínről, így a mentőápoló legalább 10 percig nem tudta ellátni a sérülést szenvedett férfit.

Az ítélethozatalkor a bíróság súlyosító körülményként értékelte a bűnismétlést és az ittas állapotban történő elkövetést. Enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
