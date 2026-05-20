Akadályozta és megfélemlítette a mentősöket, szabadságvesztésre ítélték az ózdi férfit

A tájékoztatás szerint a vádlott 2023-ban egy este többfős társasággal szórakozott Ózdon, ahonnan egy férfi artériás vérzéséről kapott bejelentést az Országos Mentőszolgálat. A segélyhívás után a sofőr és a mentőápolók a mentőautóval megkülönböztető fényjelzés használatával, lépésben haladva érkeztek meg a helyszínre.
A vádlott és három másik ember elállta az útjukat, majd az ittas terhelt ököllel nagy erővel ráütött a mentőautó jobb oldali visszapillantó tükrének külső műanyag borítására. Abból a tükörlap kiesett, a tükör háza pedig befordult a jármű oldalához, a visszapillantó tükör használhatatlansága miatt a jármű alkalmatlanná vált a biztonságos közlekedésre - írták.
A közlemény szerint a vádlott cselekménye komoly félelmet keltett a mentőautóban tartózkodókban, akik veszélyben érezték a testi épségüket. A gépkocsivezető csak azután tudta megközelíteni a házat, miután a vádlottat a környéken lakók eltávolították a helyszínről, így a mentőápoló legalább 10 percig nem tudta ellátni a sérülést szenvedett férfit.
Az ítélethozatalkor a bíróság súlyosító körülményként értékelte a bűnismétlést és az ittas állapotban történő elkövetést. Enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
