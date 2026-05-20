Vége a Star Warsnak? A kritikusok iszonyúan lehúzták A mandalóri és Grogut

Megannyi Star Wars-univerzum rajongó álma teljesül a napokban, miután a Pedro Pascal, Sigourney Weaver és Jeremy Allen White nevével fémjelzett Jon Favreau film, A mandalóri és Grogu végre megkapja mozis debütálását május 21-én. A fejvadász eddig három évadon keresztül kalandozott a „bébi Yodával” az oldalán és némi kihagyás után újra láthatjuk őket, a Disney+ műsorkínálatából a mozivászonra költözve. Mégis, hiába ez a cím a legerősebb a Star Wars mélypontját élő Disney korszakban, a premier előtti sajtóvetítéseken nem teljesít jól a fémpáncélos hős új története.

A mandalóri és Grogu lehet az utolsó koporsószög a Star Warsba (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A mandalóri és Grogu kritikai bukásnak néz elébe, de a rajongók még megmenthetik

A mozifilm egybeolvasztja A mandalóri, a Boba Fett könyve és az Ahsoka sorozatok történéseit, egy új sztorivonalat elindítva. Az sem teljesen kizárt, hogy ha a mozifilm jól muzsikál, akkor a fő történetszálat egy negyedik évaddal is megtoldhatják. A Bors szerkesztősége ennek különösen örülne, hiszen megjelentünk a premier előtti sajtóvetítésen és kifejezetten pozitívakat írtunk róla. Emiatt is állunk kicsit értetlenül a többi kritikai visszhang előtt.

A cikk írásakor az összesített kritikai értékelés 60 százalékon állt a Rotten Tomatoes oldalán. Ez pedig nem túl jó ómen.

A filmszakma kritikusai nem nézték jó szemmel a legújabb űrkalandot. Valahányan még abban az elképzelésben maradtak, hogy ami 2012 utáni Star Wars, az már csak rossz lehet és sokan nem tartják többnek némi lehúzásnál. Meg lehet érteni őket is... már egy bizonyos szemszögből nézve. Az azóta lemondott Kathleen Kennedy vezetése alatt a Lucasfilm borzalmas mélységébe süllyesztette a franchise-t és megannyi kritika már emiatt mínuszból kezdi az értékelést:

Valaki megadhatná a kegyelemdöfést a Star Warsnak. Egy stagnáló pop kulturális mutáns, aminek már semmi köze az aranyos meséhez, amit George Lucas adott a világnak 1977-ben.

– The Times (UK).

A mandalóri és Grogu nem remek és nem is borzasztó és emiatt a messzi-messzi galaxis egyik legfrusztrálóbb alkotása.

– Collider.

A mandalóri és Grogunak nem sikerült megragadnia azt az újító életteliséget, ami a jobb Star Wars filmekre jellemző, az akciójelenetek szinte frusztrálóan sablonosak és a színészi játék is élettelen. Be lehet rajta aludni.

– The Vulture.