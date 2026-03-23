Gyakran veszel tojást? 5 tipp, hogy mindig megtaláld a legjobbakat

A tojás szinte minden konyhában alapdarab: olcsó, sokoldalú és tele van értékes tápanyagokkal. Ugyanakkor a boltok polcain rengetegféle változat közül választhatsz, és első ránézésre nehéz eldönteni, melyik a legjobb.

Így válassz tojást

Ha tudod, mire kell figyelni, könnyen kiszűrheted a gyengébb minőségű termékeket.

1. A külső is árulkodó

A héjnak simának és tisztának kell lennie, repedések nélkül. A sérült tojás könnyebben fertőződhet, ezért ezt jobb elkerülni.

Sokan azt hiszik, hogy a barna tojás egészségesebb, de ez tévhit: a héj színe kizárólag a tyúk fajtájától függ. Ugyanez igaz a méretre is – a nagyobb tojás nem feltétlen frissebb vagy táplálóbb.

2. Frissesség: a legfontosabb szempont

A tojások általában a tojásrakás után néhány napon belül kerülnek a boltokba. A csomagoláson található úgynevezett Julián-dátum megmutatja, az év hányadik napján csomagolták őket. Megfelelő hűtés mellett a tojás akár 4–5 hétig is fogyasztható marad.

Az is fontos különbség, hogy egyes országokban a tojásokat megmossák, máshol nem. A természetes védőréteg (úgynevezett „bloom”) megőrzése segíthet tovább frissen tartani a tojást.

3. Nem mindegy, hogyan tartják a tyúkokat

A tojás minőségét nagyban befolyásolja a tyúkok életkörülménye. A különböző jelölések sokszor zavarosak, de érdemes eligazodni köztük:

Bio : a tyúkok szabadon mozoghatnak, kijárásuk van a szabadba, és vegyszermentes takarmányt kapnak

: a tyúkok szabadon mozoghatnak, kijárásuk van a szabadba, és vegyszermentes takarmányt kapnak Szabadtartású : van lehetőségük kimenni, de a körülmények változóak lehetnek

: van lehetőségük kimenni, de a körülmények változóak lehetnek Ketrecmentes : nem ketrecben tartják őket, de zárt térben élnek

: nem ketrecben tartják őket, de zárt térben élnek Hagyományos: szűk helyen, ipari körülmények között tartják őket

Egyes csomagolásokon olyan jelölések is szerepelnek, mint „állatbarát” vagy „ellenőrzött tartásból” – ezek külön szervezetek szabványai alapján készülnek.

4. Tápanyagok: van különbség

A tojás alapból is kiváló fehérjeforrás, de a tartási mód hatással lehet az összetételére is.

Kutatások szerint:

a bio tojások több vitamint (például A- és E-vitamint) és egészséges zsírt tartalmazhatnak

tojások több vitamint (például A- és E-vitamint) és egészséges zsírt tartalmazhatnak a szabadtartású tojásokban több omega–3 zsírsav és antioxidáns lehet

Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez, csökkenthetik a gyulladásokat és javíthatják a koleszterinszintet.