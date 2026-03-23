Gyakran veszel tojást? 5 tipp, hogy mindig megtaláld a legjobbakat

A tojás szinte minden konyhában alapdarab: olcsó, sokoldalú és tele van értékes tápanyagokkal. Ugyanakkor a boltok polcain rengetegféle változat közül választhatsz, és első ránézésre nehéz eldönteni, melyik a legjobb.
Ha tudod, mire kell figyelni, könnyen kiszűrheted a gyengébb minőségű termékeket.
A héjnak simának és tisztának kell lennie, repedések nélkül. A sérült tojás könnyebben fertőződhet, ezért ezt jobb elkerülni.
Sokan azt hiszik, hogy a barna tojás egészségesebb, de ez tévhit: a héj színe kizárólag a tyúk fajtájától függ. Ugyanez igaz a méretre is – a nagyobb tojás nem feltétlen frissebb vagy táplálóbb.
A tojások általában a tojásrakás után néhány napon belül kerülnek a boltokba. A csomagoláson található úgynevezett Julián-dátum megmutatja, az év hányadik napján csomagolták őket. Megfelelő hűtés mellett a tojás akár 4–5 hétig is fogyasztható marad.
Az is fontos különbség, hogy egyes országokban a tojásokat megmossák, máshol nem. A természetes védőréteg (úgynevezett „bloom”) megőrzése segíthet tovább frissen tartani a tojást.
A tojás minőségét nagyban befolyásolja a tyúkok életkörülménye. A különböző jelölések sokszor zavarosak, de érdemes eligazodni köztük:
Egyes csomagolásokon olyan jelölések is szerepelnek, mint „állatbarát” vagy „ellenőrzött tartásból” – ezek külön szervezetek szabványai alapján készülnek.
A tojás alapból is kiváló fehérjeforrás, de a tartási mód hatással lehet az összetételére is.
Kutatások szerint:
Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez, csökkenthetik a gyulladásokat és javíthatják a koleszterinszintet.
A tojásokat minőség szerint is osztályozzák:
A legtöbb boltban A vagy AA kategóriájú tojást találsz, így ezek közül érdemes választani – írja a Verywell Health.
