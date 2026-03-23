Gyakran veszel tojást? 5 tipp, hogy mindig megtaláld a legjobbakat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 11:00
Nem minden tojás egyforma: a tartásmódtól a címkéig sok minden befolyásolja, mit viszel haza a boltból.

A tojás szinte minden konyhában alapdarab: olcsó, sokoldalú és tele van értékes tápanyagokkal. Ugyanakkor a boltok polcain rengetegféle változat közül választhatsz, és első ránézésre nehéz eldönteni, melyik a legjobb. 

Így válaszd ki mindig a tökéletes tojást
Így válassz tojást

Ha tudod, mire kell figyelni, könnyen kiszűrheted a gyengébb minőségű termékeket.

1. A külső is árulkodó

A héjnak simának és tisztának kell lennie, repedések nélkül. A sérült tojás könnyebben fertőződhet, ezért ezt jobb elkerülni.

Sokan azt hiszik, hogy a barna tojás egészségesebb, de ez tévhit: a héj színe kizárólag a tyúk fajtájától függ. Ugyanez igaz a méretre is – a nagyobb tojás nem feltétlen frissebb vagy táplálóbb.

2. Frissesség: a legfontosabb szempont

A tojások általában a tojásrakás után néhány napon belül kerülnek a boltokba. A csomagoláson található úgynevezett Julián-dátum megmutatja, az év hányadik napján csomagolták őket. Megfelelő hűtés mellett a tojás akár 4–5 hétig is fogyasztható marad

Az is fontos különbség, hogy egyes országokban a tojásokat megmossák, máshol nem. A természetes védőréteg (úgynevezett „bloom”) megőrzése segíthet tovább frissen tartani a tojást.

3. Nem mindegy, hogyan tartják a tyúkokat

A tojás minőségét nagyban befolyásolja a tyúkok életkörülménye. A különböző jelölések sokszor zavarosak, de érdemes eligazodni köztük:

  • Bio: a tyúkok szabadon mozoghatnak, kijárásuk van a szabadba, és vegyszermentes takarmányt kapnak
  • Szabadtartású: van lehetőségük kimenni, de a körülmények változóak lehetnek
  • Ketrecmentes: nem ketrecben tartják őket, de zárt térben élnek
  • Hagyományos: szűk helyen, ipari körülmények között tartják őket

Egyes csomagolásokon olyan jelölések is szerepelnek, mint „állatbarát” vagy „ellenőrzött tartásból” – ezek külön szervezetek szabványai alapján készülnek.

4. Tápanyagok: van különbség

A tojás alapból is kiváló fehérjeforrás, de a tartási mód hatással lehet az összetételére is.

Kutatások szerint:

  • a bio tojások több vitamint (például A- és E-vitamint) és egészséges zsírt tartalmazhatnak
  • a szabadtartású tojásokban több omega–3 zsírsav és antioxidáns lehet

Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez, csökkenthetik a gyulladásokat és javíthatják a koleszterinszintet.

5. Minőségi osztályok: mit jelentenek?

A tojásokat minőség szerint is osztályozzák:

  • AA minőség: a legfrissebb, feszes fehérje, domború sárgája
  • A minőség: szintén jó, ez a leggyakoribb a boltokban
  • B minőség: hígabb fehérje, laposabb sárgája, inkább feldolgozásra használják

A legtöbb boltban A vagy AA kategóriájú tojást találsz, így ezek közül érdemes választani – írja a Verywell Health.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
