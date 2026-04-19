Ezek a legjobb medvehagymás receptek, amiket a nagymamád is imádna

Ahogy beköszönt a valódi tavasz, a hőmérő higanyszála megemelkedik, vele együtt a konyhákba is beköltözik az egyik legkedveltebb szezonális alapanyag, a tavasz ízletes kis csodája, a medvehagyma. Friss, üde íze, fokhagymára emlékeztető aromája szinte bármilyen fogást új életre kelt, legyen szó egy könnyű levesről, laktató főételről vagy akár egy sós, porhanyós finomságról. A Fanny magazin összegyűjtötte azokat a medvehagymás recepteket, amelyek nemcsak egyszerűen elkészíthetők, hanem garantáltan a család kedvencei közé is bekerülnek. Kötényt felkötni, és indulhat a sütés-főzés!

Egyszerű medvehagymás receptek: ezek most a tavasz legnagyobb kedvencei.

Fotó: Kattecat / Shutterstock

Jöjjenek a legízletesebb medvehagymás receptek!

Zöldborsós medvehagyma-krémleves

Hozzávalók (4 személyre):

2 szál újhagyma

12.5 dkg lisztesre fövő burgonya

1 ek. vaj

1 dl száraz fehérbor

15 dkg zöldborsó (fagyasztott)

6 dl zöldségleves-alaplé

só

frissen őrölt bors

szerecsendió

12.5 dkg medvehagyma

10 dkg tejföl

cukor ízlés szerint

Zöldborsós medvehagyma-krémleves: ami már az első kanálnál elvarázsol.

Fotó: NehaAurangabadkar / Getty Images

Elkészítés:

A megtisztított újhagymát és a meghámozott burgonyát felkockázzuk, a fazékban felhevített vajon megpároljuk, majd felöntjük a borral, és a folyadékot szinte teljesen elfőzzük. Hozzáadjuk a borsót, felöntjük az alaplével, és sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük. Felforraljuk, és közepes tűzön, fedő alatt főzzük kb. 10 percig. A leszárazott, megmosott medvehagymát 2 levél kivételével durvára aprítjuk, majd a levessel együtt turmixgépben nagyon finomra pürésítjük. Végül a fazékban összemelegítjük a tejföllel, és sóval, borssal, szerecsendióval, valamint 1 csipet cukorral ízesítjük. A félretett medvehagymával díszítve tálaljuk.

Medvehagymás-baconös farfalle tészta

Hozzávalók (4 személyre):

250 g szeletelt bacon

1 ek. vaj

2 gerezd fokhagyma

1 nagy csokor medvehagyma

250 ml habtejszín

só

őrölt fekete bors

szerecsendió

400 g farfalle tészta

2 ek. parmezánpor

Krémes, szaftos és ellenállhatatlan: medvehagymás-baconös farfalle.

Fotó: Vidék Íze

Elkészítés:

Tegyük egy nagy serpenyőbe a vajat, dobjuk rá a csíkokra vágott bacont, és nagy lángon sütve pirítsuk meg. Adjuk az alaphoz a megtisztított, átnyomott fokhagymát és a leöblített, felaprított medvehagymát. Kevergetve pirítsuk együtt 1 percig. Öntsünk a serpenyőbe körülbelül 100 ml vizet, hogy feloldódjanak a letapadt pörzsanyagok, majd csorgassuk hozzá a tejszínt. Sózzuk, borsozzuk meg, és reszeljünk bele egy kevés szerecsendiót. Kis lángon főzzük 3-4 percig, amíg a szósz besűrűsödik. Közben egy nagy lábasban vagy fazékban forraljunk sós vizet, és főzzük ki benne a tésztát a csomagolásán olvasható útmutatás szerint. Szűrjük és csepegtessük le. Végül forgassuk a tésztát a baconös-medvehagymás szószba, és keverjük hozzá a parmezánport. Azonnal tálaljuk.

Előkészítés: 30 perc

Medvehagymás húsgolyó laskagombás mártásban

Hozzávalók (4 személyre):

A húsgolyóhoz:

600 g darált sertéscomb (max. 20%-os zsírtartalmú)

2 tojás

2 gerezd fokhagyma

1 csokor medvehagyma

1 mk. őrölt kömény

1 mk. őrölt pirospaprika

1 csipet őrölt babérlevél

1 csipet őrölt majoránna

só

őrölt fekete bors

3 ek. olaj a sütéshez

A mártáshoz:

½ db póréhagyma

400 g laskagomba

300 ml zöldségalaplé

só

300 ml főzőtejszín

100 ml száraz fehérbor

1 csokor petrezselyem

1 ek. étkezési keményítő

A rizshez: