Ezek a legjobb medvehagymás receptek, amiket a nagymamád is imádna

A kora tavaszi időszak közkedvelt növényének friss, fokhagymás aromája még a leghétköznapibb fogásokat is feldobja. Ha te is szívesen kipróbálnád, ezekkel az igazán ízletes és ellenállhatatlan medvehagymás receptekkel pillanatok alatt tavaszi hangulatot varázsolhatsz a családi asztalra.
Ahogy beköszönt a valódi tavasz, a hőmérő higanyszála megemelkedik, vele együtt a konyhákba is beköltözik az egyik legkedveltebb szezonális alapanyag, a tavasz ízletes kis csodája, a medvehagyma. Friss, üde íze, fokhagymára emlékeztető aromája szinte bármilyen fogást új életre kelt, legyen szó egy könnyű levesről, laktató főételről vagy akár egy sós, porhanyós finomságról. A Fanny magazin összegyűjtötte azokat a medvehagymás recepteket, amelyek nemcsak egyszerűen elkészíthetők, hanem garantáltan a család kedvencei közé is bekerülnek. Kötényt felkötni, és indulhat a sütés-főzés!
A megtisztított újhagymát és a meghámozott burgonyát felkockázzuk, a fazékban felhevített vajon megpároljuk, majd felöntjük a borral, és a folyadékot szinte teljesen elfőzzük.
Hozzáadjuk a borsót, felöntjük az alaplével, és sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük. Felforraljuk, és közepes tűzön, fedő alatt főzzük kb. 10 percig.
A leszárazott, megmosott medvehagymát 2 levél kivételével durvára aprítjuk, majd a levessel együtt turmixgépben nagyon finomra pürésítjük. Végül a fazékban összemelegítjük a tejföllel, és sóval, borssal, szerecsendióval, valamint 1 csipet cukorral ízesítjük. A félretett medvehagymával díszítve tálaljuk.
Medvehagymás-baconös farfalle tészta
Hozzávalók (4 személyre):
250 g szeletelt bacon
1 ek. vaj
2 gerezd fokhagyma
1 nagy csokor medvehagyma
250 ml habtejszín
só
őrölt fekete bors
szerecsendió
400 g farfalle tészta
2 ek. parmezánpor
Elkészítés:
Tegyük egy nagy serpenyőbe a vajat, dobjuk rá a csíkokra vágott bacont, és nagy lángon sütve pirítsuk meg. Adjuk az alaphoz a megtisztított, átnyomott fokhagymát és a leöblített, felaprított medvehagymát. Kevergetve pirítsuk együtt 1 percig.
Öntsünk a serpenyőbe körülbelül 100 ml vizet, hogy feloldódjanak a letapadt pörzsanyagok, majd csorgassuk hozzá a tejszínt. Sózzuk, borsozzuk meg, és reszeljünk bele egy kevés szerecsendiót. Kis lángon főzzük 3-4 percig, amíg a szósz besűrűsödik.
Közben egy nagy lábasban vagy fazékban forraljunk sós vizet, és főzzük ki benne a tésztát a csomagolásán olvasható útmutatás szerint. Szűrjük és csepegtessük le. Végül forgassuk a tésztát a baconös-medvehagymás szószba, és keverjük hozzá a parmezánport. Azonnal tálaljuk. Előkészítés: 30 perc
Medvehagymás húsgolyó laskagombás mártásban
Hozzávalók (4 személyre):
A húsgolyóhoz:
600 g darált sertéscomb (max. 20%-os zsírtartalmú)
A húsgolyóhoz keverjük össze a darált húst a tojásokkal, a meghámozott, átnyomott fokhagymával, a leöblített, finomra aprított medvehagymával és a fűszerekkel. Formázzunk a masszából diónyi golyókat, majd egy mélyebb serpenyőben felforrósított olajon, közepes lángon pirítsuk meg őket. Szűrőlapáttal szedjük ki mindet, és tartsuk melegen.
A mártáshoz tegyük a serpenyőben visszamaradó zsiradékba a megtisztított, felkarikázott póréhagymát, és dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá a megtisztított, nagyobb darabokra vágott laskagombát, és pároljuk együtt 2-3 percig. Öntsük fel az alaplével, majd tegyük bele vissza a húsgolyókat, és főzzük 20 percig. Ha szükséges, sózzuk meg.
Keverjük a mártáshoz a tejszínt és a fehérbort, adjuk hozzá a leöblített, finomra vágott petrezselymet, majd a kevés vízben elkevert keményítővel sűrítsük be, és forraljuk össze.
A rizshez egy kis lábasban forrósítsuk fel az olajat, és futtassuk meg rajta a rizst. Öntsük fel az alaplével, ízesítsük sóval, majd fedő alatt, kis lángon főzzük, amíg az összes folyadékot magába szívja. Kínáljuk a gombamártásos húsgolyókat a barna rizzsel. Előkészítés: 70 perc
Tipp: Ha zsírosabb a darált hús, a fasírt masszájába 2-3 ek. zsemlemorzsát is tehetünk.
Vágjuk a csirkehúst falatnyi kockákra, majd tegyük egy tálba. Adjuk hozzá a leöblített, felaprított medvehagymát és az olajat, fűszerezzük sóval, borssal, és alaposan forgassuk össze. Fedjük le, és tegyük a hűtőbe 1 órára.
A pácolt húskockákat húzzuk bambusznyársakra. Hevítsünk fel egy nagy serpenyőt, helyezzük bele a nyársakat (szükség esetén két részletben), és közepes lángon, időnként megforgatva süssük készre.
Közben a burgonyát alaposan súroljuk meg, majd vágjuk cikkekre. Tegyük egy tálba, csorgassuk rá az olajat, szórjuk rá az őrölt szerecsendiót, a koriandert, a gyömbért, a pirospaprikát és a majoránnát, ízesítsük némi sóval és borssal. Forgassuk jól össze, és hagyjuk állni 30 percig.
Öntsük át a fűszeres burgonyát egy sütőtálba, majd süssük 180 fokon 20 percig. Ezután szórjuk meg a reszelt sajttal, és süssük további 10-15 percig, amíg a teteje megpirul. Tálaljuk a forró csirkenyársakat a sült burgonyával. Előkészítés: 70 perc + pihentetés
Medvehagymás-krémsajtos fonat
Hozzávalók (4 személyre):
A tésztához:
300 g finomliszt + a nyújtáshoz
10 g élesztő
1 tk. kristálycukor
50 ml tej
150 ml habtejszín
1 tk. só
1 db tojás a kenéshez
A töltelékhez:
1 nagy csokor medvehagyma
200 g krémsajt
50 g puha vaj
só
őrölt fekete bors
Elkészítés:
Szitáljuk a lisztet egy nagy tálba, vájjunk a közepébe mélyedést. Morzsoljuk bele az élesztőt, és szórjuk rá a cukrot. Öntsük rá a meglangyosított tejet, húzzunk rá egy kevés lisztet, és hagyjuk felfutni kb. 20 perc alatt.
Ha az élesztő felhabosodott, langyosítsuk meg a tejszínt. Szórjuk a sót a tál szélére, öntsük rá a tejszín felét, és kezdjük el dagasztani a tésztát. Fokozatosan adjuk hozzá a maradék tejszínt, amíg közepesen lágy, rugalmas tésztát kapunk. Akkor jó, ha elválik az edény falától, és apró buborékok jelennek meg a tésztában. Ekkor formázzunk a tésztából 2 db azonos méretű cipót, takarjuk le, és kelesszük meleg helyen 1 órán át.
Közben a töltelékhez a leöblített, finomra aprított medvehagymát keverjük össze a krémsajttal és a puha vajjal, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk meg.
Az egyik megkelt tésztacipót enyhén lisztezett felületen gyúrjuk át, majd nyújtsuk ki vékony, téglalap alakú lappá. Kenjük rá a töltelék felét, és az egyik hosszanti oldalánál fogva tekerjük fel, mint a bejglit. Helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe. Ugyanígy készítsük el a másik cipót is a maradék töltelékkel. A rudakat éles ollóval vagdossuk be felülről 2-3 cm-enként, úgy, hogy az alsó 1-1½ cm egyben maradjon. A szeleteket felváltva hajtogassuk jobbra és balra, hogy szép fonatot kapjunk. Letakarva kelesszük 30 percig.
Kenjük meg a fonatokat a felvert tojással, és süssük aranybarnára 180 fokon 20-25 perc alatt. 60 perc + kelesztés
A pizzatésztát hajtsuk ki, fektessük ki egy sütőpapírral bélelt tepsire.
Egy nagy tálba reszeljük le a mozzarellát. Tegyük bele a csíkokra vágott sonkát, a medvehagymát és a felkarikázott újhagymát. Forgácsoljuk bele a parmezánt. Lazán forgassuk össze.
A pizzatésztát vékonyan kenjük le a pizzaszósszal. Szórjuk rá a mozzarellás keveréket. Locsoljuk meg kevés olívaolajjal. Alakítsunk ki benne három kis mélyedést, ide jönnek majd a tojások. Tegyük a pizzát 250 fokos sütőbe, és süssük 5 percig.
Közben a három tojást üssük fel egy-egy pohárba. Vegyük ki a pizzát, és az előre elkészített kis fészkekbe öntsük a tojásokat. Toljuk vissza a sütőbe, és ismét 8-10 perc alatt süssük készre.
Előkészítés: 35 perc
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.