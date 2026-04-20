Eladó! Bódi Megyer és felesége árulják az otthonukat: mindenki felháborodott az árán

Bódi Megyer és felesége 82 millió forintért árulja lakását, amely alaposan felháborította a követőiket. Míg egyeseknek az ár láttán szaladt fel a szemöldöke, addig mások kíváncsian vették szemügyre a pár legintimebb szféráját.

Bódi Megyer felesége meghirdette közös otthonukat

A 2025-ös Ázsia Expressz győztese és párja nemrég jelentették be, hogy komoly építkezésbe kezdenek, ugyanis új életre vágynak, egy teljesen új házban. A szépségkirálynő Instagram-oldalán osztotta meg követőivel a hirdetést, melyben a pár lakását tudják megtekinteni az érdeklődők.

Annyi emlék, és most szeretnénk, ha valaki új fejezetet indítana vele... ELADÓ

– írta közösségi oldalán a fiatal édesanya.

Az eladó téglalakás Budapest 13. kerületében található és habár a pár otthona igazán elegáns, követőik mégis úgy gondolják, hogy elég elrugaszkodott árért hirdették meg. A 42 négyzetméteres, két szobás lakás ugyanis 82 millió forintért került fel az ingatlanközvetítő oldalakra.

„42 négyzetméteren laktak négyen?”

Egyesek a magas áron háborodtak fel, többen kifejezték egyet nem értésüket, ugyanis a pár külön parkolót sem kínál a lakáshoz, fizetős övezetben tudnak csak leparkolni autójukkal az ott lakók.

„Ilyen kicsi lakásért ez elképesztően magas ár…” – érkezett egy komment.

Mások azonban szinte kisebb sokkot kaptak, miután megtudták, hogy a Bódi Tesók tagja családjával mindössze 42 négyzetméteren él.

42 négyzetméteren laktak négyen? Úristen

– írta egy fórumozó.

Bódi Megyer gyermekeivel, Zojával és Belllával, valamint feleségével élt a 13. kerületi lakásban, ám ahogy azt ők is elmondták korábban, úgy érezték itt az ideje egy nagyobb otthonba költözni, éppen ezért idén belevágtak álmaik otthonának megépítésébe!

Itt fog állni a családi házunk! 2023 nyarán sikerült megvásárolnunk a telket és azóta sok idő eltelt, de végre azt mondhatjuk, hogy idén elkezdhetjük építeni álmaink családi házát

– mondta korábban közösségi oldalán Bódi Dóra, majd így folytatta:

"Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű folyamat, de mindenre fel vagyunk készülve. Azért is döntöttünk az építkezés mellett, mivel minden egyes zeg-zugát a háznak mi szerettünk volna megtervezni” – árulta el Bódi Megyer párja, aki néhány hete komoly balesetet szenvedett.