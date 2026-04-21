Most kaptuk a hírt: már a kórházban a család, érkezik Bangó Margit ükunokája!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 10:17 / FRISSÍTÉS: 2026. április 21. 10:33
Jellinek Emilio és Tina a kórházból üzent a Borsnak! Hamarosan megszületik Bangó Margit ükunokája.
Örömünnep Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének dédunokája, kis Tina reggel bement a kórházba: ma megszületik a kisfia – azaz Bangó Margit ükunokája! A leendő nagyszülők, Jellinek Emilio és Tina a kórházból üzentek a Borsnak.

Bangó Margit imádott dédunokája, kis Tina hamarosan életet ad első gyermekének: a cigányzene ikonikus alakja így üknagymamává válik

„Ma van a nagy nap!” – hamarosan megszületik Bangó Margit ükunokája

Novemberben csak a Bors lehetett ott Emilio és Tina lánya, Gáspár Tina és Dani Norbert esküvőjén, ahol az újdonsült házaspár fantasztikus hírt jelentett be: első gyermeküket várják! Azóta az is kiderült, kisfiú lesz, és zenész édesapja után Norbertnek nevezik el.

A hamarosan nagyszülővé váló Tina és Emilio április 21-én reggel a kórházból jelentkezett be a Borsnál, izgatott örömmel helyzetjelentést adva.

Szép jó reggelt mindenkinek, ma van a nagy nap!” – jelentette be Emilio.

Szülünk, te jó isten, el sem hiszem!

– vette át a szót Jellinek Tina. „Nagyon izgatottak vagyunk! Másfél-két óra alvás után reggel megérkezünk a kórházba. Most zajlanak a vizsgálatok… Nem tudjuk még a pontos időpontot, mikor kerül a császárra a sor” – mesélte a büszke anyuka.

293A1914
Gáspár Tina és Dani Norbert esküvőjén derült ki: gyermeket várnak, a kisfiút az édesapja után nevezik el (Fotó: Szabolcs László)

„Mama, még mi sem tudunk semmit!”

Tina felkészült az érzelmes pillanatokra, és több családtag is érzkezik támogatni a leendő szülőket. És persze forródróton van a leendő üknagymamával, Bangó Margittal!

Zsebkendővel bekészültem bőven. Várjuk a család többi tagja érkezését.”

Mamával telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert ő otthon van. Perceként hívogat minket, mi pedig percenként mondjuk, hogy: mama, még mi sem tudunk semmit!

– mosolygott Bangó Margit unokája, Tina.

De a mai nap folyamán már a kezünkben tarthatjuk a kisunokánkat! Az ember a gyerekéért százszor jobban izgul, mint bármi másért…” – érzékenyült még el Tina, majd Emilio zárásképp megnyugtatta:

De nem kell izgulni: a Jóisten velünk van!

 

 

