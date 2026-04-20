Így üzent az Exatlon sztárjának családja: Közös fotón Valkusz Máté és Milán ritkán látott testvérei

Az Exatlon Hungary 2026-os évada félidőhöz érkezett, hiszen a versenyzők már négy hete küzdenek egymással, és a saját határaikkal a dominikai hőségben. A Bajnokok csapatának tagjai között van a Valmar énekese, Valkusz Milán öccse, Valkusz Máté teniszező is, akinek a zenész is nagyon szurkol. De természetesen nemcsak ő, hanem az egész család mellette áll, édesapjuk, Valkusz Tamás atléta most meg is mutatta, hogyan szurkolnak. A fotón ráadásul a srácok eddig ritkán látott öccse, Valkusz Márk és féltestvéreik is feltűntek.
Az Exatlon Valkusz Mátéját korábban leginkább csak sportkörökben ismerték, illetve híres bátyja Valkusz Milán miatt, de a versenynek köszönhetően már a tévénézők szívébe is belopta magát. A Valkusz családban azonban van még egy fiútestvér, a legfiatalabb, Márk, aki Mátéhoz hasonlóan szintén tehetséges sportoló. A mozgás szeretete valószínűleg a szülőktől ered, ugyanis mindketten sikeres sportolók voltak.
Édesanyám 100 méteres sprinter volt, édesapám gerelyhajító, szóval ők az atlétika pályán ismerkedtek meg, és így lettünk mi mindannyian sportolók. Igazából a bátyám és az öcsém is nagyon fiatal korunk óta próbálgattunk mindenféle sportot, úszás, judo, foci és végül a tenisz mellett raktuk le a voksot. Én a mai napig nem bántam meg, bár Milán, a testvérem egy kicsit másabb vizekre evezett el, de neki is bejött az a vonal
– mesélte Máté, még az Exatlon versenyzőinek bejelentése után.
Ráadásul a fotók alapján az is kiderült, hogy Valkusz Máté családja jóval népesebb, mint gondoltuk. A fiúk édesanyja, Valkusz Valéria valójában Valkusz Tamás második felesége, sőt az első házasságából egy ikerpár is született, így a fiúknak van még egy bátyja és egy nővére. Valkusz Matyi és Zsófi nemrég ünnepelték a 43. születésnapjukat, míg Márk 17 éves lett. Az egész család együtt ülte meg a különleges eseményt, ahol csak az Exatlon 5. évadának sztárja nem volt jelen.
Valkusz Matyi, Zsófi, Milán, Márk! Máté hiányzik… Mert ilyen az Exatlon
– írta a családi fotóhoz a büszke édesapa. És persze egyikük sem bánja, ha a sportoló még néhány hétig távol marad, hiszen mindannyian nagyon szurkolnak neki, hogy az Exatlon győzteseként térhessen haza.
