Újra visszaesett T. Danny? Fotóval bukott le a rapper

T. Danny nem rég a két részes „A maszk mögött” című dokumentumfilmjében vallott kendőzetlen őszinteséggel elmúlt éveiről, amelyek a kábítószer okozta teljes homályba vesztek. A rappernek egy évébe telt, mire felépült komoly függőségéből, most azonban saját magát buktatta le egy új fotóval. Aggódnak a rajongók.

T. Danny bevallotta, sokszor napokig volt ébren a szer hatása miatt (Fotó: Mediaworks)

T. Danny drogfüggősége után egy újabb káros szenvedélyre talált

A zenész az elmúlt egy évben botrányt botrányra halmozott. Drogpartik, lázadás, káosz és csúnya szakítás jellemezte Telegdy Dániel életének ezen időszakát. A két hete megjelent dokumentumfilmjében nem csak a rapper, hanem barátai és családja is felszólal, elmesélve, hogyan vészelték át ezeket a nehéz éveket.

Az utóbbi időben rendeződni látszott az énekes élete, mind karrier, mind magánélet szempontjából. Visszatért a sportoláshoz, felhagyott az önpusztítással és úgy tűnt végre sikerült visszatalálnia régi önmagához. Tegnap azonban Instagram-oldalán osztotta meg a rapper, hogy ő maga is részt vett a közkedvelt Etyeki-pikniken, ahonnan egy jó barátjával posztolt közös fotót, egy 24 órán keresztül megtekinthető történetben.

A fotón T. Danny kezében egy félig teli borospohár látható, ami azonnal kiváltotta rajongói aggodalmát.

T. Danny leszokását szerintetek elősegíti az, hogy lazán borozgat? Én egyáltalán nem vagyok ellene, viszont úgy gondolom, ha tényleg össze akarja szedni magát, nem ez a módja…

– írta egy Reddit felhasználó.

T. Danny egy borospohárral a kezében fotózkodott (Fotó: Instagram / T. Danny)

Mi lesz az ígéretekkel?

T. Danny filmjében kijelentette, hogy életmódját teljesen lecserélte. Már régóta nem nyúlt sem alkoholhoz, sem kábítószerhez.

A bulit, a drogozást és a piálást teljesen lecseréltem. Elkezdtem újra sokat edzeni… napi rendszerességgel kondiba járok, boxolni és egy kosárcsapat oszlopos tagja is lettem. És most így jó minden

– hangzik el az énekestől, aki néhány nappal később már egy borospohárral a kezében pózolt a kamerának.

A zenész követői nem tudják mire vélni a fotót, sokan azt nyilatkozták, ezek után nem tudják hitelesnek tekinteni a dokumentumfilmben elhangzottakat. Egyesek pedig úgy gondolják T. Danny szavai csupán üres ígéretek, és azóta is buliból buliba jár – a közösségi oldalán megosztott tartalmak alapján.