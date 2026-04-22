Majdnem mindent megmutatott a zuhany után: Csak a kezeivel tartotta magán a törölközőt a dögös világsztár

Ashley Roberts nem bízta a véletlenre rajongói vérnyomását. A Pussycat Dolls egykori bombázója jelenleg a Maldív-szigeteken piheni ki a dzsungel fáradalmait, és egy olyan szelfit lőtt a hotelszobájában, amitől még a pálmafák is elpirulnának. A 44 éves sztár egy szál fehér törölközőben pózolt az ágy szélén, és bizony erősen kapaszkodnia kellett a saját keblébe, nehogy a gravitáció látni engedje a titkait.
A napszemüveg mögé bújtatott tekintet és a csücsörítős póz egyértelmű üzenet: Ashley köszöni szépen, élete formájában van, és élvezi a napsütést, miközben a nézők épp a képernyőn izgulják végig a kalandjait az I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! dél-afrikai különkiadásában.
Bár a képeken sugárzik a harmónia, a forgatás alatt Ashley-nek nem csak a bogarakkal gyűlt meg a baja. Az énekesnő a Capital FM Breakfast Show-ban rántotta le a leplet arról, hogy csapattársa, az ex-bokszoló David Haye néha kiverte nála a biztosítékot a stílusával.
Nem emlékszem, hogy korábban bármi is annyira sokkolt volna, mint azok a dolgok, amik most elhagyták a száját
– vallotta be Ashley.
A műsorvezető, Chris Stark rá is kérdezett David hírhedt kirohanásaira – többek között a csúnya nőkről tett megjegyzéseire –, mire az énekesnő sokatmondóan csak ennyit fűzött hozzá:
Kijött belőle a vadállat... szerintem az arcom többet árult el akkor, mint amit hangosan ki mertem mondani.
Ashley szerint Haye egy igazi érzelmi hullámvasút volt a táborban, akinek nem csak a nyers stílusával kellett megküzdeniük – írja a Daily Star.
Voltak pillanatai, amikor kifejezetten gondoskodó és kedves volt. Szóval a karakterek egész széles spektrumát láthattuk egyetlen emberbe sűrítve
– tette hozzá az énekesnő.
Úgy tűnik, Ashley-nek több észre és türelemre volt szüksége a dzsungelben, mint amennyi ruhát most a Maldív-szigeteken visel, bár a rajongók valószínűleg az utóbbinak örülnek jobban.
