Megszólalt Amy Winehouse közeli barátja - "Én voltam az egyetlen, aki könyörgött, hogy ne engedjék színpadra!"

Amy Winehouse barátja könyörgött, hogy ne engedjék színpadra az énekesnőt. Amy Winehouse közeli barátja és stylistja, Naomi Parry megtörte a csendet és elmondta, hogy könyörgött az embereknek, hogy ne engedjék fellépni a néhai énekesnőt egyik utolsó koncertjén.
Mindenki emlékeiben ott él a tragikus sorsú Amy Winehouse utolsó fellépése, a szerbiai Belgrade városában 2011 júniusában, amikor az énekesnő illuminált állapotban állt színpadra. Az eset alig néhány héttel halála előtt történt. Most Amy barátja vallott arról, milyen állapotban volt az énekes a halála előtti időszakban.
Amy Winehouse 2011. július 23-án londoni, Camden otthonában hunyt el. A vizsgálat megállapította, hogy az ötszörös Grammy-díjas énekes alkoholtúladagolásban halt meg. Halálát szerencsétlen balesetnek minősítették, miután egy ideig tartó absztinencia után ismét alkoholt fogyasztott.
Most Naomi egy interjúban mesélte el, mennyire fájdalmas volt számára a belgrádi fellépés.
Én voltam az egyetlen, aki könyörgött, hogy ne engedjék színpadra!
– mondta a The Times-nak. Majd így folytatta:
Nézni sem bírtam, elviselhetetlen volt. Embertelen. Ez indította el azt a lejtőt, ami végül a halálához vezetett. Teljesen összetört emiatt.
A turnéra Naomi 12 egyedi ruhát készített, amik közül Belgrádban egy bambusz mintás, nyakpántos ruhát viselt az énekesnő. Halála után Naomi kiállításokat szervezett, hogy tisztelegjen az énekesnő előtt – nemcsak a zenéje, hanem öröksége és ikonikus megjelenése előtt is.
Amy stílusa az évek során változatos volt: a testhezálló ruháktól a szűk farmeren és pólókon át egészen a balettcipőkig. Azonban ezek a ruhák és személyes tárgyak váltak a bírósági vita középpontjává. A héten Sarah Clarke KC bíró Naomi és Catriona javára döntött, és elutasította Mitch azon állításait, hogy ellopták a tárgyakat és eltitkolták az aukciókból származó bevételeket 2021 és 2023 között, írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.