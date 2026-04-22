Megszólalt Amy Winehouse közeli barátja - "Én voltam az egyetlen, aki könyörgött, hogy ne engedjék színpadra!"

Amy Winehouse barátja könyörgött, hogy ne engedjék színpadra az énekesnőt. Amy Winehouse közeli barátja és stylistja, Naomi Parry megtörte a csendet és elmondta, hogy könyörgött az embereknek, hogy ne engedjék fellépni a néhai énekesnőt egyik utolsó koncertjén.

Mindenki emlékeiben ott él a tragikus sorsú Amy Winehouse utolsó fellépése, a szerbiai Belgrade városában 2011 júniusában, amikor az énekesnő illuminált állapotban állt színpadra. Az eset alig néhány héttel halála előtt történt. Most Amy barátja vallott arról, milyen állapotban volt az énekes a halála előtti időszakban.

Amy Winehouse 2011. július 23-án londoni, Camden otthonában hunyt el. A vizsgálat megállapította, hogy az ötszörös Grammy-díjas énekes alkoholtúladagolásban halt meg. Halálát szerencsétlen balesetnek minősítették, miután egy ideig tartó absztinencia után ismét alkoholt fogyasztott.

Utolsó koncertjén Amy Winehouse erősen ittas állapotban jelent meg, a közönség pedig kifütyülte. Ez mélyen megrázta Naomi Parryt .

. A héten Amy apja, Mitch Winehouse elvesztett egy felsőbírósági pert Naomi és barátjuk, Catriona Gourlay ellen, akiket azzal vádolt, hogy eltitkolták az Amytől kapott tárgyak elárverezését.

Most Naomi egy interjúban mesélte el, mennyire fájdalmas volt számára a belgrádi fellépés.

Én voltam az egyetlen, aki könyörgött, hogy ne engedjék színpadra!

– mondta a The Times-nak. Majd így folytatta:

Nézni sem bírtam, elviselhetetlen volt. Embertelen. Ez indította el azt a lejtőt, ami végül a halálához vezetett. Teljesen összetört emiatt.

A turnéra Naomi 12 egyedi ruhát készített, amik közül Belgrádban egy bambusz mintás, nyakpántos ruhát viselt az énekesnő. Halála után Naomi kiállításokat szervezett, hogy tisztelegjen az énekesnő előtt – nemcsak a zenéje, hanem öröksége és ikonikus megjelenése előtt is.

Amy stílusa az évek során változatos volt: a testhezálló ruháktól a szűk farmeren és pólókon át egészen a balettcipőkig. Azonban ezek a ruhák és személyes tárgyak váltak a bírósági vita középpontjává. A héten Sarah Clarke KC bíró Naomi és Catriona javára döntött, és elutasította Mitch azon állításait, hogy ellopták a tárgyakat és eltitkolták az aukciókból származó bevételeket 2021 és 2023 között, írja a Mirror.