Szakított Stohl András és Kiss Kriszta? Lelepleződött az igazság

Elképesztően sokan nézték a TV2 sikerműsorát, A Nagy Ő-t, amiben Stohl András kereste a szerelmet. Igaz, hogy állítólag nagyon közel került a szívéért versengő Kiara Lordhoz, de végül úgy döntött a színész, hogy Kriszta kell neki. Több hónapja véget ért a műsor, de vajon még együtt vannak? Most kiderült az igazság!
Stohl András és Kiss Kriszta állítólag megbeszélték, hogy találkozgatnak, randevúznak, de nem költöznek össze. Elvileg azért hozták meg ezt a döntést, mert Kriszta már megszokta, hogy kettesben él a kutyusával, Buci pedig frissen elvált férfiként nem akart ilyen hamar összebútorozni valakivel – talán éppen ezért kezdték pletykálni az emberek, hogy már nincsenek együtt, de Kiss Kriszta most elmondta, mi a helyzet velük.
Tény, hogy beritkultak mostanában a találkáink, mindkettőnknek nagyon kemény napjai, hetei vannak, de nem szakítottunk, együtt vagyunk Andrással
– árulta el az igazságot a Storynak Kiss Kriszta.
Ezek alapján nem kell aggódni értük, ritkán találkoznak ugyan, de nem felejtették el egymást és tesznek azért, hogy a kapcsolatuk megmaradjon.
