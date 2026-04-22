Százezreket bukott az encsi nő egyetlen SMS miatt

internetes csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 13:10
smsbankkártyarendőrség
Az Encsi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, miután egy helyi lakos több mint 160 ezer forintot veszített egy online csalás következtében.
A bűncselekmény április 14-én kezdődött, amikor az áldozat egy ismeretlen feladótól származó SMS-t kapott. Az üzenetben az állt, hogy a rendőrség gyorshajtás miatt 2000 forintos bírságot szabott ki rá. A szöveg tartalmazott egy hivatkozást is, amely egy külső online felületre irányította a címzettet a fizetés elvégzése érdekében; ez a módszer a tipikus online csalás egyik formája, amely az áldozatok megtévesztésére épít.

Online csalás áldozatává vált egy göncruszkai asszony, miután egy hamis, rendőrségi bírságról szóló SMS-ben megadta bankkártyaadatait
Fotó: fizkes /   shutterstock (illusztráció!)

Adathalász hivatkozással indult az online csalás

A nő a linkre kattintva megadta bankkártyaadatait a megjelenő oldalon. A csaló a megszerzett információkkal visszaélve jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre, és összesen 165 746 forintot emelt le az asszony számlájáról – írja a Police.hu.

A hatóság figyelmeztetése

Az Encsi Rendőrkapitányság az eset kapcsán hangsúlyozta: a rendőrség soha nem küld SMS-t semmilyen bírságról. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy:

  • Ismeretlen forrásból származó linkekre ne kattintsanak.
  • Semmilyen körülmények között ne adják meg bankkártya- vagy egyéb bizalmas adataikat gyanús felületeken.
  • A hasonló tartalmú üzenetek minden esetben adathalász kísérletnek minősülnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
