Százezreket bukott az encsi nő egyetlen SMS miatt

A bűncselekmény április 14-én kezdődött, amikor az áldozat egy ismeretlen feladótól származó SMS-t kapott. Az üzenetben az állt, hogy a rendőrség gyorshajtás miatt 2000 forintos bírságot szabott ki rá. A szöveg tartalmazott egy hivatkozást is, amely egy külső online felületre irányította a címzettet a fizetés elvégzése érdekében; ez a módszer a tipikus online csalás egyik formája, amely az áldozatok megtévesztésére épít.

Online csalás áldozatává vált egy göncruszkai asszony, miután egy hamis, rendőrségi bírságról szóló SMS-ben megadta bankkártyaadatait

Fotó: fizkes / shutterstock (illusztráció!)

Adathalász hivatkozással indult az online csalás

A nő a linkre kattintva megadta bankkártyaadatait a megjelenő oldalon. A csaló a megszerzett információkkal visszaélve jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre, és összesen 165 746 forintot emelt le az asszony számlájáról – írja a Police.hu.

A hatóság figyelmeztetése

Az Encsi Rendőrkapitányság az eset kapcsán hangsúlyozta: a rendőrség soha nem küld SMS-t semmilyen bírságról. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy: