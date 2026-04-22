Esküvőre készül a tragikusan hirtelen elhunyt Csollány Szilveszter lánya: „Tudom, te mindig fogni fogod a kezem”

Csollány Szimóna embert próbáló éveken van túl, hisz édesapja váratlan elvesztése mély nyomot hagyott a lelkében. A gyászidőszak alatt azonban volt valaki, aki végig fogta a kezét: Daragh, akivel információink szerint már több mint három éve alkotnak egy párt. Csollány Szilveszter legidősebb lánya és szerelme távol Magyarországtól, Dublinban él, az ír fővárosban építették fel közös életüket.

Csollány Szilveszter sírja Sopronban van (Fotó: Nemzeti Sport)

Csollány Szilveszter családja esküvőre készül

A 28 éves Szimóna és Daragh kapcsolata még tavaly ősszel, 2025 szeptemberében érkezett komoly mérföldkőhöz, amikor az ír származású férfi megkérte Szimóna kezét. Erről a csodás és megható pillanatról a gyűrűkirály lánya maga posztolt az Instagram-oldalára. Az eljegyzés nemcsak a szerelmüket pecsételte meg, hanem egy új fejezet kezdetét is jelentette Szimóna számára, és a hosszú gyászidőszak után újra igazán szívből jövő örömöt és mosolyt csalt az arcára. „It's a yes from me” – írta angolul Szimóna, ami annyit tesz: „Igent mondtam.” A szerelmesek már 7 hónapja járnak jegyben, ám Szimóna azóta nem jelentkezett frissebb fotókkal a közösségi oldalain, minden bizonnyal a nagy nap előkészületeivel foglalatoskodnak.

Csollány Szilveszter halála: „Mindig fogni fogod a kezem”

A boldog készülődés perceit is biztosan átszövi az édesapa emléke. Szimóna korábban szívbemarkoló bejegyzésben emlékezett meg a váratlanul elhunyt olimpiai bajnokról. Bár az élet nem lehet könnyű egy édesapa támogatása nélkül, a fiatal menyasszony leírta, hogy ugyan nem látja, de érzi édesapja jelenlétét. Szimóna hisz abban, hogy onnan fentről továbbra is fogja a kezét, és egyengeti az útját az életben.

Szeretlek Apa! Mindig büszke voltam rád, mindig is az leszek! Bár olimpiai aranyat én nem tudok neked hozni, mint te nekem, egész életem végéig azon törekszem, hogy Te is büszke legyél rám! Nem lesz könnyű, de tudom, te mindig fogni fogod a kezem

– búcsúzott Szimóna.

Csollány Szilveszter gyermekei közül a legidősebb, Szimóna esküvőre készül (Fotó: Facebook)

Nos, most egészen új értelmet nyer a mondta, hogy „mindig fogni fogod a kezem.” Bár a bajnok fizikailag már nem lehet ott a nagy napon, hogy átadja lányát a szíve választottjának, Szimóna minden bizonnyal szentül hisz abban, hogy édesapja lélekben ott lesz velük, és figyeli élete egyik legfontosabb eseményét.