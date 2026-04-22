Ha a legszebb panorámát keresed, ezt az 5 kilátót ne hagyd ki

5 kilátópont ahol a legszebb panoráma fogad.

Néha nem a kirándulás a lényeg, hanem a panoráma.

A Dunakanyar, a Mátra, a Velencei-tó és a Balaton is felkerült a listára.

A kirándulásnál néha nem is maga az út a fő élmény, hanem az, amikor végre felérsz a kilátó vagy a hegy tetejére, és egyszer csak eléd tárul a táj szépsége. Magyarországon szerencsére bőven vannak ilyen helyek a Dunakanyartól, a Mátrán át, a Balatonig, amelyekért simán megéri korábban kelni és bakancsot húzni. Ennél a válogatásnál most azt kerestük, hol találod meg azt a helyet, ahol a legszebb panoráma vár.

A legszebb panorámahely akár egy randi helyszíne is lehet tavasszal.

5 kilátópont, ahol a legszebb panoráma fogad

Mutatjuk, melyik öt helyet érdemes megjegyezned, hogy a következő kirándulásból tényleg emlékezetes nap legyen.

1. Prédikálószék-kilátó, Dömös

Ha egyetlen magyar kilátót kellene mondani, amit tényleg bakancslistára tennénk, ez jó eséllyel a Prédikálószék lenne. A Visegrádi-hegység 639 méter magas pontján álló, 2016-ban átadott, 12 méter magas fa kilátóból a Dunakanyar látványa fogad. Innen látszik a Duna nagy kanyarulata, a Börzsöny, a Naszály, sőt tiszta időben még a Mátra is. Nem véletlen, hogy egy 2025-ös országos felmérésben ezt választották a magyarok kedvenc kilátópontjának. A Dunakanyar amúgy is hálás téma, de innen nézve tényleg van benne valami filmszerű. Cserébe számolj vele, hogy nem egy autóból kiszállós program lesz, hanem rendes túra, így inkább annak jó választás, aki a legszebb panorámáért hajlandó megdolgozni.

2. Julianus-kilátó, Nagymaros

A Dunakanyar másik nagy kedvence egészen más hangulatot ad. A Hegyes-tetőn álló Julianus-kilátó nem magashegyi élmény, mégis van benne valami nagyon különleges, mert a Duna kanyarulata és a visegrádi oldal egyszerre látszik. A torony 1939-ben épült, és felújítva ma is a környék egyik legszebb panorámapontja.

3. Kékestetői tévétorony és kilátó

A Kékestető persze kihagyhatatlan, ha a legszebb hazai panorámákról van szó. A tévétorony Magyarország legmagasabb pontján, az 1014 méteres Kékesen áll, a kilátószint pedig nagyjából 42 méterrel emel még rá erre a magasságra. A fedett és nyitott kilátóteraszról tiszta időben egészen elképesztő a térélmény, és nem véletlen, hogy a Mátra egyik legbiztosabb panorámapontjaként tartják számon.