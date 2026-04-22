Ha a legszebb panorámát keresed, ezt az 5 kilátót ne hagyd ki

A kirándulásnál néha nem is maga az út a fő élmény, hanem az, amikor végre felérsz a kilátó vagy a hegy tetejére, és egyszer csak eléd tárul a táj szépsége. Magyarországon szerencsére bőven vannak ilyen helyek a Dunakanyartól, a Mátrán át, a Balatonig, amelyekért simán megéri korábban kelni és bakancsot húzni. Ennél a válogatásnál most azt kerestük, hol találod meg azt a helyet, ahol a legszebb panoráma vár.
Mutatjuk, melyik öt helyet érdemes megjegyezned, hogy a következő kirándulásból tényleg emlékezetes nap legyen.
Ha egyetlen magyar kilátót kellene mondani, amit tényleg bakancslistára tennénk, ez jó eséllyel a Prédikálószék lenne. A Visegrádi-hegység 639 méter magas pontján álló, 2016-ban átadott, 12 méter magas fa kilátóból a Dunakanyar látványa fogad. Innen látszik a Duna nagy kanyarulata, a Börzsöny, a Naszály, sőt tiszta időben még a Mátra is. Nem véletlen, hogy egy 2025-ös országos felmérésben ezt választották a magyarok kedvenc kilátópontjának. A Dunakanyar amúgy is hálás téma, de innen nézve tényleg van benne valami filmszerű. Cserébe számolj vele, hogy nem egy autóból kiszállós program lesz, hanem rendes túra, így inkább annak jó választás, aki a legszebb panorámáért hajlandó megdolgozni.
A Dunakanyar másik nagy kedvence egészen más hangulatot ad. A Hegyes-tetőn álló Julianus-kilátó nem magashegyi élmény, mégis van benne valami nagyon különleges, mert a Duna kanyarulata és a visegrádi oldal egyszerre látszik. A torony 1939-ben épült, és felújítva ma is a környék egyik legszebb panorámapontja.
A Kékestető persze kihagyhatatlan, ha a legszebb hazai panorámákról van szó. A tévétorony Magyarország legmagasabb pontján, az 1014 méteres Kékesen áll, a kilátószint pedig nagyjából 42 méterrel emel még rá erre a magasságra. A fedett és nyitott kilátóteraszról tiszta időben egészen elképesztő a térélmény, és nem véletlen, hogy a Mátra egyik legbiztosabb panorámapontjaként tartják számon.
A Velencei-tó környékén a Bence-hegyi kilátó kilátó olyan magaslatra került, ahonnan nemcsak az egész tavat lehet belátni, hanem jó időben a Budai-hegység és a Vértes egy része is feltűnik. Ez már nem csak tóparti nézelődés, hanem valódi panoráma. A Bence-hegyi kilátó könnyebben tervezhető családos vagy lazább hétvégi programnak is nagyszerű választás. Ha szereted a víz és a hegyek látványát, ezt a helyet érdemes felírod.
Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont kilátója 25 méter magas, és a földvári magasparttal együtt közel 70 méteres magasságból lehet lenézni a Balatonra. Innen a tó mindkét medencéje szépen belátható, tiszta időben pedig egészen messzire ellátni, Balatonakarattyától Keszthelyig. A panoráma mellett külön élmény a látogatóközpont, amely a gyerekeknek is nagy élmény, ráadásul akadálymentesített és kutyabarát is. Vagyis az egész család számára izgalmas program lehet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
