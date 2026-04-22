Megölte a feleségét, majd tárcsázta a segélyhívót az egri férfi

megölte
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 13:40
feleséggyilkosságfeleség
Emberölés bűntette miatt indult nyomozás. Az egri férfi április 20-án este megölte feleségét, majd a segélyhívón tett bejelentést.

A Heves Vármegyei Főügyészség indítványozta a feleségét megölő 68 éves egri férfi letartóztatását. A férfi megölte feleségét, majd bezárkózott az egri otthonukba.

Megölte feleségét, majd bezárkózott az egri férfi
Megölte feleségét, majd bezárkózott az egri férfi
Fotó: Police.hu (illusztráció!)

Megölte feleségét, majd bezárkózott az egri férfi

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2026. április 20-án, este, egri otthonukban megölte a feleségét, majd a segélyhívón bejelentést tett. A férfi a hatóság helyszínre érkező tagjait azonban a lakásba nem engedte be, oda a rendőrök erőszak alkalmazásával tudtak bejutni.

A nyomozás jelenleg emberölés bűntette miatt van folyamatban. A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel indítványozta a gyanúsított letartóztatását, ugyanis az ügyészi álláspont szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén – szembesülve tette következményeivel és tartva a várhatóan súlyos büntetéstől – a hatóság elől elrejtőzne, ezáltal jelenléte az eljárásban nem lenne biztosított, írja az Ügyészség.

Az Egri Járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatás elrendelésének tárgyában holnap dönt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu