Megölte a feleségét, majd tárcsázta a segélyhívót az egri férfi

A Heves Vármegyei Főügyészség indítványozta a feleségét megölő 68 éves egri férfi letartóztatását. A férfi megölte feleségét, majd bezárkózott az egri otthonukba.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2026. április 20-án, este, egri otthonukban megölte a feleségét, majd a segélyhívón bejelentést tett. A férfi a hatóság helyszínre érkező tagjait azonban a lakásba nem engedte be, oda a rendőrök erőszak alkalmazásával tudtak bejutni.
A nyomozás jelenleg emberölés bűntette miatt van folyamatban. A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény.
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel indítványozta a gyanúsított letartóztatását, ugyanis az ügyészi álláspont szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén – szembesülve tette következményeivel és tartva a várhatóan súlyos büntetéstől – a hatóság elől elrejtőzne, ezáltal jelenléte az eljárásban nem lenne biztosított, írja az Ügyészség.
Az Egri Járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatás elrendelésének tárgyában holnap dönt.
