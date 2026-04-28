Így lopják el az adataid – A hackerbajnok elárulja, miért te vagy a leggyengébb láncszem

Vajon mennyire vagyunk biztonságban az interneten? Április 27-én különleges dátumot tartunk számon: ezen a napon fogadta el az Európai Parlament és a Tanács az általános adatvédelmi rendeletet, a GDPR-t még 2016-ban, ami szabályozta és egységesítette a tagországok adatkezelését. A törvény célja az volt, hogy visszaadja az embereknek az adataik feletti irányítást, ám ez pont az emberi tényező miatt csak részlegesen valósult meg. Nézzük, mit tehetsz az adatlopás ellen.

A digitális tudatosság hiányára már sokan és sokat ráfizettek.

Az erős jelszó ma már édeskevés, a kétfaktoros védelem az alap.

Minél kevesebb képet és személyes infót osztunk meg, annál kevesebb eséllyel leszünk a bűnözők célpontjai.

Az adatbiztonság nem egy szoftver kérdése, hanem egy állapot, amit fenn kell tartani.

Jó, hogy van adatvédelmi szabályozás, de nem igazán tudjuk, hogyan érvényesítsük a GDPR adta jogokat és lehetőségeket. A legtöbben a csodát a vírusirtóktól és a tűzfalaktól várjuk, de ha nem figyelünk, mit osztunk meg az interneten, tálcán kínáljuk fel az életünket a csalóknak. Benkő Szabolcs, információ biztonsági szakértő és Szerbia országos hackerbajnoka szerint az emberi tényező megkerülhetetlen és még a legrafináltabb számítástechnikai szakemberek is követhetnek el katasztrofális hibákat, ha nem elég gyanakvóak.

Mi az a GDPR és kik vannak kitéve leginkább adatlopási kockázatnak?

A GDPR ugyan megadja a lehetőséget, hogy az adatainkra vigyázni tudjunk, a legtöbben mégsem élnek vele. Pedig a szakértő szerint mindenki, aki fent van valamelyik közösségi platformon, fokozottan ki van téve annak, hogy ellophatják az adatait. Az adathalászat globális jelenség. Még nagy kódolási tudás sem kell hozzá, a legtöbben átverhetőek hétköznapi pszichológiai trükkökkel. A szakértő tapasztalata szerint a csalók legszívesebben a nőket és a gyerekeket szemelik áldozatul, mert ő a legérzékenyebbek a pszichológiai manipulációkra. A gyerekeknél a tapasztalatlanság és a korai mobilhasználat jelent kiberbiztonság szempontjából.