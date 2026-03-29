Sokkoló újítás a WhatsAppon: mesterséges intelligencia veheti át a beszélgetéseidet! 

A Meta tulajdonában lévő üzenetküldő alkalmazás célja, hogy még kényelmesebbé és hatékonyabbá tegye a kommunikációt, miközben új eszközöket kínál a tartalmak kezelésére és szerkesztésére. Így a WhatsApp új funkciókkal bővíti szolgáltatásait, amelyek középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia áll.
A fókusz az úgynevezett „Writing Help” funkció frissítésére irányult. Ez a funkció már korábban is segített az üzenetek megfogalmazásában: képes volt átírni a szöveget, javítani a helyesírást, illetve módosítani a hangnemet. Az új verzió azonban ennél tovább megy: a mesterséges intelligencia generált válaszjavaslatokat kínál a felhasználók számára. A március 26-án közzétett közlemény szerint az üzenetek pontosabb megfogalmazása a cél. A vállalat ezzel egyértelműen arra törekszik, hogy a felhasználók az alkalmazáson belül vegyék igénybe az AI-alapú segítséget, ahelyett, hogy külső platformokhoz forduljanak. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki szívesen használja majd ezt a lehetőséget, hiszen az AI segítéségével megírt e-mailekkel szemben a családi vagy baráti beszélgetésekben valószínűleg sokan inkább a személyes, spontán kommunikációt választják. Fontos szempont az adatvédelem is: a cég hangsúlyozza, hogy a beszélgetések továbbra is privátak maradnak, még akkor is, ha a felhasználók igénybe veszik az új AI-funkciókat.
Az újdonságok között szerepel egy praktikus tárhelykezelési megoldás is. A felhasználók mostantól könnyebben megtalálhatják és törölhetik a nagy méretű fájlokat közvetlenül a beszélgetésekben. Ez lehetővé teszi, hogy csak a felesleges médiatartalmakat távolítsák el úgy, hogy az üzenetek előzményei megmaradjanak. Emellett megjelent egy új képszerkesztési lehetőség is, amely mesterséges intelligenciával működik. A felhasználók közvetlenül a chaten belül módosíthatják képeiket: eltávolíthatnak zavaró elemeket, megváltoztathatják a hátteret, vagy különböző stílusokat alkalmazhatnak. A frissítések a platformok közötti átjárhatóságot is javítják, illetve a matricák használata is új szintre lép - írja a TechCrunch.
A Meta most vezeti be az új funkciókat, amelyek hamarosan mindenki számára elérhetővé válnak, és egy új szintre emelik a csatornán keresztüli kommunikáció élményét.
