A nagy Ő, aki csak a bankszámládat akarja – így rabolják ki a hiszékeny magyarokat

A romantikus csalás mára külön „iparág” lett. Nem magányos szélhámosokról van szó, hanem profi, nemzetközi bűnbandákról. Retusált fotók, szívszorító élettörténetek, gondosan felépített karakterek – a cél mindig egy: az érzelmeiden keresztül elérni a pénzedet. A forgatókönyv szinte mindig ugyanaz: megismerkedtek egy társkeresőn vagy közösségi oldalon. A „katona” épp háborús övezetben szolgál. Az „özvegy orvos” Afrikában ment életeket. A „gazdag üzletember” magyar gyökerekkel büszkélkedik. Heteken, hónapokon át építik a bizalmat, majd jön az első sürgős kérés – vízumra, vámra, engedélyre. Mire észbe kapsz, nem egy, hanem tíz vagy húsz utalásnál tartasz.

A romantikus csalás jellemzően az idősebb korosztályt érinti Fotó: fizkes

Magyar áldozatok, milliós veszteségek

Az egyik legdöbbenetesebb eset egy kelet-magyarországi nagymamával történt, aki 28 millió forintot adott át egy magát „amerikai katonaorvosnak” kiadó férfinak. Hitelből, kölcsönből fizette a nem létező vőlegény költségeit, mert hitt abban, hogy egy nap összeházasodnak. Nem ő volt az egyetlen: egy nyugdíjas sofőr 43 alkalommal utalt „kezelési költséget” egy állítólagos namíbiai gyémántbányáért. Valaki másfél milliót fizetett egy „kameruni papagáj” szállítására és fűtött kalitkára, de olyan is volt, aki ghánai sportengedélyre, míg más „elrabolt hercegnő” kiszabadítására küldött milliókat.

Nemzetközi bűnszervezetek

A romantikus csalás háttérben sokszor nem magányos elkövetők, hanem jól szervezett nemzetközi bűnbandák állnak. Tavaly Magyarországon is lebuktattak egy nigériai irányítású csoportot, amely középkorú, jómódú nőkre vadászott. Minden áldozatról aktát vezettek: pontosan tudták, ki mennyit küldött, és milyen fedősztorival lehet még több pénzt kiszedni belőle. Hamis pecsétes papírok, hivatalosnak látszó banki kivonatok és engedélyek tették hitelessé a hazugságot. Egy áldozattól például 70 millió forintot szedtek ki.

Nemzetközi szinten is drámai a helyzet: 2024-ben például egy globális rendőrségi akció során 61 országban közel négyezer gyanúsítottat fogtak el, és több mint 250 millió dollárnyi vagyont zároltak. Az utóbbi években újabb módszerek is terjednek. A „pig butchering” típusú csalásoknál előbb érzelmileg „felhizlalják” az áldozatot, majd kriptós befektetési lehetőség ígéretével húzzák le. Csak 2024-ben 12,4 milliárd dollárnyi kriptoveszteséget jelentettek ilyen módszerrel. Egy észak-koreai csoport, a Huione hét év alatt 4 milliárd dollárt csalt ki amerikai áldozatoktól.