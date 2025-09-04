Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Romantikus csalás áldozatául esett idős nő aggódik a mobilja előtt

A nagy Ő, aki csak a bankszámládat akarja – így rabolják ki a hiszékeny magyarokat

romantikus csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 16:15
szerelemtest és lélekbankszámlapénz
Először csak üzengetett. Kedves volt, figyelmes, mindennap írt. Aztán jött egy apró kérés – semmiségnek tűnt. Pár hét múlva már a hiteltörlesztését fizetted helyette. Mire ráébredtél, hogy a nagy Ő sosem létezett, a bankszámlád lenullázódott és a szíved is összetört. Így működik a romantikus csalás.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A romantikus csalás mára külön „iparág” lett. Nem magányos szélhámosokról van szó, hanem profi, nemzetközi bűnbandákról. Retusált fotók, szívszorító élettörténetek, gondosan felépített karakterek – a cél mindig egy: az érzelmeiden keresztül elérni a pénzedet. A forgatókönyv szinte mindig ugyanaz: megismerkedtek egy társkeresőn vagy közösségi oldalon. A „katona” épp háborús övezetben szolgál. Az „özvegy orvos” Afrikában ment életeket. A „gazdag üzletember” magyar gyökerekkel büszkélkedik. Heteken, hónapokon át építik a bizalmat, majd jön az első sürgős kérés – vízumra, vámra, engedélyre. Mire észbe kapsz, nem egy, hanem tíz vagy húsz utalásnál tartasz.

romantikus csalás, idős nő telefonnal
A romantikus csalás jellemzően az idősebb korosztályt érinti Fotó: fizkes

Magyar áldozatok, milliós veszteségek 

Az egyik legdöbbenetesebb eset egy kelet-magyarországi nagymamával történt, aki 28 millió forintot adott át egy magát „amerikai katonaorvosnak” kiadó férfinak. Hitelből, kölcsönből fizette a nem létező vőlegény költségeit, mert hitt abban, hogy egy nap összeházasodnak. Nem ő volt az egyetlen: egy nyugdíjas sofőr 43 alkalommal utalt „kezelési költséget” egy állítólagos namíbiai gyémántbányáért. Valaki másfél milliót fizetett egy „kameruni papagáj” szállítására és fűtött kalitkára, de olyan is volt, aki ghánai sportengedélyre, míg más „elrabolt hercegnő” kiszabadítására küldött milliókat.

Nemzetközi bűnszervezetek

A romantikus csalás háttérben sokszor nem magányos elkövetők, hanem jól szervezett nemzetközi bűnbandák állnak. Tavaly Magyarországon is lebuktattak egy nigériai irányítású csoportot, amely középkorú, jómódú nőkre vadászott. Minden áldozatról aktát vezettek: pontosan tudták, ki mennyit küldött, és milyen fedősztorival lehet még több pénzt kiszedni belőle. Hamis pecsétes papírok, hivatalosnak látszó banki kivonatok és engedélyek tették hitelessé a hazugságot. Egy áldozattól például 70 millió forintot szedtek ki.

Nemzetközi szinten is drámai a helyzet: 2024-ben például egy globális rendőrségi akció során 61 országban közel négyezer gyanúsítottat fogtak el, és több mint 250 millió dollárnyi vagyont zároltak. Az utóbbi években újabb módszerek is terjednek. A „pig butchering” típusú csalásoknál előbb érzelmileg „felhizlalják” az áldozatot, majd kriptós befektetési lehetőség ígéretével húzzák le. Csak 2024-ben 12,4 milliárd dollárnyi kriptoveszteséget jelentettek ilyen módszerrel. Egy észak-koreai csoport, a Huione hét év alatt 4 milliárd dollárt csalt ki amerikai áldozatoktól.

Így ismerheted fel a romatikus csalást, mielőtt késő lenne

  • Túl gyorsan jön a szerelem. Két nap után már életed szerelmének nevez, egy hét múlva pedig közös házat és családot tervez veled. Például egy magyar nő három hét ismeretség után kapott házassági ajánlatot egy „katonától”, akit sosem látott. 
  • Mindig van indok, miért nem tudtok találkozni. Hol bevetésen van Afganisztánban, hol külföldi misszión Afrikában, hol épp lezárták a határokat. Egy férfi például fél éven át hitegette a „menyasszonyát” azzal, hogy amint feloldják a blokádot, repülőre ül – csak előbb még vámot kell fizetni a csomagjára.
  • Furcsa magyarság. A mondatok darabosak, tele vannak fura szófordulatokkal, mintha fordítóprogram írta volna azokat. Tipikus példa: „Én vagyok nagyon boldog, hogy te vagy én életem napfénye.” 
  • Túl szép fotók. Egyenruhás, izmos férfi sportautó mellett, vagy hibátlan külsejű nő tengerparton, luxusétteremben. Ha rákeresel a képre, sokszor kiderül, hogy ugyanaz több profilon is szerepel, más névvel és más országban. 
  • Sürget és titoktartásra kér. Azt mondja, ne szólj senkinek, mert ez csak kettőtök titka. Így próbálja elérni, hogy ne figyelmeztessen senki. Egy magyar asszony hónapokig titokban tartotta a „kapcsolatát”, mert a „vőlegénye” azt ígérte: így lesz még nagyobb a meglepetés az esküvő előtt. 

A legfontosabb szabály

A rendőrség és a kiberbiztonsági szakértők is egyetértenek: soha ne utalj pénzt olyannak, akivel nem találkoztál személyesen. Aki valóban szeret, nem kér pénzt. A nagy Ő, aki a bankszámládra hajt, nem álom, hanem rémálom – és minél hamarabb felébredsz belőle, annál kisebb lesz a veszteséged.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu