Az etikus hacker elárulta: 5 tuti tipp, amellyel védekezhetsz a bűnözők ellen

Az utóbbi időben megszaporodtak a különböző online átveréseknek a száma. Azonban ezek ellen több módon is lehet védekezni. A szakember pedig most el is árulja, hogy hogyan.

Így tudhatod biztonságban az eszközeidet Fotó: Pixabay

Ugyanis most egy etikus hacker bemutatott öt tippet, amellyel biztonságban tudhatjuk eszközeinket, néhányan közülünk pedig lehet, hogy nem tették meg ezeket az egyszerű dolgokat. Mutatjuk Ryan Montgomery tuti biztos tanácsait:

1. Használjon jelszókezelőt

Ez magától értetődőnek tűnik, de sokan mégsem használják. Azonban egy jelszókezelővel nyomon követheted a különböző fiókjaidhoz tartozó összes jelszavad. Erős, egyedi jelszavak használata esetén mindig ajánlott, és egy menedzser segít nyomon követni ezeket egy biztonságos, zárt helyen.

2. Vírusírtó

Montgomery szerint ez egy elengedhetetlen lépés, hogyha új eszközt vásároltál vagy adott esetben, ha a meglévőn még nincs rajta. A legjobb vírusírtó kiválasztása érdekében érdemes szakértelemmel rendelkező informatikai céggel vagy egy kiberbiztonsági vállalattal konzultálni.

Egy a sok lehetőség közül. De beszélj valakivel, hacsak nem te magad vagy a szakértő

- magyarázta az etikus hacker.

A vírusirtó védi a számítógépet a vírusok és más típusú rosszindulatú programok felismerésével és eltávolításával, amelyek akár kárt is tehetnek a készülékben.

3. RFID-blokkoló pénztárca

Az RFID a rádiófrekvenciás azonosítás rövidítése, és rádióhullámok továbbításával azonosítja és követi a "megjelölt" tárgyakat. A kibertolvajok RFID-olvasóval leolvashatják a hitelkártyádat, az RFID-tárca pedig blokkolja ezeket a hullámokat, így védve az adataidat.

− Ha extra biztonságban akarsz lenni, használj olyan kulcsos FOB-ot, amelyen RFID-pajzs van - fejtette ki a szakember.