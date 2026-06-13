“Sztrókot kaptam és németül beszéltem” - a 18 éves Máté ilyen fájdalmat még nem érzett

Döbbenetes történetet mesélt el lapunknak egy fiatal magyar fiú, aki mindössze 18 éves volt, amikor olyan súlyos agyvérzést kapott, hogy az orvosok is értetlenül álltak az eset előtt. A fiatal életéért órákon át küzdöttek, ő pedig a legváratlanabb pillanatban kezdett el németül beszélni, miközben már alig volt magánál. Mutatjuk, hogyan élte túl a fiú a sztrókot!

Létrán másztak be hozzá a szomszédok: a 18 éves Máté németül beszélt, amikor sztrókot kapott / Fotó: Olvasói

„Azt hitték, drogoztam” - pedig sztrók érte Mátét

Kis Máté számára a végzetes nap teljesen átlagosan indult. Otthon volt budapesti lakásukban, és éppen egy Barcelona mérkőzést nézett a televízióban.

Nem volt bennem különösebb stressz, a meccs is teljesen nyugodtan zajlott. Éppen a haverjaimat vártam, amikor egyszer csak olyan fejfájás tört rám, amit még soha életemben nem éreztem

– emlékezett vissza Máté.

A fiú először azt hitte, csak egy erősebb rosszullétről van szó. Felhívta a barátait, akik azt tanácsolták neki, hogy nyisson ablakot és pihenjen egy kicsit. A fájdalom azonban egyre elviselhetetlenebbé vált.

Közben a szülei egy születésnapi összejövetelen voltak Kecskeméten. Amikor Máté először telefonált nekik, még arra gondoltak, hogy egy fájdalomcsillapító megoldhatja a problémát. A fiú azonban nem sokkal később ismét hívta őket.

Mondtam apukámnak, hogy ilyen fájdalmat még soha nem éreztem. Valahogy megérezték, hogy ez nem normális. Azonnal autóba ültek és elindultak Budapest felé

– mesélte.

A helyzet közben drámai fordulatot vett. Máté állapota rohamosan romlott, a szomszédokat is riasztották, de hiába csengettek, az ajtó zárva volt. Végül egy létrával másztak fel a magasföldszinti lakás ablakához, amelyet a fiú korábban kinyitott. A látvány sokkoló volt. Máté már alig volt tudatánál, és mindent összehányt a lakásban. Amikor kérdezgetni kezdték, mi történt vele, váratlan dolog történt.

Valami furcsa okból kifolyólag németül válaszoltam nekik. Előző nap tettem le a felsőfokú nyelvvizsgámat, és egyszerűen azon a nyelven kezdtem beszélni

– mondta.

A szomszédok és a család ekkor már tudták, hogy hatalmas a baj. A helyszínre érkező mentősök először más lehetőségeket is mérlegeltek.

Azt mondták, hogy ha drog lenne, az még a jobbik eset lett volna. De nagyon gyorsan kiderült, hogy sokkal komolyabb problémáról van szó

– idézte fel a fiatal.