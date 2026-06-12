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Most jött: hatalmas erővel zajlik a mentés az autópályán, borzalmas, ami az M1-esen történt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:25
M1-es autópályatűzoltókbaleset
Több baleset is történt a hajnali órákban. Hatalmas erőkkel zajlik a mentés az M1-esen.
N.T.
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Több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. 

Több baleset is történt az M1-es autópályán
Több baleset is történt az M1-es autópályán Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

Hatalmas erővel zajlik a mentés az autópályán, borzalmas, ami az M1-esen történt 

A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt. A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták. Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen - közölte a katasztrófavédelem

Tájékoztatásuk szerint nem sokkal később újabb baleset történt az M1-es autópályán, a korábbi eset helyszínének közelében. Egy kisteherautó egy nyerges vonató hátuljába rohant a sztráda 113-as kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók ezen a helyszínen is megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Azt kérik a felhasználóiktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett pályaszakaszon!
 

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