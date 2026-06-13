Foci-vb napi program: Valaki nagyon fog hiányozni az éjféli rangadón

Beindul a nagyüzem, szombat késő estétől vasárnap reggelig négy meccs szerepel a foci-vb programjában. A nap rangadóját éjfélkor rendezik, sajnos azt már most tudni lehet, hogy a Brazília-Marokkó találkozón nem lép pályára a dél-amerikaiak BL-győztes csillaga, Neymar.

Neymar pihen, de így is erős lesz a foci-vb programja Fotó: AFP

A brazilokra kőkemény meccs vár a legutóbbi tornán negyedik Marokkó ellen. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány egy nappal a találkozó előtt bejelentette, vádlisérülés miatt Neymar nem fog játszani a nyitómeccsen. Ez persze nem jelenti azt, hogy a támadó az egész tornáról hiányozni fog, minden bizonnyal csak pihentetik a sztárcsatárt. Neymar nagy álma a világbajnoki aranyérem, a csatár eddig három tornán szerepelt, egy negyedik hely mellett kétszer a negyeddöntőben búcsúzott Brazíliával.

Elképzelhető ugyanakkor, hogy láthatjuk majd a Fradi csatárát, Lenny Joseph Haitival Skócia ellen készül.

A foci-vb programja szombat estétől vasárnap reggelig:

Június 13., szombat

B-csoport:

Katar-Svájc, 21.00

Június 14., vasárnap

C-csoport:

Brazília-Marokkó 0.00

Haiti-Skócia 3.00



D-csoport

Ausztrália-Törökország 6.00