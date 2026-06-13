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Most vásároljunk klímát olcsón és gazdaságosan!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors klíma
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 09:15
válasszunk klímáthűtésnyár
Ha szeretnénk elkerülni a felesleges kiadásokat, érdemes tudatosan terveznünk a beszerzést. Neked van már klímád?
Bors
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A nyári hőség beköszöntével sokan döntenek úgy, hogy klímaberendezést vásárolnak az otthonukba. Ilyenkor azonban a kereslet jelentősen megnő, ami gyakran az árak emelkedésével, hosszabb szállítási határidőkkel és a szerelők túlterheltségével is együtt jár. Érdemes megfogadni klímavásárlási tippjeinket!

A klíma választásánál érdemes több szempontot figyelembe venni
A klíma választásánál érdemes több szempontot figyelembe venni
Fotó: AstroStar / shutterstock

Ne az első klímát válasszuk ki!

A leggyakoribb hiba, hogy az első szimpatikus ajánlatra azonnal lecsapunk. Mielőtt azonban döntést hoznánk, érdemes több webáruház, műszaki oldal és klímaspecialista kínálatát is összehasonlítanunk. Ugyanaz a készülék akár több tízezer forintos árkülönbséggel is szerepelhet az egyes kereskedőknél.

Kérjünk csomagajánlatot!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a nagyáruházak polcairól maguk emelik le a készüléket, majd utólag próbálnak független szerelőt vadászni a telepítéshez. A szakboltok és a minősített klímaszerelők szinte mindig kedvezőbb árat adnak, ha a berendezést és a munkadíjat egy csomagban tőlük rendeljük meg. Ezzel a módszerrel a garanciális ügyintézés is sokkal egyszerűbbé válik.

Használjuk ki a támogatásokat!

Mielőtt véglegesítenénk a rendelést, mindenképpen tájékozódjunk az aktuálisan elérhető lakásfelújítási vagy energiahatékonysági állami programokról. Az elöregedett, energiapazarló fűtési-hűtési rendszerek korszerűsítésére rendszeresen írnak ki olyan pályázatokat, amelyek utólagos visszatérítést vagy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak.

Válasszuk a középkategóriát!

Nem szükséges a legdrágább, prémium márkák csúcsmodelljeit megvásárolni ahhoz, hogy megbízható és tartós hűtést kapjunk az otthonunkba. A piacon számos olyan feltörekvő, kiváló ár-érték arányú középkategóriás márka található, amelyek a prémium gyártók engedélyezett technológiáit és kompresszorait használják.

Vásároljunk outlet áron!

A gyártók szinte minden évben előrukkolnak a legújabb modelljeikkel, amelyek gyakran csak minimális szoftveres frissítésben vagy apró formatervezési módosításban különböznek a régiektől. Ilyenkor a korábbi modelleket outletekben is megtalálhatjuk, lényegesen kedvezőbb árfekvéssel.

Keressünk inkább csomagsérült modelleket!

Nagyobb szaküzletekben vagy webáruházakban érdemes rákérdezni a csomagolássérült, esztétikai hibás vagy bemutatótermi kiállítási darabokra. Gyakran előfordul, hogy egy gép oldalán lévő apró, felszerelés után láthatatlan karcolás miatt az eredeti ár töredékéért adják oda a terméket.

Így válasszunk klímát a lakásba!

Fontos, hogy a gép teljesítménye igazodjon a helyiség alapterületéhez és belmagasságához. A túl kicsi gép folyamatosan maximális fordulatszámon pörög majd, míg a túlméretezett feleslegesen sok áramot fogyaszt.

Az ingatlan tájolása

Egy déli fekvésű, hatalmas üvegfelületekkel rendelkező, tetőtéri lakás hűtéséhez lényegesen nagyobb kapacitásra lesz szükség, mint egy északi, fák által árnyékolt földszinti szobához.

Energiatakarékossági osztályozás

Mindig ellenőrizzük a berendezés energiahatékonysági mutatóit, és törekedjünk az A++ vagy A+++ jelzésű modellek kiválasztására. Bár ezek beszerzési ára magasabb, az alacsonyabb villanyszámla miatt rövid időn belül megtérül a befektetés.

Milyen technológia?

Ma már alapkövetelmény, hogy modern, folyamatos teljesítményszabályozásra képes inverteres klímát válasszunk a régi, merev ki-be kapcsolós típusok helyett. Ezek finoman adagolja a hűtést és akár 30-40%-os árammegtakarítást garantál.

Zajszint a hálószobában

A beltéri egység csendes működése kulcsfontosságú a pihentető alváshoz, ezért ellenőrizzük a műszaki adatlapon a decibel értéket. Keressük a kifejezetten éjszakai vagy „Quiet” üzemmóddal rendelkező modelleket.

Fűtési funkció és hatékonyság

Ha a klímát télen fűtésre is használni szeretnénk, válasszunk kifejezetten erre optimalizált darabot. Ezek a modern hőszivattyús rendszerek gazdaságosan képesek meleget teremteni a lakásban.

Kedvezményes áramtarifák

A fűtésre is alkalmas klímákhoz igényelhető a szolgáltatóktól a kedvezményes H-tarifa vagy GEO-tarifa. Ez a fűtési szezonban csaknem féláron biztosítja az elektromos áramot, ami radikálisan lecsökkenti a téli üzemeltetési költségeket.

Levegőszűrő rendszerek

Ha allergiával vagy asztmával küzdünk, különösen figyelnünk kell a beépített porszűrők, plazmaszűrők és antibakteriális rétegek minőségére. Ezek hatékonyan kiszűrik a polleneket, vírusokat és a kellemetlen szagokat is.

Keressük az okosfunkciókat

A beépített Wi-Fi lehetővé teszi, hogy a távolból, egy okostelefonos applikáció segítségével indítsuk el a hűtést a munkahelyünkről hazaindulva. Így napközben nem kellett feleslegesen járatni a rendszert.

Elhelyezhetőség és esztétikum

Gondoljuk át, hova kerül a beltéri és a kültéri egység, hogy a hideg levegőáram ne közvetlenül az ágyra vagy az íróasztalra irányuljon. A modern, letisztult formatervezésű dizájnklímák tökéletesen belesimulnak a szoba enteriőrjébe.

Garanciális feltételek

Válasszuk a hosszabb, kiterjesztett gyári garanciát, melynek általában feltétele az évi kétszeri szakszerű tisztítás. Olyan márkát keressünk, amely stabil alkatrész-utánpótlással és hazai szervizhálózattal rendelkezik - írja a Fanny magazin.

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