Most vásároljunk klímát olcsón és gazdaságosan!

A nyári hőség beköszöntével sokan döntenek úgy, hogy klímaberendezést vásárolnak az otthonukba. Ilyenkor azonban a kereslet jelentősen megnő, ami gyakran az árak emelkedésével, hosszabb szállítási határidőkkel és a szerelők túlterheltségével is együtt jár. Érdemes megfogadni klímavásárlási tippjeinket!

A klíma választásánál érdemes több szempontot figyelembe venni

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Ne az első klímát válasszuk ki!

A leggyakoribb hiba, hogy az első szimpatikus ajánlatra azonnal lecsapunk. Mielőtt azonban döntést hoznánk, érdemes több webáruház, műszaki oldal és klímaspecialista kínálatát is összehasonlítanunk. Ugyanaz a készülék akár több tízezer forintos árkülönbséggel is szerepelhet az egyes kereskedőknél.

Kérjünk csomagajánlatot!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a nagyáruházak polcairól maguk emelik le a készüléket, majd utólag próbálnak független szerelőt vadászni a telepítéshez. A szakboltok és a minősített klímaszerelők szinte mindig kedvezőbb árat adnak, ha a berendezést és a munkadíjat egy csomagban tőlük rendeljük meg. Ezzel a módszerrel a garanciális ügyintézés is sokkal egyszerűbbé válik.

Használjuk ki a támogatásokat!

Mielőtt véglegesítenénk a rendelést, mindenképpen tájékozódjunk az aktuálisan elérhető lakásfelújítási vagy energiahatékonysági állami programokról. Az elöregedett, energiapazarló fűtési-hűtési rendszerek korszerűsítésére rendszeresen írnak ki olyan pályázatokat, amelyek utólagos visszatérítést vagy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak.

Válasszuk a középkategóriát!

Nem szükséges a legdrágább, prémium márkák csúcsmodelljeit megvásárolni ahhoz, hogy megbízható és tartós hűtést kapjunk az otthonunkba. A piacon számos olyan feltörekvő, kiváló ár-érték arányú középkategóriás márka található, amelyek a prémium gyártók engedélyezett technológiáit és kompresszorait használják.

Vásároljunk outlet áron!

A gyártók szinte minden évben előrukkolnak a legújabb modelljeikkel, amelyek gyakran csak minimális szoftveres frissítésben vagy apró formatervezési módosításban különböznek a régiektől. Ilyenkor a korábbi modelleket outletekben is megtalálhatjuk, lényegesen kedvezőbb árfekvéssel.