Társkeresőn talált rá a 46 éves magyar nőre a szerelem, durván átverték

Internetes társkereső oldalon ismerkedett meg az áldozat a csalóval, aki másfél millió forinttal károsította meg. Most a rendőrség arra kér mindenkit, hogy legyenek körültekintőek az online ismerkedés során.

Társkeresőn ismerkedett meg a magát finn állampolgárnak valló férfivel, aki végül a személyes adatait felhasználva hatalmas összeget csalt el az áldozattól / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Társkeresőn kereste a boldogságot, végül csalót talált

Egy internetes oldalon ismerkedett meg a későbbi sértett egy férfival, aki mintegy másfél millió forinttal károsította meg. Szeptember 18-án egy 46 éves nő tett feljelentést a rendőrségen, aki egy online párkereső oldalon ismert meg egy magát finn állampolgárnak valló férfit. Megbeszélték, hogy mivel a külföldi pénzügyi területen dolgozik, tud egy olyan befektetést, amely nagy hozamot ad rövid idő alatt. Kezdőtőkeként a férfi még 700 dollárt is elutalt a nőnek, hogy megnyerje őt és rávegye az üzlet elindítására. Ehhez azonban a nőnek egy alkalmazás letöltésére volt szüksége, az összes személyes és banki adatainak megadásával, amelynek eleget tett. Pár óra elteltével jött is a hír a férfitől: 185 dollár profitot termelt a beruházás, azonban emelni kell a befektetett összeget, hogy a hozam is nagyobb legyen, ezért a későbbi sértett további összegeket fektetett be a megadott platformon.

Miután az idő telt, de hozamot ténylegesen kivenni nem tudott, a sértett rájött, hogy csalás áldozatává vált, ezért a rendőrséghez fordult.

A rendőrség kéri, az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait: