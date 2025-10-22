Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Társkeresőn talált rá a 46 éves magyar nőre a szerelem, durván átverték

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 12:11
Mindenki keresi a számára megfelelő boldogságot, és szerelmet. Így tett egy nő is, aki társkeresőn ismerkedett meg a férfivel, aki végül hatalmas összeget csalt ki tőle.

Internetes társkereső oldalon ismerkedett meg az áldozat a csalóval, aki másfél millió forinttal károsította meg. Most a rendőrség arra kér mindenkit, hogy legyenek körültekintőek az online ismerkedés során.

Társkereső
Társkeresőn ismerkedett meg a magát finn állampolgárnak valló férfivel, aki végül a személyes adatait felhasználva hatalmas összeget csalt el az áldozattól / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Társkeresőn kereste a boldogságot, végül csalót talált

Egy internetes oldalon ismerkedett meg a későbbi sértett egy férfival, aki mintegy másfél millió forinttal károsította meg. Szeptember 18-án egy 46 éves nő tett feljelentést a rendőrségen, aki egy online párkereső oldalon ismert meg egy magát finn állampolgárnak valló férfit. Megbeszélték, hogy mivel a külföldi pénzügyi területen dolgozik, tud egy olyan befektetést, amely nagy hozamot ad rövid idő alatt. Kezdőtőkeként a férfi még 700 dollárt is elutalt a nőnek, hogy megnyerje őt és rávegye az üzlet elindítására. Ehhez azonban a nőnek egy alkalmazás letöltésére volt szüksége, az összes személyes és banki adatainak megadásával, amelynek eleget tett. Pár óra elteltével jött is a hír a férfitől: 185 dollár profitot termelt a beruházás, azonban emelni kell a befektetett összeget, hogy a hozam is nagyobb legyen, ezért a későbbi sértett további összegeket fektetett be a megadott platformon.

Miután az idő telt, de hozamot ténylegesen kivenni nem tudott, a sértett rájött, hogy csalás áldozatává vált, ezért a rendőrséghez fordult.

A rendőrség kéri, az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:

  • Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi véleményt egy független féltől, szakértőtől!
  • Utasítsa el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!
  • Óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek!
  • Értesítse a rendőrséget, ha arra gyanakszik, hogy csalás áldozatává vált! - áll a Police.hu cikkében.

 

