Még ma kapcsold ki ezt a Gmail-funkciót - különben mások is olvasni fogják a leveleidet

Van egy ügy, amely jelenleg ott tart, hogy csoportos per indult miatta a Google ellen és ami talán még fontosabb: szinte biztos, hogy ez téged is érint! A dolog lényege, hogy a keresőóriás még 2025 októberében aktivált egy új Gmail-funkciót a levelezési felületen, amely lehetővé teszi a cég saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájának, azaz a Gemininek, hogy hozzáférjen a felhasználók privát levelezéseihez és azok mellékleteihez is.
A Google titokban aktivált funkciója a privát szféra súlyos megsértése mellett azért is aggályos, mert ennek segítségével a Gemini olyan személyes és kényes adatokhoz férhet hozzá, mint
Ezeket mind látja és olvassa a rendszer, méghozzá a felhasználók megkérdezése, beleegyezése, így aztán tudta nélkül. A pofátlan gyakorlatra egy ausztrál tervezőmérnök figyelt fel és ő vette észre azt is, hogy az új Gmail-funkció minden fióknál automatikusan be van kapcsolva. Emiatt indult el a csoportos kereset aztán a Google ellen, mert ez értelem szerűen komoly kérdéseket vet fel a magánélet védelmével kapcsolatban.
Jó hír, hogy a problémát azonosító, majd azt világgá kürtölő asztrál mérnök a megoldást is tudja és közzé is tette azt a részletes útmutatót, amelynek lépésein haladva
ki lehet kapcsolni a Gemini hozzáférést a levelezésünkhöz.
Mobiltelefonon a Gmail alkalmazást megnyitva, majd onnan a Menü > Beállítások > Saját Gmail-fiók > Adatvédelem lehetőségekre koppintva ki kell kapcsolni az „Intelligens funkciók és személyre szabás” lehetőségét. Ezután a „Google Workspace intelligens funkció beállításai” elemre koppintva ki kell kapcsolni a Workspace és más Google-termékek intelligens funkcióit.
Asztali számítógépen meg kell nyitni a Gmailt, majd az „Összes beállítás megjelenítése” fülre kattintva ki kell kapcsolni az „Intelligens funkciók bekapcsolása Gmailben, Chatben és Meetben” menüpont lehetőségét.
Ezután irány a „Workspace intelligens funkció beállításainak kezelése” menüpont, ahol szintén ki kell kapcsolni az engedélyezést, majd menteni is kell az új beállításokat.
Picit körülményes, de megéri!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.