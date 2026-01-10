Még ma kapcsold ki ezt a Gmail-funkciót - különben mások is olvasni fogják a leveleidet

Van egy ügy, amely jelenleg ott tart, hogy csoportos per indult miatta a Google ellen és ami talán még fontosabb: szinte biztos, hogy ez téged is érint! A dolog lényege, hogy a keresőóriás még 2025 októberében aktivált egy új Gmail-funkciót a levelezési felületen, amely lehetővé teszi a cég saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájának, azaz a Gemininek, hogy hozzáférjen a felhasználók privát levelezéseihez és azok mellékleteihez is.

A Google most nagyon messzire ment azzal, hogy fű alatt élesített egy Gmail-funkciót, amelynek segítségével a Gemini hozzáfér a felhasználók személyes adataihoz.

Fotó: Czapp Árpád / Pexels (illusztráció)

Nem csak te olvasod a leveleidet, ha be van kapcsolva ez a Gmail-funkció

A Google titokban aktivált funkciója a privát szféra súlyos megsértése mellett azért is aggályos, mert ennek segítségével a Gemini olyan személyes és kényes adatokhoz férhet hozzá, mint

pénzügyi és banki információk

egészségügyi adatok

személyes vagy munkahelyi levelezések.

Ezeket mind látja és olvassa a rendszer, méghozzá a felhasználók megkérdezése, beleegyezése, így aztán tudta nélkül. A pofátlan gyakorlatra egy ausztrál tervezőmérnök figyelt fel és ő vette észre azt is, hogy az új Gmail-funkció minden fióknál automatikusan be van kapcsolva. Emiatt indult el a csoportos kereset aztán a Google ellen, mert ez értelem szerűen komoly kérdéseket vet fel a magánélet védelmével kapcsolatban.



Így kapcsold ki a kémkedő Gmail-funkciót!

Jó hír, hogy a problémát azonosító, majd azt világgá kürtölő asztrál mérnök a megoldást is tudja és közzé is tette azt a részletes útmutatót, amelynek lépésein haladva

ki lehet kapcsolni a Gemini hozzáférést a levelezésünkhöz.

Mobilon

Mobiltelefonon a Gmail alkalmazást megnyitva, majd onnan a Menü > Beállítások > Saját Gmail-fiók > Adatvédelem lehetőségekre koppintva ki kell kapcsolni az „Intelligens funkciók és személyre szabás” lehetőségét. Ezután a „Google Workspace intelligens funkció beállításai” elemre koppintva ki kell kapcsolni a Workspace és más Google-termékek intelligens funkcióit.

Számítógépen

Asztali számítógépen meg kell nyitni a Gmailt, majd az „Összes beállítás megjelenítése” fülre kattintva ki kell kapcsolni az „Intelligens funkciók bekapcsolása Gmailben, Chatben és Meetben” menüpont lehetőségét.