Ha ilyen üzenetet kapsz a Facebookon, azonnal cselekedj!

Hallottál már egyszer használatos, eldobható emailekről? Ha kapnál egy olyan értesítőt a Facebook-fiókodban, amely ilyet tartalmaz, mindenképp biztonsági intézkedésekre lesz szükség.

Eldobható e-mailekkel férhetnek hozzá a Facebook-fiókunkhoz?

Érkezik egy értesítő, amely azt mondja, hogy hozzáférhetőséget adtál egy e-mailnek. Ha rákattintasz, a saját e-mail címed mellett egy kétes e-mail cím is megjelenik. Ha ilyet látsz, azonnal intézkedni kell.

Mivel a Facebook gyanúsnak ítéli meg az eldobható e-maileket, általában korlátozza a Temp-Mail vagy Emailondeck típusú szolgáltatókat. Magasabb az adatvesztés veszélye is, hiszen ha az ilyen fiókot zárolják, az ideiglenes címre küldött helyreállító kódokat nem lehet fogadni. Ráadásul az eldobható címek ideiglenesek, rövid idő után például törlődnek, így ha később be kell velük jelentkezni, nem lehet hozzáférni a fiókhoz.

Ezek az e-mailek felismerhetőek. Akárcsak az eldobható telefonok a bűnözőknél, az úgynevezett disposable emailek rövid idő alatt létrehozhatóak, könnyen regisztrálhatnak velük alacsony adatbiztonságú oldalakon, általában legfeljebb egy-két hétig élnek, mielőtt törlik őket az oldalakról.

Feltételezhető az adathalászat, a rosszindulatú visszaélés, ha egy ilyen email jelenik meg. A zavaros domain név mellett általában nem valós nevet tartalmazó e-mail címet láthatunk, amelyből biztosan következtethető a rossz szándék.

Íme egy lista az eldobható e-mailekről (ezen kívül még rengeteg ehhez hasonló van):

@oepakf.com

@xjrmlo.com

@qwdzpf.com

@nsdmode.com

@uojmail.com

@sqnmail.com

@yandeu.me

@incwos.com

@oepafk.com

@oepak22.com

@oepalli.com

Előfordulhat, hogy a Facebook nem küld értesítést a változásról, ilyenkor fontos, hogy ellenőrizzük az adatainkat. A 'Beállítások és adatvédelem' majd a 'Fiókközpont' (angolul a 'Settings & Privacy' majd az 'Accounts Center') alatt megnézhetjük, milyen e-mailek és telefonszámok vannak kapcsolva a Facebook-fiókunkhoz. Itt érdemes ellenőrizni, hogy a megfelelő telefonszám szerepel, mert az eldobható e-mailekkel regisztrált ismeretlen személyek azt is átállíthatják. Jelszóváltáshoz és a fiókunk módosításához telefonszámot kérhet a Facebook, amihez jó, ha van hozzáférésünk.