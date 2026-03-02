Hogyan spórolj a banki átutaláson? Ezekkel a tippekkel elkerülheted az óriási díjakat

Az utalás díja több tényezőtől függ, például attól, hogy melyik banknál vezeted a számládat, milyen számlacsomagot használsz, mekkora összeget utalsz, valamint, hogy a fogadó fél ugyanannál a pénzintézetnél van-e. A Fanny magazin összegyűjtötte, mire érdemes figyelni, ha az utalás díját szeretnéd lefaragni.
Sokan évek óta változatlan bankszámlaszerződést használnak, de időnként érdemes átnézni, van-e kedvezőbb megoldás a bankodnál, mert lehet, hogy régi, drágább konstrukcióban ragadtál, miközben máshol vagy ugyanannál a pénzintézetnél olcsóbb megoldás is elérhető. A megfelelő választással százezreket spórolhatsz a bankszámlán, és a banki átutalás díja is jelentősen csökkenthető.
A legtöbb bankra már igaz, hogy a webes felületen, a számítógép előtt indított banki átutalások többe kerülnek, mintha mobilalkalmazáson indítanád az utalásokat. Sőt, bizonyos csomagokban az applikációban teljesen ingyenesek is lehetnek. Ha a jelenlegi bankodnál kedvezőbb ajánlatot találsz máshol, érdemes elgondolkodni a bankváltáson.
Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszernek köszönhetően az ötmillió forint alatti belföldi forintátutalások legfeljebb öt másodperc alatt a fogadó fél számlájára kerülnek, de gyakran ki kell pipálni a lehetőséget a netbankban vagy az applikációban. Így elkerülheted a késedelmi kamatokat vagy a sürgősségi felárakat.
Bár a tranzakciós illeték fix költség, bizonyos összeghatár alatt – jelenleg ez lakossági utalásoknál 50 ezer forint – sokszor illetékmentes a tranzakció. Ha a bankod díjszabása megengedi, érdemes egy nagyobb összeget több kisebb részletben utalni emiatt.
Egyre több közműszolgáltató nyújt lehetőséget a QR-kódos fizetésre, ami tulajdonképpen egy azonnali átutalás. Általában díjmentes a vásárlónak, és nem kell hozzá megadni a bankkártya-adatokat. Ne féljünk elektronikusan kiegyenlíteni a számlákat, mivel az online bankkártyás fizetések megbízhatóságát az alkalmazott SSL-protokoll garantálja.
A közműszámlák fizetésére a csoportos beszedési megbízás a legtakarékosabb megoldás, hiszen ez gyakran ingyenes, és ráadásul időt is spórolsz vele.
A másodlagos azonosítók lehetőséget adnak arra, hogy ne kelljen bonyolult, hosszú bankszámlaszámokat megadni utaláskor, így nem fordulhat elő, hogy egy elütött szám miatt plusz költségeid lesznek. Ehhez elég a banknál regisztrálni az e-mail-címedet vagy a mobilszámodat.
Nem biztos, hogy minden esetben jobban jársz az utalással: február 1-jétől az ingyenes készpénzfelvétel a duplájára emelkedett, így a korábbi 150 ezer forint helyett havi 300 ezer forintig vehetsz fel készpénzt ingyenesen. Ez azonban nem jár automatikusan. Ahhoz, hogy megkapd ingyen a pénzt, több feltételnek kell megfelelni, például, hogy meg kell tenni a szükséges nyilatkozatot a bankodnál.
Az SMS-értesítések díja havi szinten jelentős tétel lehet. Érdemes ezeket lecserélni a mobilapplikáción belüli ingyenes push-üzenetekre. Így több ezer forinttal csökkenhet a havi díjad.
A digitális bankolás során is fontos, hogy óvakodjunk a csalóktól, mivel az átutalások során is előfordulhatnak visszaélések. A megelőzés érdekében a bankok napi átutalási limitek bevezetésével igyekeznek ügyfeleiket megvédeni. Ennek köszönhetően az átutalási csalások okozta kár összege jelentősen csökkent, ugyanakkor a megtévesztett ügyfelek száma tovább növekszik.
