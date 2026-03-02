Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan spórolj a banki átutaláson? Ezekkel a tippekkel elkerülheted az óriási díjakat

utalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:15
tranzakciós illetékbankszámla
Egyre gyakrabban van szükségünk arra, hogy utalással egyenlítsünk ki a számlákat, vagy fizessünk. Ám az utalás díja sokszor meglepően magas lehet, ezért érdemes odafigyelni néhány dologra, hogy elkerüljük a felesleges költségeket.

Az utalás díja több tényezőtől függ, például attól, hogy melyik banknál vezeted a számládat, milyen számlacsomagot használsz, mekkora összeget utalsz, valamint, hogy a fogadó fél ugyanannál a pénzintézetnél van-e. A Fanny magazin összegyűjtötte, mire érdemes figyelni, ha az utalás díját szeretnéd lefaragni.

Az utalás díja olcsóbb lehet, ha banki alkalmazáson keresztül indítod.
Ha mobilalkalmazáson keresztül indítod el az utalást, jelentősen csökkentheted az utalás díját
Fotó: Thapana_Studio /   shutterstock
  • Nézd át a számlacsomagodat, mert könnyen lehet, hogy feleslegesen magas utalási díjat fizetsz.
  • Használd a mobilappot, mert az utalás ott gyakran olcsóbb.
  • Maradj a megadott utalási összeghatáron belül, így illetékmentes lesz a tranzakció.

Hogyan lehet olcsóbb az utalás díja?

Sokan évek óta változatlan bankszámlaszerződést használnak, de időnként érdemes átnézni, van-e kedvezőbb megoldás a bankodnál, mert lehet, hogy régi, drágább konstrukcióban ragadtál, miközben máshol vagy ugyanannál a pénzintézetnél olcsóbb megoldás is elérhető. A megfelelő választással százezreket spórolhatsz a bankszámlán, és a banki átutalás díja is jelentősen csökkenthető. 

Az alkalmazáson kedvezményesebb

A legtöbb bankra már igaz, hogy a webes felületen, a számítógép előtt indított banki átutalások többe kerülnek, mintha mobilalkalmazáson indítanád az utalásokat. Sőt, bizonyos csomagokban az applikációban teljesen ingyenesek is lehetnek. Ha a jelenlegi bankodnál kedvezőbb ajánlatot találsz máshol, érdemes elgondolkodni a bankváltáson.

Azonnal célba tud érni

Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszernek köszönhetően az ötmillió forint alatti belföldi forintátutalások legfeljebb öt másodperc alatt a fogadó fél számlájára kerülnek, de gyakran ki kell pipálni a lehetőséget a netbankban vagy az applikációban. Így elkerülheted a késedelmi kamatokat vagy a sürgősségi felárakat.

Akár több részletben is lehet

Bár a tranzakciós illeték fix költség, bizonyos összeghatár alatt – jelenleg ez lakossági utalásoknál 50 ezer forint – sokszor illetékmentes a tranzakció. Ha a bankod díjszabása megengedi, érdemes egy nagyobb összeget több kisebb részletben utalni emiatt.

Csak be kell olvasni

Egyre több közműszolgáltató nyújt lehetőséget a QR-kódos fizetésre, ami tulajdonképpen egy azonnali átutalás. Általában díjmentes a vásárlónak, és nem kell hozzá megadni a bankkártya-adatokat. Ne féljünk elektronikusan kiegyenlíteni a számlákat, mivel az online bankkártyás fizetések megbízhatóságát az alkalmazott SSL-protokoll garantálja.

A csoportossal jobban jársz

A közműszámlák fizetésére a csoportos beszedési megbízás a legtakarékosabb megoldás, hiszen ez gyakran ingyenes, és ráadásul időt is spórolsz vele.

Regisztráld a számodat

A másodlagos azonosítók lehetőséget adnak arra, hogy ne kelljen bonyolult, hosszú bankszámlaszámokat megadni utaláskor, így nem fordulhat elő, hogy egy elütött szám miatt plusz költségeid lesznek. Ehhez elég a banknál regisztrálni az e-mail-címedet vagy a mobilszámodat.

Használd ki az ingyenességet

Nem biztos, hogy minden esetben jobban jársz az utalással: február 1-jétől az ingyenes készpénzfelvétel a duplájára emelkedett, így a korábbi 150 ezer forint helyett havi 300 ezer forintig vehetsz fel készpénzt ingyenesen. Ez azonban nem jár automatikusan. Ahhoz, hogy megkapd ingyen a pénzt, több feltételnek kell megfelelni, például, hogy meg kell tenni a szükséges nyilatkozatot a bankodnál.

Készpénzfelvétel bankautomatából
Február 1-jétől a korábbi 150 ezer forint helyett havi 300 ezer forintig vehetsz fel készpénzt ingyenesen
Fotó: Andrey Arkusha /   shutterstock

SMS-értesítés lemondása

Az SMS-értesítések díja havi szinten jelentős tétel lehet. Érdemes ezeket lecserélni a mobilapplikáción belüli ingyenes push-üzenetekre. Így több ezer forinttal csökkenhet a havi díjad.

Óvakodj a banki csalásoktól

A digitális bankolás során is fontos, hogy óvakodjunk a csalóktól, mivel az átutalások során is előfordulhatnak visszaélések. A megelőzés érdekében a bankok napi átutalási limitek bevezetésével igyekeznek ügyfeleiket megvédeni. Ennek köszönhetően az átutalási csalások okozta kár összege jelentősen csökkent, ugyanakkor a megtévesztett ügyfelek száma tovább növekszik.

Ha kíváncsi vagy, hogyan kerülheted el a tranzakciós illetéket, nézd meg a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu