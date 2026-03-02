Hogyan spórolj a banki átutaláson? Ezekkel a tippekkel elkerülheted az óriási díjakat

Az utalás díja több tényezőtől függ, például attól, hogy melyik banknál vezeted a számládat, milyen számlacsomagot használsz, mekkora összeget utalsz, valamint, hogy a fogadó fél ugyanannál a pénzintézetnél van-e. A Fanny magazin összegyűjtötte, mire érdemes figyelni, ha az utalás díját szeretnéd lefaragni.

Ha mobilalkalmazáson keresztül indítod el az utalást, jelentősen csökkentheted az utalás díját

Fotó: Thapana_Studio / shutterstock

Nézd át a számlacsomagodat, mert könnyen lehet, hogy feleslegesen magas utalási díjat fizetsz.

Használd a mobilappot, mert az utalás ott gyakran olcsóbb.

Maradj a megadott utalási összeghatáron belül, így illetékmentes lesz a tranzakció.

Hogyan lehet olcsóbb az utalás díja?

Sokan évek óta változatlan bankszámlaszerződést használnak, de időnként érdemes átnézni, van-e kedvezőbb megoldás a bankodnál, mert lehet, hogy régi, drágább konstrukcióban ragadtál, miközben máshol vagy ugyanannál a pénzintézetnél olcsóbb megoldás is elérhető. A megfelelő választással százezreket spórolhatsz a bankszámlán, és a banki átutalás díja is jelentősen csökkenthető.

Az alkalmazáson kedvezményesebb

A legtöbb bankra már igaz, hogy a webes felületen, a számítógép előtt indított banki átutalások többe kerülnek, mintha mobilalkalmazáson indítanád az utalásokat. Sőt, bizonyos csomagokban az applikációban teljesen ingyenesek is lehetnek. Ha a jelenlegi bankodnál kedvezőbb ajánlatot találsz máshol, érdemes elgondolkodni a bankváltáson.

Azonnal célba tud érni

Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszernek köszönhetően az ötmillió forint alatti belföldi forintátutalások legfeljebb öt másodperc alatt a fogadó fél számlájára kerülnek, de gyakran ki kell pipálni a lehetőséget a netbankban vagy az applikációban. Így elkerülheted a késedelmi kamatokat vagy a sürgősségi felárakat.

Akár több részletben is lehet

Bár a tranzakciós illeték fix költség, bizonyos összeghatár alatt – jelenleg ez lakossági utalásoknál 50 ezer forint – sokszor illetékmentes a tranzakció. Ha a bankod díjszabása megengedi, érdemes egy nagyobb összeget több kisebb részletben utalni emiatt.

Csak be kell olvasni

Egyre több közműszolgáltató nyújt lehetőséget a QR-kódos fizetésre, ami tulajdonképpen egy azonnali átutalás. Általában díjmentes a vásárlónak, és nem kell hozzá megadni a bankkártya-adatokat. Ne féljünk elektronikusan kiegyenlíteni a számlákat, mivel az online bankkártyás fizetések megbízhatóságát az alkalmazott SSL-protokoll garantálja.