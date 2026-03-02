Mi az a szarkoidózis? – A ködös tüdő titka

A szarkoidózis másnéven „ködös betegség” vagy „nagy utánzó” felismerése még a gyakorlott, sokat látott orvosoknak is komoly kihívást jelenthet. Vannak, akiknél enyhe formában zajlik le, másoknál azonban súlyos, életminőséget rontó állapotot idéz elő.

A szarkoidózis tünetmentes is lehet

Szarkoidózis – Mi ez a betegség?

A szarkoidózis egy ritka, krónikus gyulladásos kórkép, amelyet az immunrendszer túlzott reakciója idéz elő. A szervezetben apró gyulladásos csomók, úgynevezett granulómák alakulnak ki, leggyakrabban a tüdőben és a nyirokcsomókban. Ezek a granulómák képesek rontani a tüdő működését, és más szerveket is károsíthatnak. Bár a pontos ok nem ismert, feltételezések szerint genetikai hajlam és környezeti tényezők is szerepet játszhatnak a kialakulásában.

Mik a szarkoidózis tünetei, és hogyan ismerhetők fel?

A tünetek sokfélék és megtévesztők. Leggyakrabban fáradtság, tartós köhögés, légszomj és mellkasi fájdalom jelentkezik. Bőrön piros csomók, szemgyulladás, láz és éjszakai izzadás is előfordulhat. Jelentkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, duzzadt nyirokcsomók, attól függően, hogy mely szerveket érinti a betegség. Vannak, akiknél teljesen tünetmentes, és csak egy rutin tüdőszűrés során derül fény rá. A változatos panaszok miatt sokszor félrediagnosztizálják, és olyan más betegségekkel keverik össze, mint az asztma, influenza vagy akár tüdőrák.

Mennyire veszélyes a szarkoidózis?

A betegség kimenetele rendkívül változó. Egyes betegeknél néhány év alatt magától elmúlik, másoknál viszont krónikusan fennmarad. Ha a tüdőt erősen érinti, légzési nehézségekhez és akár maradandó tüdőkárosodáshoz is vezethet. A legsúlyosabb esetekben a szív vagy az idegrendszer érintettsége miatt, akár életveszélyes is lehet. Ha a tüdőt érinti, akkor a kezeletlen szarkoidózis a tüdő hegesedéséhez vezethet, ami légzési nehézség és kisvérköri magas vérnyomás kialakulását idézheti elő. Amennyiben viszont időben diagnosztizálják és megfelelő kezelést kap a beteg, akkor szinte tünetmentes, teljes életet lehet élni vele.

Kiknél fordul elő leggyakrabban?

Leginkább a 20 és 40 év közötti felnőtteknél jelentkezik, és nők esetében kissé gyakoribb, mint férfiaknál. Bár a genetikai tényezők fontosak, környezeti hatások, például bizonyos fertőzések vagy vegyi anyagok belégzése is szerepet játszhatnak a kialakulásában.