Melyik banknál a legolcsóbb a számlavezetés?

A bankoknak minden év január 31-ig kell elküldeniük egy szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek. Ebből az derül ki többek között, hogy pontosan mennyit is költöttünk a bankszámlánkra és milyen tételekből adódott össze ez az összeg. Aki spórolni szeretne, az könnyen válthat számlacsomagot, de akár bankot is. Mutatjuk a legolcsóbbakat!

Hamarosan mindenki megkapja az éves díjkimutatását a bankjától. Fotó: BAT Pécsi Dohánygyár Kft

Ezt tartalmazza az éves díjkimutatás

Az elmúlt egy év összes költségét tartalmazza, így ebből mindenki megtudhatja, valójában mennyit is fizet a bankszámláért. Benne van az összes általunk kifizetett díj, jóváírt kamat, átutalási költség, készpénzfelvétel díj, sms díj, a netbank költségei vagy épp a folyószámlahitel díjai is. Nem árt tudni, hogy a levélben szereplő díjakat a bankok rendszerint minden év elején az előző éves inflációval növelik. Ez azt jelenti, hogy 2024 elején jellemzően 18 százalék körüli drágulás várható a bankszámlák díjaiban. Vagyis annak, aki már a tavaly bankolásra elköltött összeget is sokallja, érdemes körülnéznie, máshol mennyibe kerül a számlavezetés.

Ne félj váltani!

Egyes statisztikák szerint a magyarok nagyon nehezen váltanak bankot, az ügyfeleknek csak nagyjából a 3 százaléka teszi ezt meg. Pedig az egyszerűsített bankváltással a dolog nem bonyolult: maximum 13 munkanapot vesz igénybe, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat legelején. Ahhoz pedig, hogy kiderítsük, melyik bank és bankszámla a legmegfelelőbb, nincs más teendőnk, mint felkeresni a Magyar Nemzeti Bank Bankszámlaválasztó kalkulátorát.

Akár ingyenes bankszámlára is válthatunk

Ehhez nem is kell olyan magas jövedelem, legalábbis a Bankmonitor szerint az ingyenes számlacsomaghoz már havi 75.000 Ft beérkező jóváírás is elegendő lehet. Például, ha az UniCredit Bank Partner Aktív Zéró csomagját választjuk. A Pénzcentrum kalkulátora szerint a CIB Bank is kínál ingyenes számlacsomagot, valamint az Erste Banknál is van ilyen opció, igaz, ezeknél a bankoknál már magasabb havi jövedelem szükséges.

Ezek most a legolcsóbb bankszámlák

Az MNB kalkulátorán kívül számos másik is rendelkezésre áll, például a BiztosDöntés.hu-n, a Bankmonitor.hu-n, a Bank360.hu-n és számos más pénzügyi tanácsadó platformon. Megnéztük, melyik kalkulátor milyen bankszámlát kínál egy középkorú, havi nettó 216.000 forintot kereső (garantált bérminimum), mindent online vagy mobilbankon keresztül intéző, főleg kártyával fizető ügyfélnek. Íme az eredmények: