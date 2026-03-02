Elszabadult a pokol a Séfek Séfe felvétele alatt: "Menjél már hátra, mert leütlek!"

Egy séf csak akkor igazán jó, ha csapatban is jó. Úgy tűnik, a Séfek Séfe versenyzőinek ezen a téren még rengeteget kell fejlődniük.

Ordítástól zengett a Séfek Séfe stúdiója Fotó: TV2

A korábbi években is komoly kihívásokkal találták magukat szembe a versenyzők, de úgy tűnik, hogy Vomberg Frigyes a Séfek Séfe 2026-os évadára minden korábbinál robbanékonyabb játékosokat szedett össze. Jelenleg úgy tűnik, hogy a piros csapatot csak a kényszer tartja össze. Igaz, a feketéknél is van némi feszültség, tekintve, hogy Palkó egyszerűen elküldte melegebb éghajlatra Krausz Gábort, de hogy szegény Fricinek kihullik az összes haja, az is lassan biztos lesz. Most épp Rita és Piró kapott hajba, méghozzá igen csúnyán. Rita torka szakadtából üvöltötte:

Menjél már hátra, mert leütlek, komolyan! Ne járjon a pofád!

- ordított csapattársa arcába, aki később kifejtette: szerinte Rita szándékosan hátráltatja a csapatot.

Videón a Séfek Séfe balhéja: