Szijjártó Péter: Berendeltük Ukrajna nagykövetét

Szijjártó Péter Facebook-oldalán beszélt arról, hogy az Ukrajnában zajló reménytelen és értelmetlen háborúba önti a pénzt Brüsszel.

Ukrajnában nyílt embervadászat zajlik az utcán annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a háborút. A nyílt embervadászat, kényszersorozás keretében most két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptunk értesítést.

- fejtette ki, hozzátéve, hogy mindezek miatt berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét.

Szentkirályi Alexandra is arról írt nemrég, hogy kényszersorozás áldozata lett egy mentálisan sérült férfi, akinek orvosi papírja volt arról, hogy nem alkalmas szolgálatra. Egy másik férfit, a 22 éves Balog Lajost is elrabolták, miközben neki is felmentése volt a szolgálat alól a munkahelye miatt.