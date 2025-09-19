Rossz számlaszámra utaltál? Ezt tedd, hogy ne kelljen örökre búcsút mondanod a pénzednek

Sajnos elég sokszor előfordul, hogy véletlenül rossz számlaszámra utalunk egy összeget. De megvannak a lépések, amiket ilyenkor tenned kell, hogy visszaszerezhesd a pénzt a téves címzettől.

Amikor rossz számlaszámot adunk meg, könnyen elönthet minket a pánik, főleg, ha egy nagyobb összegről van szó. Ráadásul elég pár másodperc és a pénz máris egy ismeretlen bankszámláján landol. Ezért is fontos, hogy tudd, mit kell tenned ebben a helyzetben; hogy mihamarabb cselekedhess.

Ez a teendő, ha rossz számlaszámra utaltál

Jó, ha tudod: így áll össze egy bankszámlaszám

Bármennyire is tűnik annak, a bankszámlaszám nem egyszerűen egy random generált sorszám. Értékes információkat találhatunk benne:

Az első 3 számjegy: a bank azonosítószáma, amit a Magyar Nemzeti Bank határoz meg és tart számon

a bank azonosítószáma, amit a Magyar Nemzeti Bank határoz meg és tart számon Az ezt követő 4 számjegy: a számlavezető bank központi vagy annak a fiókjának a száma, ahol a számlát nyitották

a számlavezető bank központi vagy annak a fiókjának a száma, ahol a számlát nyitották A 8. számjegy: az ellenőrző szám, ami arra szolgál, ha például az utalásnál elrontjuk a számlaszámot, azt ebből a számjegyből és egy ellenőrző algoritmusból kideríthető.

De a többi számnak is meg van a maga funkciója. Van amelyik az ügyfélkódot, a számla típusát, és további ellenőrzőkódokat tartalmaz.

Az IBAN szám annyiban különbözik, hogy a bankszámlaszám előtt szerepel egy országkód (HU) és plusz két ellenőrzőszám.

Nem létező számlára utalás

Ezen kódok segítenek abban, hogy ha egyszerűen elütöd a számlaszámot, és egy nem létező vagy megszűnt címzettnek próbálsz utalni, azt a rendszer észreveszi, és nem fogja engedni, hogy elindítsd a tranzakciót, vagy elindítja, de a bankod visszautasítja azt, így a te számládon marad az összeg.

Létező, de rossz számlára utalás

A valódi probléma akkor kezdődik, amikor a tranzakciót képes végrehajtani a bank, mert létező számlaszámot adtál meg, csak épp nem azt, amelyiket szeretted volna.

Ha:

külföldre utaltál

nem forintban indítottad az utalást

nagy összegben indítottad az utalást

akkor még megpróbálhatod a bankodnál kérvényezni az utalás leállítását.

Ha nem, azt mihamarabb jelezd a bankodnak!