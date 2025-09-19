Rossz számlaszámra utaltál? Ezt tedd, hogy ne kelljen örökre búcsút mondanod a pénzednek

Sajnos elég sokszor előfordul, hogy véletlenül rossz számlaszámra utalunk egy összeget. De megvannak a lépések, amiket ilyenkor tenned kell, hogy visszaszerezhesd a pénzt a téves címzettől.
Amikor rossz számlaszámot adunk meg, könnyen elönthet minket a pánik, főleg, ha egy nagyobb összegről van szó. Ráadásul elég pár másodperc és a pénz máris egy ismeretlen bankszámláján landol. Ezért is fontos, hogy tudd, mit kell tenned ebben a helyzetben; hogy mihamarabb cselekedhess.
Bármennyire is tűnik annak, a bankszámlaszám nem egyszerűen egy random generált sorszám. Értékes információkat találhatunk benne:
De a többi számnak is meg van a maga funkciója. Van amelyik az ügyfélkódot, a számla típusát, és további ellenőrzőkódokat tartalmaz.
Az IBAN szám annyiban különbözik, hogy a bankszámlaszám előtt szerepel egy országkód (HU) és plusz két ellenőrzőszám.
Ezen kódok segítenek abban, hogy ha egyszerűen elütöd a számlaszámot, és egy nem létező vagy megszűnt címzettnek próbálsz utalni, azt a rendszer észreveszi, és nem fogja engedni, hogy elindítsd a tranzakciót, vagy elindítja, de a bankod visszautasítja azt, így a te számládon marad az összeg.
A valódi probléma akkor kezdődik, amikor a tranzakciót képes végrehajtani a bank, mert létező számlaszámot adtál meg, csak épp nem azt, amelyiket szeretted volna.
Ha:
akkor még megpróbálhatod a bankodnál kérvényezni az utalás leállítását.
Ha nem, azt mihamarabb jelezd a bankodnak!
Bár felelősséget nem vállalnak a téves utalások iránt, segítenek a további teendőkben (címzett adatainak elérése, bank elérése, ahova a számlaszám tartozik).
A kedvezményezettet a bank értesíti a téves utalásról, és felszólítják, hogy utalja vissza pénzt. DE: kötelezni, nem kötelezhetik az illetőt, hogy végrehajtsa a felszólítást, így itt már csak az illető jóindulatán múlik, hogy visszakapod-e a pénzedet vagy sem.
Abban az esetben, ha nem hajlandó visszautalni a pénzedet, még mindig van lehetőséged jogi útra terelni az ügyet, hiszen törvény szerint ez jogalap nélküli gazdagodásnak, jogtalan elsajátításnak vagy akár sikkasztásnak is minősülhet.
Hogyan védd a pénzed:
