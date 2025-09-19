Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rossz számlaszámra utaltál? Ezt tedd, hogy ne kelljen örökre búcsút mondanod a pénzednek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 10:45
Hosszú számsorok, kicsi képernyő és még kisebb billentyűk. Elég egyszerű, de annál nagyobb baj véletlen elütni akár egyetlen karaktert is a címzett számsorában, de most segítünk, hogy tudd mi a teendő, ha rossz számlaszámra utaltál.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Sajnos elég sokszor előfordul, hogy véletlenül rossz számlaszámra utalunk egy összeget. De megvannak a lépések, amiket ilyenkor tenned kell, hogy visszaszerezhesd a pénzt a téves címzettől.

Rossz számlaszámra utalás netbankot használ a telefonján.
Ez a teendő rossz számlaszámra utalás esetén.
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 

Amikor rossz számlaszámot adunk meg, könnyen elönthet minket a pánik, főleg, ha egy nagyobb összegről van szó. Ráadásul elég pár másodperc és a pénz máris egy ismeretlen bankszámláján landol. Ezért is fontos, hogy tudd, mit kell tenned ebben a helyzetben; hogy mihamarabb cselekedhess.

Ez a teendő, ha rossz számlaszámra utaltál

Jó, ha tudod: így áll össze egy bankszámlaszám

Bármennyire is tűnik annak, a bankszámlaszám nem egyszerűen egy random generált sorszám. Értékes információkat találhatunk benne:

  • Az első 3 számjegy: a bank azonosítószáma, amit a Magyar Nemzeti Bank határoz meg és tart számon
  • Az ezt követő 4 számjegy: a számlavezető bank központi vagy annak a fiókjának a száma, ahol a számlát nyitották
  • A 8. számjegy: az ellenőrző szám, ami arra szolgál, ha például az utalásnál elrontjuk a számlaszámot, azt ebből a számjegyből és egy ellenőrző algoritmusból kideríthető.

De a többi számnak is meg van a maga funkciója. Van amelyik az ügyfélkódot, a számla típusát, és további ellenőrzőkódokat tartalmaz.

Az IBAN szám annyiban különbözik, hogy a bankszámlaszám előtt szerepel egy országkód (HU) és plusz két ellenőrzőszám.

Nem létező számlára utalás

Ezen kódok segítenek abban, hogy ha egyszerűen elütöd a számlaszámot, és egy nem létező vagy megszűnt címzettnek próbálsz utalni, azt a rendszer észreveszi, és nem fogja engedni, hogy elindítsd a tranzakciót, vagy elindítja, de a bankod visszautasítja azt, így a te számládon marad az összeg.

Létező, de rossz számlára utalás

A valódi probléma akkor kezdődik, amikor a tranzakciót képes végrehajtani a bank, mert létező számlaszámot adtál meg, csak épp nem azt, amelyiket szeretted volna.  

Ha:

  • külföldre utaltál
  • nem forintban indítottad az utalást
  • nagy összegben indítottad az utalást

akkor még megpróbálhatod a bankodnál kérvényezni az utalás leállítását.

Ha nem, azt mihamarabb jelezd a bankodnak!

Bár felelősséget nem vállalnak a téves utalások iránt, segítenek a további teendőkben (címzett adatainak elérése, bank elérése, ahova a számlaszám tartozik).

A kedvezményezettet a bank értesíti a téves utalásról, és felszólítják, hogy utalja vissza pénzt. DE: kötelezni, nem kötelezhetik az illetőt, hogy végrehajtsa a felszólítást, így itt már csak az illető jóindulatán múlik, hogy visszakapod-e a pénzedet vagy sem.

Abban az esetben, ha nem hajlandó visszautalni a pénzedet, még mindig van lehetőséged jogi útra terelni az ügyet, hiszen törvény szerint ez jogalap nélküli gazdagodásnak, jogtalan elsajátításnak vagy akár sikkasztásnak is minősülhet.

két ember rossz számlaszámra utal a telefonjukkal
Egyszerűbb módszerek a helyes bankszámlaszám felviteléhez.
Fotó: Nattakorn_Maneerat /  Shutterstock 

Ezt tedd, hogy ne forduljon elő többet:

  • Ellenőrzés 
    Ha kézzel pötyögöd be a számsort, többször is ellenőrizd, hogy minden stimmel-e
  • Beillesztés 
    Inkább másold ki, és illeszd be a bankszámlaszámot, és ilyen esetben is figyelj, hogy a számsor egésze kerüljön kijelölésre
  • QR kód és mobilbankos beolvasás 
    Vannak eszközök, amikkel könnyebben a mezőbe illesztheted a címzett számlaszámát. Például néhány mobilbanknál van kamerás beolvasó eszköz, amivel a papír alapon kapott számsort felismeri és felvezeti az applikáció. Illetve QR kódos beolvasások is léteznek. De ezeket is mindig ellenőrizd vissza! 

Hogyan védd a pénzed:

