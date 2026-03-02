„Ahogy lenéztem, láttam, hogy a karjaim leolvadnak” – súlyos égési sérüléseket szenvedett, egy kétgyermekes édesanya, fia mentette meg

Egy ausztrál anya azt hitte, meg fog halni, amikor a hátsó udvari kandallója, és a kezében lévő etanolos palack felrobbant. A nőt 50. születésnapi partiján szó szerint beborítottak a lángok, és súlyos égési sérülésekkel került kórházba.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett az édesanya egy hirtelen robbanás miatt (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Súlyos égési sérülésekkel ért véget az édesanya szülinapja

Az 53 éves Adele Tamati visszaemlékezett arra a traumatikus 2022-es pillanatra, ami egész életét megváltoztatta. Elmondása szerint fia segítsége nélkül ma már nem lenne életben.

Hirtelen egy lángcsóva repült felém. Nagy csattanás hallatszott. Rájöttem, hogy égek, majd minden elhomályosodott

- mondta a perthi érdesanya.

Azonnal eszembe jutott, hogy "állj meg, feküdj le és gurulj", mivel a munkahelyemen elsősegélynyújtó képzésben részesültem, de teljesem beborított a gáz. Nem akart kialudni.

Az egyik fia, Dene Fowler, kutyatakarókkal próbálta eloltani a lángokat, de sikertelenül, majd rákiáltott az anyjára, hogy ugorjon be a medencébe.

Figyeltem, és odaértem a medence széléhez, de oldalra csúsztam. Aztán éreztem, ahogy Dene belelök a vízbe. Ahogy a vízbe értem, azonnal megkönnyebbülést éreztem. Kapkodtam a levegőt, hálás voltam, hogy élek.

Fowler ezután beugrott a medencébe, és megragadta az anyját.

Ahogy lenéztem, láttam, hogy a karjaim leolvadnak. A bőröm mindenhol ott volt, a vízen úszott... Láttam, hogy traumatizáltnak tűnt, de közben erős és nyugodt maradt miattam.

Adele elárulta, hogy érezte, hogy arca hólyagos, ajkai pedig teljesen leégtek, de fia becsukta szemét, hogy megvédje a látványtól.

A robbanás akkor történt, amikor a kétgyermekes anya megpróbálta újra gyújtani a kialudt kültéri etanol kandallót. A lángok hirtelen beborították Adele egész testét, és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, nyakán, mellkasán, jobb karján, mindkét kezén, törzsén, hasán, hátán és bal lábán.

Abban a pillanatban azt hittem, meghalok, de a csodálatos fiamnak köszönhetően élek

- vallotta be az édesanya.

Adele felépülési folyamata műtéteket és bőrátültetést foglalt magában, miközben fertőzésektől is szenvedett. Hetekkel a kandallórobbanás után először látta meg, mi van a kötések alatt.

Véres, dühös és fájó volt. Utáltam. A szépségemet elrabolták, és úgy éreztem magam, mint egy eltorzult szörnyeteg.

Öt hét után kiengedték a kórházból, miután fizikoterápián vett részt, és újra megtanulta használni a kezét. Ezt követően meg kellett tanulnia egy teljesen új valósággal együtt élni, de szerencsére vigaszt talált az égési sérüléseket túlélő közösségben - írta a People.