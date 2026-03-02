Úristen! Demi Moore árnyéka önmagának: csont és bőrre fogyva toppant be a SAG Awards vörös szőnyegére – Galéria!

Immár 32. alkalommal került megrendezésre a korábban SAG Awards néven futó, mára már az Actor Awards nevet viselő díjkiosztó, mely során az amerikai színészszakszervezet tünteti ki az előző év legjobb alkotásait és alakításait. Noha az eseménynek már eleve óriási tétje van, az csak tovább fokozta az izgalmakat, hogy ez az utolsó díjátadó a március 15-i Oscar-gála előtt. Ebből fakadóan a sztárok is megadták a módját, sorra hódították meg a habos-babos ruhaköltemények a vörös szőnyegét. Azonban aligha beszélt bárki is a flancos dresszekről, miután meglátták Demi Moore-t.

A SAG Awards 2026-os, Actor Awards néven futó eseménye Demi Moore megújult külseje miatt is sikerült emlékezetesre (Fotó: Flanigan)

Mi történt veled, Demi Moore?

A 63 éves színésznő már pár napja is felrobbantotta az internetet egy milánói divateseményen, talpig feszülős fekete szerkóban tett megjelenésével, ám a tegnap esti felbukkanása az Actor Awards vörös szőnyegén már-már pánikhangulatot idézett elő.

Demi Moore 2026-os megjelenései eddig mindig nagy vihart keltettek az interneten (Fotó: Flanigan)

Demi Moore ugyanis jól láthatóan csont és bőrre fogyott, arca teljesen beesett, és ahogy azt több közösségi médiában fellelt komment is írja, valószínűleg túlzásba vitte az Ozempicet:

Tavaly még nem így nézett ki, nem? Esküszöm, ma már egész Hollywood Ozempic-függő lett…

− írja az egyik kommentelő, míg egy másik hozzászóló viccesen hozzátette: „Úgy tűnik, tényleg ráállt A szerre”. Utalva ezzel Moore 2024-es testhorrorjára.

Ahogy arra a kommentben is utal az egyik internetfelhasználó, az utóbbi évek Hollywoodban valóban elindult egy drasztikus fogyási hullám. Korábban a Wicked-filmek sztárjai, Cynthia Erivo és Ariana Grande iránt is kifejezték már aggodalmaikat a fanatikusok, legutóbb pedig Emma Stone-nal kapcsolatban is megjegyezték többen, hogy túltolta az Ozempicet.

Meglepetések tömkelege a SAG Awardson

Mindemellett a gála természetesen még bőven szolgáltatott beszédtémát: Cathrine O’Hara posztomusz kitüntetését vagy Michael B. Jordan Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet felett aratott győzelmét is biztosan emlegetni fogjuk évek múltán.