Úristen! Demi Moore árnyéka önmagának: csont és bőrre fogyva toppant be a SAG Awards vörös szőnyegére – Galéria!

SAG Awards
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 14:40
demi mooredíjátadó
Tovább dübörög a díjkiosztószezon. Az Oscar-gála felé vezető út következő megállója az Actor Awards (korábban SAG Awards) nevű díjkiosztó volt, melyen megható pillanatokból és meglepetésekből sem volt hiány. Utóbbiak közül a legnagyobbat Demi Moore okozta, akire szinte rá sem lehetett ismerni.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Immár 32. alkalommal került megrendezésre a korábban SAG Awards néven futó, mára már az Actor Awards nevet viselő díjkiosztó, mely során az amerikai színészszakszervezet tünteti ki az előző év legjobb alkotásait és alakításait. Noha az eseménynek már eleve óriási tétje van, az csak tovább fokozta az izgalmakat, hogy ez az utolsó díjátadó a március 15-i Oscar-gála előtt. Ebből fakadóan a sztárok is megadták a módját, sorra hódították meg a habos-babos ruhaköltemények a vörös szőnyegét. Azonban aligha beszélt bárki is a flancos dresszekről, miután meglátták Demi Moore-t.

SAG AWARDS Demi Moore 2026
A SAG Awards 2026-os, Actor Awards néven futó eseménye Demi Moore megújult külseje miatt is sikerült emlékezetesre (Fotó: Flanigan)

Mi történt veled, Demi Moore?

A 63 éves színésznő már pár napja is felrobbantotta az internetet egy milánói divateseményen, talpig feszülős fekete szerkóban tett megjelenésével, ám a tegnap esti felbukkanása az Actor Awards vörös szőnyegén már-már pánikhangulatot idézett elő.

Demi Moore 2026-os megjelenései eddig mindig nagy vihart keltettek az interneten (Fotó: Flanigan)

Demi Moore ugyanis jól láthatóan csont és bőrre fogyott, arca teljesen beesett, és ahogy azt több közösségi médiában fellelt komment is írja, valószínűleg túlzásba vitte az Ozempicet:

Tavaly még nem így nézett ki, nem? Esküszöm, ma már egész Hollywood Ozempic-függő lett…

− írja az egyik kommentelő, míg egy másik hozzászóló viccesen hozzátette: „Úgy tűnik, tényleg ráállt A szerre”. Utalva ezzel Moore 2024-es testhorrorjára.

@voguegermany #demimoore at the #sagawards 2026 in LA. #voguegermany #sagawards2026 #demimooreedit ♬ Originalton - soo_art_decoo

Ahogy arra a kommentben is utal az egyik internetfelhasználó, az utóbbi évek Hollywoodban valóban elindult egy drasztikus fogyási hullám. Korábban a Wicked-filmek sztárjai, Cynthia Erivo és Ariana Grande iránt is kifejezték már aggodalmaikat a fanatikusok, legutóbb pedig Emma Stone-nal kapcsolatban is megjegyezték többen, hogy túltolta az Ozempicet.

Meglepetések tömkelege a SAG Awardson

Mindemellett a gála természetesen még bőven szolgáltatott beszédtémát: Cathrine O’Hara posztomusz kitüntetését vagy Michael B. Jordan Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet felett aratott győzelmét is biztosan emlegetni fogjuk évek múltán.

Ahogyan Teyana Taylor extravagáns dresszét, amit a lenti képre kattintva tudsz megtekinteni a díjátadó többi mesebeli ruhájával együtt:

Actor/SAG Awards 2026
Actor/SAG Awards 2026
Actor/SAG Awards 2026
Actor/SAG Awards 2026
Michael B. Jordan attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. Photo: C Flanigan/imageSPACE
Gwyneth Paltrow attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. Photo: C Flanigan/imageSPACE
Actor/SAG Awards 2026
Galéria: Demi Moore-ra rá sem ismerünk, Gwyneth Paltrow hatalmasat villantott: Íme, a SAG Awards legjobb dresszei
1/10
Emma Stone levendulaszín dresszéhez nem választott túlzottan sok kiegészítőt. Bár, ha valakinek ilyen elbűvölő mosolya van, nincs is nagy szüksége bármi másra

 

 

