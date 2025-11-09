9 applikáció, amivel könnyebbé válhat az online ügyintézés

A modern digitális technológiának köszönhetően már nem kell hosszú várakozási idővel tölteni a hivatali perceket és órákat. Az online ügyintézés ugyanis lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor elintézzük ügyeinket az egyszerű utalástól kezdve a közüzemi diktálásig.
A Digitális Állampolgár alkalmazásban a személyi igazolvány, a vezetői engedély és a lakcímkártya is digitális formában elérhető. Ráadásul nemcsak tárolásra jó, hanem hivatalos ügyek intézésére, értesítések fogadására és dokumentumok hiteles aláírására is alkalmas.
Az EgészségAblak felületén egy helyen találjuk meg mindazt, amire egészségünk megőrzéséhez szükségünk lehet: recepteket, beutalókat, laboreredményeket, sőt még időpontot is foglalhatunk vizsgálatra.
Az MVM Next applikációval egy helyen kezelhetjük a gáz- és villanyügyeinket. Nem csak a számláinkat tekinthetjük meg, de be is fizethetjük őket, mérőállást diktálhatunk, e-számlára válthatunk.
A iCsekk mobil fizetés applikációval gyorsan és biztonságosan fizethetünk csekkeket: beolvashatjuk a QR-kódot vagy azonosítót, értesítéseket kapunk, az előzményeket és nyugtákat egy helyen látjuk, ráadásul többféle fizetési mód közül is választhatunk.
A Magyar Posta alkalmazásban nyomon követhetjük a csomagjainkat, időpontot foglalhatunk, sőt ajánlott levelet is feladhatunk mobilról. Nagy előnye, hogy csökkenti a postán töltött időt és a sorban állást.
A MobilKincstár a Magyar Államkincstár hivatalos állampapír-appja. Mobilunkról elérhetjük az értékpapírszámlánkat, látjuk az egyenlegünket és a portfóliónkat, indítunk vételt vagy éppen eladást, átvezetést és kiutalást is.
A NAV applikáció megkönnyíti az adózási ügyeink intézését, hiszen itt ellenőrizhetjük a bevallásunkat, lekérdezhetjük az adószámlánkat vagy befizethetjük az elmaradt tételeket.
A Kormányablak mobilapp segítségével megtalálhatjuk a hozzánk legközelebbi ügyintézési helyeket a térképen, és valós idejű becsült várakozási időket is jelez. Távolról sorszámot húzhatunk, a helyben kapott sorszámot beszkennelhetjük, így pontosan követhetjük, mikor kerülünk sorra.
A banki mobilalkalmazásokkal bármikor megnézhetjük egyenlegünket, utalhatunk, sőt közüzemi számlát is rendezhetünk egyetlen gombnyomással. A legtöbb bank ráadásul már extra biztonsági megoldásokkal is védi a tranzakciókat.
Érdekel, hogyan regisztrálhatsz a Digitális Állampolgár alkalmazásban? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.