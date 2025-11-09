Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
9 applikáció, amivel könnyebbé válhat az online ügyintézés

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 12:30
Kevés idegőrlőbb dolog van annál, mint hosszú órákon át sorban állni egy-egy hivatali elintéznivaló miatt. Szerencsére ma már egyre több mindent lebonyolíthatunk mobilos applikációkon keresztül, ha tudjuk, hova kattintsunk. Az online ügyintézés kapcsán a Fanny magazin gyűjtött össze hasznos tanácsokat.

A modern digitális technológiának köszönhetően már nem kell hosszú várakozási idővel tölteni a hivatali perceket és órákat. Az online ügyintézés ugyanis lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor elintézzük ügyeinket az egyszerű utalástól kezdve a közüzemi diktálásig.

Nő online ügyintézés közben a kanapén
Az online ügyintézés sosem volt ennyire egyszerű, érdemes kihasználni a lehetőségeket.
Fotó: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock 

1. Az online ügyintézés alapja: okmányok digitális formában

A Digitális Állampolgár alkalmazásban a személyi igazolvány, a vezetői engedély és a lakcímkártya is digitális formában elérhető. Ráadásul nemcsak tárolásra jó, hanem hivatalos ügyek intézésére, értesítések fogadására és dokumentumok hiteles aláírására is alkalmas.

2. Foglalhatunk új időpontot

Az EgészségAblak felületén egy helyen találjuk meg mindazt, amire egészségünk megőrzéséhez szükségünk lehet: recepteket, beutalókat, laboreredményeket, sőt még időpontot is foglalhatunk vizsgálatra.

3. Rendezzük a közüzemi számlákat

Az MVM Next applikációval egy helyen kezelhetjük a gáz- és villanyügyeinket. Nem csak a számláinkat tekinthetjük meg, de be is fizethetjük őket, mérőállást diktálhatunk, e-számlára válthatunk.

4. Csekkfizetés egy kattintásra

A iCsekk mobil fizetés applikációval gyorsan és biztonságosan fizethetünk csekkeket: beolvashatjuk a QR-kódot vagy azonosítót, értesítéseket kapunk, az előzményeket és nyugtákat egy helyen látjuk, ráadásul többféle fizetési mód közül is választhatunk.

5. Kövessük nyomon a csomagot

A Magyar Posta alkalmazásban nyomon követhetjük a csomagjainkat, időpontot foglalhatunk, sőt ajánlott levelet is feladhatunk mobilról. Nagy előnye, hogy csökkenti a postán töltött időt és a sorban állást.

6. Ellenőrizzük az egyenlegünket

A MobilKincstár a Magyar Államkincstár hivatalos állampapír-appja. Mobilunkról elérhetjük az értékpapírszámlánkat, látjuk az egyenlegünket és a portfóliónkat, indítunk vételt vagy éppen eladást, átvezetést és kiutalást is.

7. Adóügyek egyszerűen

A NAV applikáció megkönnyíti az adózási ügyeink intézését, hiszen itt ellenőrizhetjük a bevallásunkat, lekérdezhetjük az adószámlánkat vagy befizethetjük az elmaradt tételeket.

8. Távolról is húzhatunk sorszámot

A Kormányablak mobilapp segítségével megtalálhatjuk a hozzánk legközelebbi ügyintézési helyeket a térképen, és valós idejű becsült várakozási időket is jelez. Távolról sorszámot húzhatunk, a helyben kapott sorszámot beszkennelhetjük, így pontosan követhetjük, mikor kerülünk sorra.

9. Utalás elektronikusan

A banki mobilalkalmazásokkal bármikor megnézhetjük egyenlegünket, utalhatunk, sőt közüzemi számlát is rendezhetünk egyetlen gombnyomással. A legtöbb bank ráadásul már extra biztonsági megoldásokkal is védi a tranzakciókat.

Érdekel, hogyan regisztrálhatsz a Digitális Állampolgár alkalmazásban? Nézd meg ezt a videót is:

