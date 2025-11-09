9 applikáció, amivel könnyebbé válhat az online ügyintézés

A modern digitális technológiának köszönhetően már nem kell hosszú várakozási idővel tölteni a hivatali perceket és órákat. Az online ügyintézés ugyanis lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor elintézzük ügyeinket az egyszerű utalástól kezdve a közüzemi diktálásig.

Az online ügyintézés sosem volt ennyire egyszerű, érdemes kihasználni a lehetőségeket.

Fotó: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock

1. Az online ügyintézés alapja: okmányok digitális formában

A Digitális Állampolgár alkalmazásban a személyi igazolvány, a vezetői engedély és a lakcímkártya is digitális formában elérhető. Ráadásul nemcsak tárolásra jó, hanem hivatalos ügyek intézésére, értesítések fogadására és dokumentumok hiteles aláírására is alkalmas.

2. Foglalhatunk új időpontot

Az EgészségAblak felületén egy helyen találjuk meg mindazt, amire egészségünk megőrzéséhez szükségünk lehet: recepteket, beutalókat, laboreredményeket, sőt még időpontot is foglalhatunk vizsgálatra.

3. Rendezzük a közüzemi számlákat

Az MVM Next applikációval egy helyen kezelhetjük a gáz- és villanyügyeinket. Nem csak a számláinkat tekinthetjük meg, de be is fizethetjük őket, mérőállást diktálhatunk, e-számlára válthatunk.

4. Csekkfizetés egy kattintásra

A iCsekk mobil fizetés applikációval gyorsan és biztonságosan fizethetünk csekkeket: beolvashatjuk a QR-kódot vagy azonosítót, értesítéseket kapunk, az előzményeket és nyugtákat egy helyen látjuk, ráadásul többféle fizetési mód közül is választhatunk.

5. Kövessük nyomon a csomagot

A Magyar Posta alkalmazásban nyomon követhetjük a csomagjainkat, időpontot foglalhatunk, sőt ajánlott levelet is feladhatunk mobilról. Nagy előnye, hogy csökkenti a postán töltött időt és a sorban állást.

6. Ellenőrizzük az egyenlegünket

A MobilKincstár a Magyar Államkincstár hivatalos állampapír-appja. Mobilunkról elérhetjük az értékpapírszámlánkat, látjuk az egyenlegünket és a portfóliónkat, indítunk vételt vagy éppen eladást, átvezetést és kiutalást is.

7. Adóügyek egyszerűen

A NAV applikáció megkönnyíti az adózási ügyeink intézését, hiszen itt ellenőrizhetjük a bevallásunkat, lekérdezhetjük az adószámlánkat vagy befizethetjük az elmaradt tételeket.