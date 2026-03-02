Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kiskunmajsa baleset, 2026. március 1. BAON

Drámai életmentés a kiskunmajsai baleset után: feszítővágóval szabadították ki a roncsból a sérülteket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 14:10
Fának ütközött egy autó Kiskunmajsa és Kistelek között. A baleset helyszínéről megrázó képek érkeztek.

Vasárnap 6 tűzesettel és 4 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett – közölte a Katasztrófavédelem. Az egyik közülük vasárnap délelőtt történt, amikor egy autó fának ütközött az 5411-es úton, Kiskunmajsa és Kistelek között – írja a BAON. A balesetről megrázó felvételek készültek.

Feszítővágóval mentették ki a sérülteket – Sokkoló képek a balesetről
Feszítővágóval mentették ki a sérülteket a baleset után
Fotó: Pozsgai Ákos / baon

Feszítővágóval mentették ki a sérülteket – Sokkoló képek a balesetről

A járműben három ember utazott, ketten az autóba szorultak. A műszaki mentést végző kiskunmajsai és a kisteleki hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a két sérültet a gépkocsi roncsai közül. A mentők két könnyű és egy súlyos sérültet kórházba szállítottak.

A további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

