Drámai életmentés a kiskunmajsai baleset után: feszítővágóval szabadították ki a roncsból a sérülteket

Vasárnap 6 tűzesettel és 4 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett – közölte a Katasztrófavédelem. Az egyik közülük vasárnap délelőtt történt, amikor egy autó fának ütközött az 5411-es úton, Kiskunmajsa és Kistelek között – írja a BAON. A balesetről megrázó felvételek készültek.

Feszítővágóval mentették ki a sérülteket a baleset után

Fotó: Pozsgai Ákos / baon

Feszítővágóval mentették ki a sérülteket – Sokkoló képek a balesetről

A járműben három ember utazott, ketten az autóba szorultak. A műszaki mentést végző kiskunmajsai és a kisteleki hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a két sérültet a gépkocsi roncsai közül. A mentők két könnyű és egy súlyos sérültet kórházba szállítottak.

A további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni!