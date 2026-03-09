Városból a szabadba: mi is kipróbáltuk az új Subaru Forester 2.0 e-Boxert

Az SUV-piac ma inkább a látványról szól, mint a kívánatos tartalomról. Kupés vonalak, sötétített emblémák, sportosnak szánt optikai csomagok; sok modell inkább a városi presztízsre épít, mint a valódi használhatóságra. Az új Subaru Forester ezzel szemben nem próbál egy újabb divatcikk lenni az utakon. Nem akar többnek látszani annál, ami, viszont amit tud, azt mindenkinél jobban tudja.

Masszív kiállás, nagy üvegfelületek és klasszikus SUV-arányok – A Subaru Forester nem divatot követ, hanem célt szolgál.

Fotó: Antalfi Krisztina

A Subaru Forester 2.0 e-Boxer városban csendes és kényelmes, terepen masszív és megbízható.

A szimmetrikus összkerékhajtás magabiztos haladást biztosít.

Praktikus, tágas családi SUV, amely megőrizte klasszikus subarus karakterét.

Szerettük benne: jobb rugózás, ütéscsillapítás, kényelmes utastér és lenyűgöző terepjáró képesség.

Új Subaru Forester teszt női szemmel: indulhat a menetpróba?

A Forester neve hosszú ideje egyet jelent az állandó összkerékhajtással és a megbízható, hétköznapi használhatósággal. Az új generáció ezt az alapfilozófiát viszi tovább, modernebb technikával és kifinomultabb részletekkel. Tesztautónk a legmagasabb felszereltségi szintű volt, amely 19 colos könnyűfém felnikkel, gazdag kényelmi csomaggal és igényes belső megoldásokkal érkezett. A karakter azonban változatlan maradt. A Forester pont az az autó, amelyik hétfőn még a belvárosi forgalomban araszol, pénteken pedig már a hegyi szerpentinek vagy murvás erdei utak felé veszi az irányt.

Külső megjelenítés: funkcióból született forma

Az új Forester megjelenése határozottabb, mégis letisztult. A magas felépítés, a széles kiállás és az erőteljes kerékjárati ívek már elsőre is stabil, masszív benyomást keltenek. A frontrész karakteresebb lett, a kanyarkövető LED-fényszórók pedig nemcsak látványosak, hanem érezhetően javítják az éjszakai vezetés biztonságát is.

A hangsúly az esztétikán és a kényelmen van, amelyek közül egyik sem volt eddig a Forester erőssége.

Oldalnézetből a nagy üvegfelületek és az egyenes vonalak kiváló kilátást biztosítanak. Ez nem csupán esztétikai döntés: a jó körkörös beláthatóság a Forester egyik legnagyobb erőssége. Városi parkolásnál, szűk utcákban vagy terepen manőverezve ez valódi előnyt jelent. A Platinum kivitel elegáns részletei finoman emelik a presztízst, de az összkép továbbra is visszafogott. A Forester nem hivalkodik, hanem magabiztosan van jelen.

Belső tér: kényelem, ami hosszú távon számít

Az utastér egyik legnagyobb erénye a tágas térérzet. A magas üléspozíció nemcsak kényelmes, hanem biztonságosabb érzetet is nyújt. A vezető kiválóan átlátja a forgalmat, a széles üvegfelületek pedig világos, levegős hangulatot teremtenek. A központi érintőképernyő modern megjelenést ad a műszerfalnak, a rendszer gyors és jól strukturált. A vezető előtti műszeregység megőrizte a klasszikus, mutatós órákat, középen információs kijelzővel – ez a megoldás sokak számára barátságosabb és könnyebben értelmezhető, mint a teljesen digitális kijelzők világa.