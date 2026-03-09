Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Városból a szabadba: mi is kipróbáltuk az új Subaru Forester 2.0 e-Boxert

autóteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 10:15
autóvilágSubaru Foresterteszt
Állandó összkerékhajtás, hibrid nyugalom és valódi SUV-képességek. A Subaru Forester nem bizonyítani akar, hanem kitűnni. Bár stílusában inkább a német és koreai eredetű külvárosi modellekre emlékeztet, tartósságban talán egyik sem közelíti meg. De most lássuk, mit tud valójában a márka egyik legkelendőbb modellje!

Az SUV-piac ma inkább a látványról szól, mint a kívánatos tartalomról. Kupés vonalak, sötétített emblémák, sportosnak szánt optikai csomagok; sok modell inkább a városi presztízsre épít, mint a valódi használhatóságra. Az új Subaru Forester ezzel szemben nem próbál egy újabb divatcikk lenni az utakon. Nem akar többnek látszani annál, ami, viszont amit tud, azt mindenkinél jobban tudja.

Subaru Forester tesztben szereplő kép az autó elejéről.
Masszív kiállás, nagy üvegfelületek és klasszikus SUV-arányok – A Subaru Forester nem divatot követ, hanem célt szolgál.
Fotó: Antalfi Krisztina
  • A Subaru Forester 2.0 e-Boxer városban csendes és kényelmes, terepen masszív és megbízható.
  • A szimmetrikus összkerékhajtás magabiztos haladást biztosít.
  • Praktikus, tágas családi SUV, amely megőrizte klasszikus subarus karakterét.
  • Szerettük benne: jobb rugózás, ütéscsillapítás, kényelmes utastér és lenyűgöző terepjáró képesség.

Új Subaru Forester teszt női szemmel: indulhat a menetpróba?

A Forester neve hosszú ideje egyet jelent az állandó összkerékhajtással és a megbízható, hétköznapi használhatósággal. Az új generáció ezt az alapfilozófiát viszi tovább, modernebb technikával és kifinomultabb részletekkel. Tesztautónk a legmagasabb felszereltségi szintű volt, amely 19 colos könnyűfém felnikkel, gazdag kényelmi csomaggal és igényes belső megoldásokkal érkezett. A karakter azonban változatlan maradt. A Forester pont az az autó, amelyik hétfőn még a belvárosi forgalomban araszol, pénteken pedig már a hegyi szerpentinek vagy murvás erdei utak felé veszi az irányt.

Külső megjelenítés: funkcióból született forma

Az új Forester megjelenése határozottabb, mégis letisztult. A magas felépítés, a széles kiállás és az erőteljes kerékjárati ívek már elsőre is stabil, masszív benyomást keltenek. A frontrész karakteresebb lett, a kanyarkövető LED-fényszórók pedig nemcsak látványosak, hanem érezhetően javítják az éjszakai vezetés biztonságát is.

A hangsúly az esztétikán és a kényelmen van, amelyek közül egyik sem volt eddig a Forester erőssége.

Oldalnézetből a nagy üvegfelületek és az egyenes vonalak kiváló kilátást biztosítanak. Ez nem csupán esztétikai döntés: a jó körkörös beláthatóság a Forester egyik legnagyobb erőssége. Városi parkolásnál, szűk utcákban vagy terepen manőverezve ez valódi előnyt jelent. A Platinum kivitel elegáns részletei finoman emelik a presztízst, de az összkép továbbra is visszafogott. A Forester nem hivalkodik, hanem magabiztosan van jelen.

Belső tér: kényelem, ami hosszú távon számít

Az utastér egyik legnagyobb erénye a tágas térérzet. A magas üléspozíció nemcsak kényelmes, hanem biztonságosabb érzetet is nyújt. A vezető kiválóan átlátja a forgalmat, a széles üvegfelületek pedig világos, levegős hangulatot teremtenek. A központi érintőképernyő modern megjelenést ad a műszerfalnak, a rendszer gyors és jól strukturált. A vezető előtti műszeregység megőrizte a klasszikus, mutatós órákat, középen információs kijelzővel – ez a megoldás sokak számára barátságosabb és könnyebben értelmezhető, mint a teljesen digitális kijelzők világa.

Subaru Forester tesztben szereplő kép az autó belsejéről.
Modern érintőképernyő, hagyományos műszerek és bőséges tér – a technika és a funkcionalitás ritka egyensúlya az utastérben.
Fotó: Antalfi Krisztina

A hátsó sor helykínálata családi használatra is alkalmassá teszi a modellt. A csomagtér mérete bőséges, a síkba dönthető ülések pedig komoly pakolási szabadságot adnak. Babakocsi, kerékpár, túrafelszerelés – a Forester egyiktől sem jön zavarba.

Hajtás: hibrid rendszer valódi tartalommal

A 2,0 literes boxer benzinmotor és az elektromos rásegítés együtt 136 lóerős rendszerteljesítményt biztosít. A karakter nem sportos, hanem kiegyensúlyozott. A Forester nem sprintelni akar, hanem biztosan haladni. Városi környezetben az elektromos rásegítés csendesebbé teszi a működést, alacsony tempónál akár tisztán elektromos haladás is lehetséges rövid szakaszokon. A rendszer működése finom, az átmenet észrevétlen.

A Lineartronic fokozatmentes váltó simán, rángatás nélkül dolgozik. A hajtáslánc összhangja inkább a nyugodt, komfortos közlekedést szolgálja, mint a dinamikus gyorsításokat. Az állandó szimmetrikus összkerékhajtás azonban valódi különlegesség. Nemcsak szükség esetén aktiválódik, folyamatosan jelen van. Esőben, havas úton vagy laza talajon ez a rendszer érezhetően stabilabb haladást biztosít, mint a legtöbb, alaphelyzetben elsőkerék-hajtású konkurens.

Subaru Forester tesztben szereplő kép az autó motorházáról.
A 136 lóerős e-Boxer rendszer a hagyományos Subaru-alapokat ötvözi hibrid rásegítéssel, a stabilitás érdekében állandó összkerékhajtással.
Fotó: Antalfi Krisztina

Vezetési élmény: amikor semmiért sem kell aggódni

A Forester vezetése nyugtató, váltás közben is bizalmat épít. A futómű komfortos hangolású, jól kezeli az úthibákat, miközben nagyobb tempónál is stabil marad. A kormányzás pontos, természetes visszajelzéseket ad.

Autópályán csendes és kiegyensúlyozott, országúton stabil, murván pedig meglepően határozott. Nem az a típus, amelyik ideges lesz, ha romlik az útminőség. Az EyeSight vezetéstámogató rendszer adaptív tempomattal, sávtartó rendszerrel és ütközésmegelőző funkciókkal segíti a vezetőt. A rendszer működése diszkrét, mégis folyamatos biztonsági tartalékot jelent.

Az EyeSight vezetőtámogató rendszer valójában egy hátsó ülésen ülő anyós digitális változata: élesen rámutat a legkisebb szabálytalanságokra is, legyen szó akár a fehér vonalak átlépéséről a kanyarokban, akár egy aprócska figyelmetlenségről.

Subaru Forester tesztben szereplő kép az autó hátuljáról.
A Subaru Forester hátsó kialakítása egyszerre robusztus és praktik
Fotó: Antalfi Krisztina

Összegzés: a következetesség ereje

Az új Subaru Forester nem a látványos trendeket követi, hanem a bevált értékeket erősíti tovább. A 2.0 e-Boxer hibrid rendszer csendesebb és kiegyensúlyozottabb működést kínál a mindennapokban, miközben az állandó szimmetrikus összkerékhajtás valódi biztonsági tartalékot jelent. Tágas, jól átgondolt utastere és praktikus kialakítása családi és aktív használatra egyaránt alkalmassá teszi. Nem ez a legfeltűnőbb SUV a piacon, de az egyik legmegbízhatóbb döntés azoknak, akik városban és azon túl is számítani szeretnének az autójukra.

