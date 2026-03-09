Városból a szabadba: mi is kipróbáltuk az új Subaru Forester 2.0 e-Boxert

Az SUV-piac ma inkább a látványról szól, mint a kívánatos tartalomról. Kupés vonalak, sötétített emblémák, sportosnak szánt optikai csomagok; sok modell inkább a városi presztízsre épít, mint a valódi használhatóságra. Az új Subaru Forester ezzel szemben nem próbál egy újabb divatcikk lenni az utakon. Nem akar többnek látszani annál, ami, viszont amit tud, azt mindenkinél jobban tudja.
A Forester neve hosszú ideje egyet jelent az állandó összkerékhajtással és a megbízható, hétköznapi használhatósággal. Az új generáció ezt az alapfilozófiát viszi tovább, modernebb technikával és kifinomultabb részletekkel. Tesztautónk a legmagasabb felszereltségi szintű volt, amely 19 colos könnyűfém felnikkel, gazdag kényelmi csomaggal és igényes belső megoldásokkal érkezett. A karakter azonban változatlan maradt. A Forester pont az az autó, amelyik hétfőn még a belvárosi forgalomban araszol, pénteken pedig már a hegyi szerpentinek vagy murvás erdei utak felé veszi az irányt.
Az új Forester megjelenése határozottabb, mégis letisztult. A magas felépítés, a széles kiállás és az erőteljes kerékjárati ívek már elsőre is stabil, masszív benyomást keltenek. A frontrész karakteresebb lett, a kanyarkövető LED-fényszórók pedig nemcsak látványosak, hanem érezhetően javítják az éjszakai vezetés biztonságát is.
A hangsúly az esztétikán és a kényelmen van, amelyek közül egyik sem volt eddig a Forester erőssége.
Oldalnézetből a nagy üvegfelületek és az egyenes vonalak kiváló kilátást biztosítanak. Ez nem csupán esztétikai döntés: a jó körkörös beláthatóság a Forester egyik legnagyobb erőssége. Városi parkolásnál, szűk utcákban vagy terepen manőverezve ez valódi előnyt jelent. A Platinum kivitel elegáns részletei finoman emelik a presztízst, de az összkép továbbra is visszafogott. A Forester nem hivalkodik, hanem magabiztosan van jelen.
Az utastér egyik legnagyobb erénye a tágas térérzet. A magas üléspozíció nemcsak kényelmes, hanem biztonságosabb érzetet is nyújt. A vezető kiválóan átlátja a forgalmat, a széles üvegfelületek pedig világos, levegős hangulatot teremtenek. A központi érintőképernyő modern megjelenést ad a műszerfalnak, a rendszer gyors és jól strukturált. A vezető előtti műszeregység megőrizte a klasszikus, mutatós órákat, középen információs kijelzővel – ez a megoldás sokak számára barátságosabb és könnyebben értelmezhető, mint a teljesen digitális kijelzők világa.
A hátsó sor helykínálata családi használatra is alkalmassá teszi a modellt. A csomagtér mérete bőséges, a síkba dönthető ülések pedig komoly pakolási szabadságot adnak. Babakocsi, kerékpár, túrafelszerelés – a Forester egyiktől sem jön zavarba.
A 2,0 literes boxer benzinmotor és az elektromos rásegítés együtt 136 lóerős rendszerteljesítményt biztosít. A karakter nem sportos, hanem kiegyensúlyozott. A Forester nem sprintelni akar, hanem biztosan haladni. Városi környezetben az elektromos rásegítés csendesebbé teszi a működést, alacsony tempónál akár tisztán elektromos haladás is lehetséges rövid szakaszokon. A rendszer működése finom, az átmenet észrevétlen.
A Lineartronic fokozatmentes váltó simán, rángatás nélkül dolgozik. A hajtáslánc összhangja inkább a nyugodt, komfortos közlekedést szolgálja, mint a dinamikus gyorsításokat. Az állandó szimmetrikus összkerékhajtás azonban valódi különlegesség. Nemcsak szükség esetén aktiválódik, folyamatosan jelen van. Esőben, havas úton vagy laza talajon ez a rendszer érezhetően stabilabb haladást biztosít, mint a legtöbb, alaphelyzetben elsőkerék-hajtású konkurens.
A Forester vezetése nyugtató, váltás közben is bizalmat épít. A futómű komfortos hangolású, jól kezeli az úthibákat, miközben nagyobb tempónál is stabil marad. A kormányzás pontos, természetes visszajelzéseket ad.
Autópályán csendes és kiegyensúlyozott, országúton stabil, murván pedig meglepően határozott. Nem az a típus, amelyik ideges lesz, ha romlik az útminőség. Az EyeSight vezetéstámogató rendszer adaptív tempomattal, sávtartó rendszerrel és ütközésmegelőző funkciókkal segíti a vezetőt. A rendszer működése diszkrét, mégis folyamatos biztonsági tartalékot jelent.
Az EyeSight vezetőtámogató rendszer valójában egy hátsó ülésen ülő anyós digitális változata: élesen rámutat a legkisebb szabálytalanságokra is, legyen szó akár a fehér vonalak átlépéséről a kanyarokban, akár egy aprócska figyelmetlenségről.
Az új Subaru Forester nem a látványos trendeket követi, hanem a bevált értékeket erősíti tovább. A 2.0 e-Boxer hibrid rendszer csendesebb és kiegyensúlyozottabb működést kínál a mindennapokban, miközben az állandó szimmetrikus összkerékhajtás valódi biztonsági tartalékot jelent. Tágas, jól átgondolt utastere és praktikus kialakítása családi és aktív használatra egyaránt alkalmassá teszi. Nem ez a legfeltűnőbb SUV a piacon, de az egyik legmegbízhatóbb döntés azoknak, akik városban és azon túl is számítani szeretnének az autójukra.
