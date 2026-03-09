Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
5 csillagjegy számára elsöprő változásokat hoz még a március

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:30
Március nem csak a tavasz első hónapja, de az energiaváltozásé is. A csillagjegyek hatalmas változásra készülhetnek.

Néhány csillagjegy számára a tavasz első hónapja, a március elsöprő változásokat hozhat. Ideje felkészülni, hiszen a szerelemben, kapcsolatokban és a munka terén is elsöprő változásokat hoz a következő hónap.

Március új reményt hoz néhány csillagjegy számára
Csillagjegyek, akik elsöprő márciusra számíthatnak

A Vénusz 6-án belépett a Kosba, így a szerelem igazi sportnak tűnhet. A Jupiter 10-én vált, megtanítva nekünk az együttérzés és mások iránti odaadás fontosságát.  

A 18-i Halak újhold egy új kezdetet hozhat. Nemcsak az álmodozásra vagyunk képesek, hanem harcolni is az álmainkért és vágyainkért, különösen akkor, amikor a Nap 20-án belép a Kosba, ugyanazon a napon, amikor a Merkúr is közvetlen pályára áll. 30-án a Vénusz belép a Bika jegyébe, ez pedig a szerelem bolygójának a gyönyörű helyszíne. 

S bár a hónap rengeteg hullámvölgyet tartogat, az 5 csillagjegy ennek ellenére is képes lesz megtalálni a boldogulás útját. Nézzük is, hogy melyek ezek a szóban forgó csillagjegyek: 

1. Halak 

A március nagyon ígéretes hónap lesz számodra. Március 20-ig, amikor a Nap belép a Kos jegyébe, még mindig a te korszakodban vagyunk. A 18-i újhold csodálatos új kezdeteket hoz, és amikor a Merkúr 20-án közvetlen irányba áll, aktívan elkezdhetsz dolgozni a céljaid elérése érdekében.  

A március a szerelem és a romantika jegyében telik. A Jupiter 10-én áll meg, ez egy izgalmas időszak lesz, ekkor fogod magabiztosabbnak érezni magad a szerelem terén, új lökést ad ez az energia a párkapcsolatodnak.  

Azok számára, akik inkább a személyes varázslat megteremtésére koncentrálnak, a megvalósításhoz már megvan a képzelőerő és a kreatív energia. Március erőt ad, és a bolygók átállása a Kosba segít majd megtalálni a bátorságodat. 

2. Kos 

Március izgalmas hónap lesz számodra, hiszen ekkor szilárd alapokat építhetsz. A Szaturnusz a te jeledben áll, így a mostani munkád az elkövetkező években csodálatos eredményekhez fog majd vezetni. Jobb, ha felkészülsz, az út nem lesz teljesen könnyű, de nem vagy az a típus, aki elkerülné a kihívásokat.  

Készülj fel a változásokra. Lehet, hogy a következő hetekben módosítanod kell a napirendeden, mivel megváltozik majd a rutinod, azonban a Szaturnusz közelségével készen állsz arra, hogy ezekhez alkalmazkodni tudj. A Vénusz 6-án belépett a jegyedbe, pozitív energiát, új kapcsolatokat és önszeretet hullámát hozva magával. A 18-i újholddal a Halakban nosztalgiázni kezdesz, és újra kapcsolatba léphetsz régi barátaiddal és romantikus partnereiddel.  

A Nap 20-án belép a jegyedbe, támogatást és ragyogó ötleteket hozva, amelyek segítenek a kihívások leküzdésében. Merkúr ugyanazon a napon áll meg, segítve téged az előrelépésben. Sokat tanulsz a munkahelyi szerepedről, mivel a Nap és a Vénusz arra ösztönöz, hogy vezető váljon belőled.  

3. Oroszlán 

A Vénusz 6-án belépett a Kosba, ami megkönnyíti az utazást és az új felfedezéseket, azonban a Merkúr retrográd mozgása sok késedelmet okozhat, ezért érdemes ennek megfelelően tervezni.  

A Jupiter 10-én közvetlen pályára áll be, ekkor sokkal jobban összhangba kerülsz majd az álmaid világával és elképzelhető, hogy intuitívabbnak is érzed magad. Új utazás vár rád, miután a 18-i Halak újhold megmutatja, mi az, amit el szeretnél érni. S ugyan vonz a kísértés arra, hogy álmodozz, a terveid végrehajtásához a legjobb időpont 20-a, ekkor áll a Merkúr közvetlen pályára.  

A Kos-szezon szintén 20-án kezdődik, ez pedig remek időszak az akadémiai szektorban dolgozók számára. Több ötleted van, mint valaha, és a testvérjegyedben lévő Szaturnusz pedig segít strukturálni mindezeket. A Vénusz 30-án belép a Bika jegyébe, megadva az alaphangot a következő hónapra, amely sokkal szigorúbb lesz, de ne aggódj, a kemény munkád meghozza a gyümölcsét. 

4. Nyilas 

Míg a Halak szezonja sok változást hoz, sokkal felkészültebbnek érezheted magad, miután a Szaturnusz új területre lépett. Készülj, mert a karrieredben változás állhat be. Elmehetnek a mentoraid, új főnökök léphetnek színtérre, vagy akár több feladatot is kaphatsz. Te azonban tudod, hogyan kell kezelni ezeket a változásokat, és készen állsz a kihívásra, mivel a Kosban lévő Szaturnusz megadja neked a győzelemhez szükséges hajthatatlan kitartást.  

A Jupiter, az uralkodó bolygód, 10-én közvetlen állásba kerül, ez pedig nagyobb egyensúlyt teremt. Nincs több zavarodottság, új irányt kapsz, amit végül felfedezhetsz, mivel a 18-i újhold a Halakban segít feleleveníteni egy múltbeli történetet, esetleg új szerepeket vállalni otthon.  

A Nap 20-án belép a Kosba, ez pedig fokozza a karizmádat, valamint a fantáziádat is. Ugyanezen a napon a Merkúr is egyenesbe áll, eltávolítva minden bizonytalanságot

5. Skorpió 

A nagyon romantikus Halak szezonja sokat megmutatott abból, hogy mit vagy hajlandó elviselni a kapcsolataidban. A Merkúr retrográd mozgása miatt a múltból ismert emberekkel is összefuthatsz.  

A szerelem merészebbé válik, amikor a Vénusz 6-án belépett a Kosba. Akkor hozd meg a tanulmányokról esetleg egy új munkáról a döntést, amikor a Jupiter 10-én közvetlen állásba kerül. A történet további részletei akkor derülhetnek ki, amikor a Merkúr 20-án, ugyanazon a napon, amikor a Nap belép a Kosba, közvetlen állásba kerül. A 18-i Halak újhold segít abban, hogy újra kapcsolatba kerülj művészi törekvéseiddel, mivel a Halak szezon utolsó néhány napja fokozza kreatív energiádat és önbizalmadat.  

Készülj fel arra, hogy a hónap végén új kapcsolatok lépnek be az életedbe. Ez az energia a figyelem középpontjába is állít, mivel elkezdik értékelni mások a sármodat és a vonzerődet - olvasható a Your Tango cikkében.

