5 csillagjegy számára elsöprő változásokat hoz még a március

Néhány csillagjegy számára a tavasz első hónapja, a március elsöprő változásokat hozhat. Ideje felkészülni, hiszen a szerelemben, kapcsolatokban és a munka terén is elsöprő változásokat hoz a következő hónap.

Március új reményt hoz néhány csillagjegy számára

Fotó: napaporn sawaspardit / Shutterstock

Csillagjegyek, akik elsöprő márciusra számíthatnak

A Vénusz 6-án belépett a Kosba, így a szerelem igazi sportnak tűnhet. A Jupiter 10-én vált, megtanítva nekünk az együttérzés és mások iránti odaadás fontosságát.

A 18-i Halak újhold egy új kezdetet hozhat. Nemcsak az álmodozásra vagyunk képesek, hanem harcolni is az álmainkért és vágyainkért, különösen akkor, amikor a Nap 20-án belép a Kosba, ugyanazon a napon, amikor a Merkúr is közvetlen pályára áll. 30-án a Vénusz belép a Bika jegyébe, ez pedig a szerelem bolygójának a gyönyörű helyszíne.

S bár a hónap rengeteg hullámvölgyet tartogat, az 5 csillagjegy ennek ellenére is képes lesz megtalálni a boldogulás útját. Nézzük is, hogy melyek ezek a szóban forgó csillagjegyek:

1. Halak

A március nagyon ígéretes hónap lesz számodra. Március 20-ig, amikor a Nap belép a Kos jegyébe, még mindig a te korszakodban vagyunk. A 18-i újhold csodálatos új kezdeteket hoz, és amikor a Merkúr 20-án közvetlen irányba áll, aktívan elkezdhetsz dolgozni a céljaid elérése érdekében.

A március a szerelem és a romantika jegyében telik. A Jupiter 10-én áll meg, ez egy izgalmas időszak lesz, ekkor fogod magabiztosabbnak érezni magad a szerelem terén, új lökést ad ez az energia a párkapcsolatodnak.

Azok számára, akik inkább a személyes varázslat megteremtésére koncentrálnak, a megvalósításhoz már megvan a képzelőerő és a kreatív energia. Március erőt ad, és a bolygók átállása a Kosba segít majd megtalálni a bátorságodat.

2. Kos

Március izgalmas hónap lesz számodra, hiszen ekkor szilárd alapokat építhetsz. A Szaturnusz a te jeledben áll, így a mostani munkád az elkövetkező években csodálatos eredményekhez fog majd vezetni. Jobb, ha felkészülsz, az út nem lesz teljesen könnyű, de nem vagy az a típus, aki elkerülné a kihívásokat.

Készülj fel a változásokra. Lehet, hogy a következő hetekben módosítanod kell a napirendeden, mivel megváltozik majd a rutinod, azonban a Szaturnusz közelségével készen állsz arra, hogy ezekhez alkalmazkodni tudj. A Vénusz 6-án belépett a jegyedbe, pozitív energiát, új kapcsolatokat és önszeretet hullámát hozva magával. A 18-i újholddal a Halakban nosztalgiázni kezdesz, és újra kapcsolatba léphetsz régi barátaiddal és romantikus partnereiddel.