Orbán Viktor: "Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését"

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:38
zelenszkijmagyarországszlovákiaháborúbenzin
Ezt mondta el Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen" - jelentette be a közösségi oldalán, egy videó kíséretében Orbán Viktor.

ORBÁN Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését

- tette hozzá a kormányfő.

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti már nem csak Magyarország, és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára

- mondta el a felvételen a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
