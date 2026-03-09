Orbán Viktor: "Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését"

"Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen" - jelentette be a közösségi oldalán, egy videó kíséretében Orbán Viktor.
Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését
- tette hozzá a kormányfő.
Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti már nem csak Magyarország, és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára
- mondta el a felvételen a miniszterelnök.
