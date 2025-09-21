Újrahasznosított anyagból is ki lehet hozni a legjobbat – Nálunk járt a Fiat Grande Panda Hybrid

Néha a legegyszerűbb dolgok a legnagyszerűbbek, ami igaz a 2025-ben bemutatott új Fiat Grande Panda Hybrid modellre is, amely az ikonikus Panda korszerű és környezetbarát újragondolása. A modell célja, hogy a városi közlekedést egyszerre tegye gazdaságosabbá, kényelmesebbé és fenntarthatóbbá: a kompakt külső és okos belső megoldások mellé hibrid hajtáslánc társul, ami kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást, valamint halkabb működést eredményez. Az autó megőrizte azt a praktikumot és megbízhatóságot, amit elődeiben is szerettünk, de friss, trendi formájával, futurisztikus megoldásaival és hasznos technikai újdonságaival tökéletes társ a rohanó mindennapokban – ráadásul dugóban, nagy szélben, lakott területen kívül sem fogyaszt sokat.
Merész formák, geometrikus megoldások, szemet gyönyörködtető világítás. Az új Panda játékosan ötvözi a régi, szerethető Panda-jegyeket a mai, modern városi crossoverek stílusával. Kompakt méretének köszönhetően könnyedén kormányozható és manőverezhető a belváros szűk utcáin, miközben határozott kiállásával stílust, magabiztosságot sugároz az utakon. Rövid túlnyúlásai miatt – az autó hossza közel 4,1 méter, szélessége 1,76 méter – az egykori miniautóból mára egy kompakt, praktikus, kifejezetten vagány járgány lett. Remek választás azoknak, akik szeretik, ha egy autó egyszerre halk, kényelmes és lendületes.
Megjelenését a modern pixel LED-es első és hátsó lámpák, valamint a futurisztikus hűtőrács határozza meg, amelyek egyszerre sugároznak dinamizmust és játékosságot. Az ajtókon elhelyezett 3D-s Panda logó különleges stílusjegyként emeli ki a modellt, míg az ezüstszínű tetősín még inkább fokozza az innovatív, vagány összhatást. Egyes részletek ugyan verziótól függően érhetők el, de mindegyik változat hordozza a Panda friss és fiatalos szellemiségét.
Elöl a szögletes, karakteres hűtőrácsot keskeny LED-fényszórók keretezik, amelyek játékos, szinte „mosolygó” kisugárzást kölcsönöznek az autónak – ezzel finoman visszakacsintva az ikonikus Panda vidám stílusára. Az alsó lökhárító hangsúlyos légbeömlői és fekete betétjei sportos lendületet adnak a megjelenésnek. Oldalról nézve a markáns kerékjárati ívek és a magas övvonal részletek fokozzák a crossover-hatást, míg a 16–17 colos könnyűfém felnik fiatalos, dinamikus karaktert adnak a kocsinak.
A hátsó rész szerintem elég kocka formájú, ami egyszerre idézi fel bennünk a Panda ikonikus sziluettjét, és teszi igazán praktikussá a csomagtér használatát. A függőlegesen elhelyezett LED-es hátsó lámpák modern technológiát képviselnek, ugyanakkor finoman utalnak az egykori klasszikus modellek örökségére. A színpaletta kifejezetten sokszínű: a hagyományos fehér és szürke árnyalatok mellett vidám, karakteres tónusok – például napsárga, türkiz vagy élénk piros – teszik még vonzóbbá az autót.
A belső térben a Fiat a fenntarthatóságra és a komfortra helyezte a hangsúlyt. A belső tér fiatalos és vidám hangulatot áraszt, tele vidám színekkel és fiatalos, modern megoldásokkal. A fenntarthatóság jegyében újrahasznosított műanyag elemeket használtak – a bevonat egy része az ajtókon például 140 újrahasznosított üdítős dobozból készült.
A műszerfalat bambusz ihlette betét díszíti, amelyben akár 30% valódi bambuszrost is megtalálható – mindezt szövetborítással kombinálva, ami igazán prémium hatást kelt a kabinban. Az utastér praktikus elrendezése révén a kompakt méret ellenére meglepően tágas a beltér, így mind az sofőr, mint az utasok számára kényelmes helyet biztosít.
A kényelmet tovább fokozzák az olyan extrák, mint a 10,25”-os érintőkijelző, a vezeték nélküli telefontöltő, az automata klíma vagy a praktikus központi kartámasz. Egy mozdulattal tükrözhetjük a mobilunkat, így vezetés közben sem kell lemondanunk a kényelemről és a praktikusságról. Olyan érzés, mintha a saját kis digitális asszisztensünk elkísérne minden utunkra – legyen az egy gyors városi ügyintézés, a gyerkőcök szállítása a suliba vagy egy hosszabb hétvégi kiruccanás a barátnőkkel. A hátsó ülések 60/40 arányban dönthetők, így bőven marad hely a hétköznapi bevásárlásokhoz vagy akár egy kiránduláshoz a családdal. Az egyes elemek elérhetősége ez esetben is verziófüggő.
A Fiat Grande Panda Hybrid 1,2 literes, háromhengeres lágyhibrid motorral érkezik, amely 48V-os lítium-ion akkumulátort használ. A motor teljesítménye 110 lóerő, és eDCT automata váltóval párosítva biztosítja a dinamikus, ugyanakkor gazdaságos vezetést. Olyan, mintha maga az autó is osztozna a vezetési élményben: játékosan reagál a változásokra, könnyedén veszi az akadályokat és lendületesen gyorsul, miközben maximális kényelmet biztosít az utakon. Ez már több, mint vezetés, ez a valódi szabadságélmény a volán mögött.
A hibrid rendszer lehetővé teszi a motor részleges elektromos támogatását, különösen alacsony sebességnél, így a városi forgalomban jelentősen csökken az üzemanyag-fogyasztás. A lágyhibrid rendszer előnye, hogy nincs szükség külső töltésre, a fékezés és a lassítás során visszanyert energia tölti az akkumulátort. Ez a megoldás környezetbarát, ugyanakkor a mindennapi használat során kényelmes, halk és folyamatos gyorsulást biztosít.
A Grande Panda Hybrid három felszereltségi szinten érhető el: Pop, Icon és La Prima. Az alapmodell, a Pop, már 7 990 000 forinttól elérhető, míg a csúcsmodell, a La Prima, 9 590 000 forinttól kínál prémium felszereltséget. Az alapfelszereltség tartalmazza az alapvető biztonsági rendszereket, elektromos ablakokat, klímát, alap infotainment rendszert, míg a magasabb szintek extra kényelmet, nagyobb kijelzőt, tolatókamerát, vezetéstámogató rendszereket és prémium belső anyagokat kínálnak.
Az autó méltó folytatása a legendás elődeinek. A külseje tele van imádnivaló vonalakkal, geometriai formákkal, a beltér kényelmes, praktikus, jól pakolható: a legapróbb színes ceruzáktól a kávés poháron át az iratokig minden jól megfér benne, de még a család kis kedvence sem kell meghúzza magát az úton. Ideális választás fiataloknak első autónak, kisgyermekes családoknak, vagy bárkinek, aki egy praktikus, stílusos, keveset fogyasztó gépkocsira vágyik. De azoknak sem okoz csalódást, akiknek fontos a fenntarthatóság, és közben nem akarnak lemondani a szép olasz dizájnról sem. A modell a Fiat hagyományos megbízhatóságát és praktikumát hozza el a hibrid világba, így ideális városi autó, amely egyszerre kedvez a környezetnek, a pénztárcánknak, na meg a vezetési élménynek. Kell ennél több?
Műszaki adatok:
Fiat Grande Panda 1.2 Mild hybrid 110LE 48V
Összlökettérfogat: 1199 cm3
Hengerek/szelepek: S3/12
Max. teljesítmény: 75 kW (110 LE) 6000/perc
Max. forgatónyomaték: 205 Nm 2800/perc
Hossz./szél./mag.: 3999/1763/1586 mm
Tengelytáv: 2440 mm
Fordulókör: 9,6 m
Saját tömeg: 1347 kg
Csomagtér: 350 l
Üzemanyagtank: 44 l
Gyorsulás 0-100 km/h: 10 s
Max. sebesség: 160 km/h
Átlagfogyasztás: 5 l/100 km
Tesztfogyasztás: 5,0 l/100 km
CO2-kibocsátás: 115 g/km
A modell alapára: 8.190.000 Ft (1.2 110LE 48V MHEV Pop)
A tesztelt modell ára: 9.590.000,- Ft (1.2 110LE 48V MHEV LaPrima)
A Grande Panda Hybrid tele van egyedi funkciókkal, de ha a fenti beszámoló még nem győzött meg, tekintsd meg az alábbi videót róla!
